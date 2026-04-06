Долговая пропасть: как Китай впервые обогнал ЕС, а США установили абсолютный антирекорд

Госдолг Китая впервые в истории превысил показатели Европейского Союза, достигнув 18,7 триллиона долларов . Между тем Соединенные Штаты продолжают бесконтрольно наращивать заимствования, оставаясь абсолютным лидером с долгом в более чем 38 триллионов долларов. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Динамика заимствований: с 2008 года по настоящее время

С момента глобального финансового кризиса 2008 года три крупнейшие экономики мира выбрали кардинально разные стратегии финансирования. По данным Международного валютного фонда (МВФ), которые отражают годовые объемы государственного долга с 1995 по 2025 год (в текущих долларах США, без учета инфляции), Соединенные Штаты и Китай прибегли к агрессивному увеличению долговой нагрузки, особенно после 2020 года. В 2025 году государственный долг Китая достиг отметки в 18,7 трлн долларов, тогда как обязательства ЕС остановились на уровне 17,6 трлн долларов.

Тем не менее лидерство США остается недосягаемым: в 2025 году американский госдолг взлетел до $38,3 трлн. Отрыв Вашингтона от Европейского Союза составляет колоссальные $20,7 трлн. Для сравнения: в 2008 году долговые показатели США и ЕС были почти идентичными — $10,9 трлн и $10,7 трлн соответственно. Стартовые же позиции Пекина в том же 2008 году составляли всего $1,2 трлн.

Причины долгового разрыва

Темпы роста задолженности демонстрируют разительный контраст. С 2008 года долговое бремя Китая увеличивалось в среднем на 17% ежегодно. Эта динамика более чем вдвое превышает американскую, что позволило Пекину менее чем за два десятилетия обогнать ЕС. Соединенные Штаты наращивали долги со скоростью около 7,7% в год, тогда как Евросоюз демонстрировал самые скромные показатели — около 3,0% ежегодно.

Такая сдержанность Европы является следствием более слабого номинального экономического роста внутри блока и строгих фискальных ограничений. Жесткие меры экономии стали реакцией на европейский кризис суверенного долга, пик которого пришелся на 2010−2012 годы.

В свою очередь, долговой бум в Китае стал результатом массированной кредитной экспансии, непрерывного финансирования инфраструктурных проектов и политики экономического роста за счет прямой государственной поддержки. В США стремительное накопление долгов объясняется заимствованиями во время кризисов и хроническим дефицитом бюджета. Отсутствие жестких фискальных рамок на федеральном уровне позволяет Вашингтону поддерживать стабильно высокий уровень государственных расходов, перекладывая финансовое бремя на будущие поколения.

Почему это важно

Бесконтрольное наращивание государственного долга США и Китаем создает бомбу замедленного действия для всей мировой экономики. Зависимость от постоянных заимствований позволяет Вашингтону и Пекину поддерживать иллюзию стабильного экономического роста и стимулировать внутренние рынки, однако это критически сужает их окно возможностей на случай нового масштабного кризиса. Европа, хотя и выглядит более консервативной, платит за свою финансовую осторожность экономической стагнацией. Если две крупнейшие экономики мира не начнут балансировать свои бюджеты, обслуживание этих десятков триллионов долларов вымоет ликвидность из реального сектора, спровоцирует новый виток глобальной инфляции и повысит риск суверенных дефолтов, расплачиваться за которые придется налогоплательщикам и инвесторам.