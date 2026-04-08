Инновационное предложение по InvestMarket: как инвестировать в недвижимость в Киеве без покупки квартиры

Приобрести недвижимость в Киеве теперь могут даже те, кто не готов вкладывать средства в покупку квартиры. Инвестировать в квадратные метры, а не в целый объект, предлагает проект «Фонд S1 ВДНГ» от застройщика Standard One. Подробности предложения размещены на платформе InvestMarket от «Минфина».

Фонд S1 ВДНГ привлекает средства для инвестирования в доходный дом, расположенный вблизи станции метро «Выставочный центр» в Киеве. Квартиры уже построены, заселены и приносят доход. Дивиденды инвесторам выплачивают ежемесячно и распределяют пропорционально размеру вклада.

Минимальный порог входа составляет $3000 (в эквиваленте). Эта сумма существенно меньше, чем при классическом инвестировании в недвижимость. Поэтому она доступна широкому кругу инвесторов. И подойдет как тем, кто имеет опыт и хочет диверсифицировать свой портфель, так и новичкам, которые только начинают работать с доходной недвижимостью.

Интересно, что накопив достаточное количество квадратных метров, инвестор может обменять их на квартиру в этом же доме. То есть получает возможность конвертировать свою долю в реальный объект недвижимости.

Планируемая доходность объекта S1 ВДНГ составляет 8,2% годовых в долларах США. Управлением занимается управляющая компания. Она заботится о:

поиске арендаторов,

ремонте квартир,

гарантии прибыли.

То есть инвестиция полностью пассивна. А управляющая компания минимизирует риски, связанные с управлением ею.

Узнать больше об инвестиционном предложении, ознакомиться с юридической информацией и основными показателями можно на странице Фонда S1 ВДНГ в каталоге InvestMarket.