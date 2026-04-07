7 апреля 2026, 14:26 Читати українською

Из-за активности Китая автогаз может исчезнуть из части украинских АЗС

Март на топливном рынке Украины выглядел так, будто трейдеры готовились не к весне, а к штормам. И, похоже, небезосновательно. По оперативным данным, импорт дизельного горючего достиг максимумов за последние пять лет, а запасы — рекордных уровней по меньшей мере с начала года. Что происходит на топливном рынке, рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Рынок «перельют»

Судя по контрактам, апрель лишь усугубит этот тренд. Один из крупнейших игроков «Укрнафта» планирует ввезти около 200 тыс. тонн дизеля вместо привычных 70−100 тыс. Это примерно треть месячной потребности рынка.

География поставок: Германия, Польша, Греция. Но ключевое — не откуда, а почему так много.

Во-первых, сама госкомпания нуждается в большем ресурсе: ее розничные продажи дизеля в марте выросли вдвое из-за обязательств торговать без маржи. И здесь возникает интересный вопрос: как отдельные частные сети умудряются держать такие же или даже более низкие цены? Если это не демпинг, то это новый уровень эффективности или новый уровень риска.

Во-вторых, большие сети фактически «законтрактировались под завязку». И это смотрится как коллективное страхование от грядущего дефицита.

Мир «ужимает» предложение

Потому что проблемы есть и они не локальные.

Глобально ситуация с нефтепродуктами усложняется. Самые уязвимые позиции — дизель и авиатопливо. Именно эти продукты в значительной степени шли через Ормузский пролив — ключевую артерию мирового рынка.

С началом войны в Иране цены на дизель фактически удвоились: с $750 до $1500 за тонну. Но еще важнее — изменились правила игры.

Теперь поставщики требуют:

  • 100% предоплата
  • плюс 10−15% гарантийного «запаса» на случай дальнейшего роста цен

Это означает одно: входной билет на рынок резко подорожал. И если большие игроки еще способны выдержать такую нагрузку, то мелкие трейдеры уже нет. Часть из них просто уменьшает импорт. Часть выйдет из игры.

Удар по слабым: АЗС и автогаз

Эта же логика сказывается и по розничному сегменту.

Высокие цены неизбежно снижают потребление. А без объемов продаж АЗС долго не живут. Многие станции уже работают на грани после падения спроса в прошлом году.

Отдельная история — сжиженный газ. Его цена стремительно растет и уже приближается к 70% стоимости бензина (против традиционных 50−60%). И это, похоже, не предел.

Причина — глобальный дефицит. После проблем с Ормуз Китай начал массово выкупать LPG по всему миру, ведь он используется как сырье в промышленности. В результате автогаз может просто исчезать с части украинских АЗС.

Единственный стабилизатор в этой истории — бензин, которого достаточно.

Топливный кешбек

На этом фоне правительство рапортует об успехе программы топливного кэшбека: в марте к ней присоединились 1,3 млн. пользователей.

Если условно каждый получил по 1000 грн., это около 1,3 млрд. грн. компенсаций. По оценкам Минэкономики, ближе к 600 млн грн в месяц.

Но есть нюанс.

За счет роста цен на горючее бюджет дополнительно получил примерно те же 1,3 млрд грн НДС. То есть март для государства фактически «сошелся в ноль».

В апреле этот баланс может нарушиться — программа набирает обороты, а цены остаются высокими.

Парадокс украинского потребителя

И здесь возникает еще одна, не менее важная история — поведение украинцев.

Украинцы активно критикуют высокие цены на топливо и приводят в пример европейские страны, снижающие налоги. Но в то же время далеко не все пользуются уже имеющимися инструментами поддержки.

Для водителей, потребляющих до 100 литров в месяц, кешбек фактически возвращает цены до февраля. По дизелю это вообще дает дисконт до 13 грн за литр — довольно ощутимая экономия.

Но основные потребители — покупающие сотни литров — часто игнорируют программу, потому что для них эти 1000 грн не меняют общей картины.

Что дальше

Рынок входит в фазу высокой турбулентности.

С одной стороны — рекордные запасы и временно защищающий от дефицита агрессивный импорт. С другой — глобальное сокращение предложения, более дорогое финансирование и отсев более слабых игроков.

Апрель покажет, была ли эта «перестраховка» оправданной. Но уже сейчас очевидно: украинский топливный рынок переходит в новую реальность — с более высокими ценами, более жесткими условиями и значительно меньшим количеством тех, кто сможет в ней выжить.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
