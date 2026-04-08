8 апреля 2026, 10:02 Читати українською

Банкир рассказал, как изменится валютный рынок и депозиты во втором квартале

Во втором квартале ситуация в банковской сфере будет зависеть прежде всего от общих экономических показателей (в том числе от международной финансовой помощи), а также от стратегии Нацбанка, направленной на поддержку гривны и сохранение баланса на валютном рынке. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка».

Прогнозы банкира

По мнению банкира, второй квартал может оказаться непростым не только из-за общей неопределенности, вызванной войной. Весомым внешним фактором останется и ситуация на Ближнем Востоке, ведь новое военное обострение уже сказывается на ценах на энергоносители.

Прежде всего речь идет о топливе, стоимость которого традиционно провоцирует рост цен в Украине, ведь автоматически увеличивает расходы на перевозку, производство и целый ряд услуг. Что касается инфляции, то он считает, что благодаря своевременным изменениям в денежно-кредитной политике Нацбанка рост цен удастся несколько притормозить.

Усиление инфляционного давления

Банкир отметил, что с начала марта из-за существенного подорожания топлива инфляционное давление значительно усилилось. Так, в течение марта бензин А-95 подорожал примерно на 14%, тогда как дизельное топливо выросло в цене более чем на 36%. Именно поэтому он не исключает, что уже в апреле монетарный комитет НБУ может увеличить учетную ставку до 16%.

Такой шаг должен не только сдержать ценовое давление, но и стать весомым предохранителем от дальнейшей девальвации гривны. По его расчетам, во втором квартале суммарный уровень инфляции не превысит 1,8−2%, что позволит удержать годовой показатель в пределах 8−8,5%. Он напомнил, что во втором квартале 2025 года потребительские цены в совокупности выросли на 2,8%: в апреле — на 0,7%, в мае — на 1,3%, а в июне — на 0,8%.

В то же время он подчеркнул, что даже если ситуация в мире несколько успокоится, в ближайшие месяцы цены на топливо, скорее всего, будут держаться на самых высоких отметках. Ведь инерция экономической и геополитической неопределенности никуда не исчезнет.

Финансовая помощь

Еще один важный фактор, который будет влиять на состояние экономики, — это, по его мнению, дальнейшая международная финансовая помощь в объемах, достаточных для покрытия расходов «военного» бюджета. Он напомнил, что в госбюджете-2026 потребность во внешней поддержке оценена в 2,079 трлн грн, или около $52 млрд. В то же время одним из ключевых источников такой поддержки должен стать одобренный Евросоюзом кредит на 2026−2027 годы на 90 млрд евро.

Однако, несмотря на политическое решение ЕС, этот кредит до сих пор фактически заблокирован из-за позиции Венгрии, что создает дополнительную неопределенность для бюджетного планирования.

Что касается депозитных и кредитных программ, то, по мнению банкира, банки и в дальнейшем будут ориентироваться на уровень учетной ставки, которая фактически формирует стоимость денег на рынке. В то же время стратегически Нацбанк, вероятно, будет искать баланс между развитием депозитов, снижающим давление на валютный рынок, и необходимостью поддерживать кредитование экономики.

Потенциальное повышение учетной ставки до 16% отразится и на ставке по 3-месячным депозитным сертификатам, которая может вырасти до 19,5%. Именно она станет одним из главных ориентиров для формирования депозитной политики коммерческих банков. Ожидается, что средние ставки, в зависимости от срока размещения средств, могут вырасти до 14,5−15,5%, а максимальные предложения снова могут превысить отметку в 17% годовых.

Несмотря на ожидания экономически напряженных месяцев, банкир советует обратить внимание на гривневые вклады, особенно сроком на 6−9 месяцев и на 1 год. По его утверждению, именно такие депозиты позволят гражданам получить оптимальный доход, который существенно перекроет инфляционные прогнозы.

«По предварительным оценкам, гривневые вклады не только смогут проиндексировать сбережения граждан, но и дадут возможность получить пассивный доход на уровне 3−4%», — рассказал Сергей Мамедов.

Кредитование

Что касается кредитования, то, по мнению банкира, коммерческие банки сосредоточатся прежде всего на сохранении текущего уровня ставок, одновременно более активно развивая партнерские программы с производителями и поставщиками основных средств ведения бизнеса. Он напомнил, что в структуре кредитования такие программы уже составляют около 60−65% от общего количества кредитов. Их «идеология» заключается в том, что ставки по ним на 1−2 п. п. ниже среднерыночных.

Валютный рынок

По мнению банкира, во втором квартале ситуация на валютном рынке в стратегическом измерении останется более или менее прогнозируемой, а курсовые изменения не станут шоком для граждан. Прежде всего, как утверждает эксперт, благодаря действующему режиму «управляемой гибкости» Нацбанк, как основной игрок на валютном рынке, сможет эффективно преодолевать любые перекосы в сторону спроса. В частности, может быть активно применен механизм валютных интервенций, объем которых составит $3−3,5 млрд в месяц.

В то же время, по его мнению, насыщение рынка валютой будет зависеть прежде всего от текущих угроз курсовой стабильности, уровня текущей инфляции, а также от объемов международных резервов.

Он допускает, что с апреля по июнь включительно гривна может ослабнуть в пределах 3,2−4%, что можно будет объяснить нестабильностью цен на энергоносители, а также производными процессами в экономике.

По его прогнозу, в течение II квартала официальный курс доллара будет колебаться в диапазоне 44−45,5 грн, а евро — в диапазоне 51−52,5 грн.

Эксперт советует гражданам, по возможности, воздержаться от панического скупки валюты. Во-первых, дефицита наличных денег нет. Во-вторых, учитывая доходность, гривневые депозиты могут стать весомой альтернативой валютным сбережениям. И, в-третьих, на пике курсовых перипетий риск потерять часть вложенных средств значительно возрастает: на курсовой разнице потери могут достигать до 5% от потраченного эквивалента, ведь курс покупки всегда выше курса продажи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Саша Пархоменко
8 апреля 2026, 10:41
Між «банкір» і «як» не вистачає слова «анекдот», бо це так і є. Навіть перше речення у статті на це вказує.
Новости по теме
Все новости
