Рада приняла закон об объединении энергетических рынков Украины и ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 апреля 2026, 18:38 Читати українською

Рада приняла закон об объединении энергетических рынков Украины и ЕС

7 апреля Верховная Рада шагнула к полной интеграции в европейское энергопространство, приняв в целом законопроект № 12087-д. Документ фактически закладывает фундамент, чтобы украинская энергосистема стала полноценной частью внутреннего рынка Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Рада приняла закон об объединении энергетических рынков Украины и ЕС
Фото: pixabay

Что изменяет новый закон

Документ предусматривает:

  • создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);
  • имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрению механизмов обеспечения мощности;
  • урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;
  • развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);
  • усиление роли потребителей через развитие публичных энергетических объединений и института активного потребителя.

Отдельное внимание уделено безопасности снабжения:

  • вводятся планы готовности к рискам;
  • усиливается координация с региональными центрами;
  • обеспечивается соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E) для обеспечения безопасности и совместимости со странами ЕС).

«В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот Закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это значит, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы», — сказал заместитель председателя Комитета по энергосбережению. Жупанин.

Путь к принятию: более 1300 правок

Следует отметить, что в законопроект был подан 1358 поправок, из которых 47 были учтены (в том числе редакционно и частично), 1311 — отклонены. По результатам рассмотрения Комитет, согласно пункту 4 части первой статьи 15 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», также включил в сравнительную таблицу комитетские поправки №№ 1357 и 1358, учитывая их редакционно.

«Таким образом, Верховная Рада юридически зафиксировала европейский вектор развития украинской энергетики на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами