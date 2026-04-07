Рада приняла закон об объединении энергетических рынков Украины и ЕС

7 апреля Верховная Рада шагнула к полной интеграции в европейское энергопространство, приняв в целом законопроект № 12087-д . Документ фактически закладывает фундамент, чтобы украинская энергосистема стала полноценной частью внутреннего рынка Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Что изменяет новый закон

Документ предусматривает:

создание правовых основ для объединения рынков (market coupling) «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли (чтобы торговля электроэнергией происходила согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день);

имплементацию европейской модели готовности к рискам в электроэнергетике и внедрению механизмов обеспечения мощности;

урегулирование взаимодействия между оператором системы передачи и оператором рынка для обеспечения трансграничного обмена электроэнергией;

развитие новых гибких инструментов рынка, в частности деятельности по агрегации и управлению спросом (появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию);

усиление роли потребителей через развитие публичных энергетических объединений и института активного потребителя.

Отдельное внимание уделено безопасности снабжения:

вводятся планы готовности к рискам;

усиливается координация с региональными центрами;

обеспечивается соответствие требованиям ENTSO-E (украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E) для обеспечения безопасности и совместимости со странами ЕС).

«В условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру этот Закон существенно усиливает энергетическую безопасность государства. Мы вводим общие подходы к управлению рисками и углубляем координацию с европейскими партнерами. Это значит, что Украина будет реагировать на вызовы не изолированно, а как часть единого энергетического пространства Европы», — сказал заместитель председателя Комитета по энергосбережению. Жупанин.

Путь к принятию: более 1300 правок

Следует отметить, что в законопроект был подан 1358 поправок, из которых 47 были учтены (в том числе редакционно и частично), 1311 — отклонены. По результатам рассмотрения Комитет, согласно пункту 4 части первой статьи 15 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», также включил в сравнительную таблицу комитетские поправки №№ 1357 и 1358, учитывая их редакционно.

«Таким образом, Верховная Рада юридически зафиксировала европейский вектор развития украинской энергетики на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.