Как НБУ и Пасха временно спасли гривну на фоне опустошенного бюджета

На прошлой неделе национальная валюта продемонстрировала краткосрочное укрепление благодаря жестким интервенциям регулятора, исчерпанию гривневой ликвидности у импортеров и сезонной распродаже долларов населением перед праздниками. В то же время фундаментальные экономические проблемы — от разгорающейся инфляции до фактически пустого Резервного фонда — никуда не исчезли, что сохраняет долгосрочный курс на неизбежную девальвацию. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Иллюзия стабильности: официальные и наличные курсы

По итогам недели (30 марта — 3 апреля) гривна ситуативно отыграла позиции. Официальный курс доллара снизился на 0,5% до отметки 43,65 грн, а евро откатился на 0,6% до 50,31 грн. На наличном рынке коррекция оказалась еще более заметной: доллар подешевел на 0,7% (до 43,71 грн), евро потерял 0,6% (до 50,80 грн).

Такая динамика не является признаком системного оздоровления экономики. Она обусловлена исключительно активным вмешательством Нацбанка на прошлой неделе, снижением деловой активности из-за выходного дня в США (3 апреля), а также фактором завершения квартала. Покупатели валюты просто исчерпали собственные запасы свободной гривны и не могли продолжать агрессивную скупку, тогда как продавцы, ранее удерживавшие ресурс, начали массово выходить на рынок.

Математика валютного дефицита

Статистика торгов явно свидетельствует об ослаблении паники. На межбанковском рынке среднесуточный спрос упал на 8% — с максимальных 431,6 млн до 397 млн долларов. В то же время предложение выросло на 6,3% до 268 млн долларов в сутки. Благодаря этому среднесуточный дефицит на межбанковском рынке обрушился с многомесячных максимумов сразу на 28% — до 129 млн долларов. Это позволило НБУ уменьшить объем сжигания резервов (интервенций) на 30%, продав 888,5 млн долларов.

Рынок наличных также «остывает» вторую неделю подряд. Спрос здесь сократился на 7,6% (до 91,4 млн долларов в день), а предложение со стороны населения, напротив, выросло на 5,8% (до 69,2 млн долларов, что почти на четверть превышает средние показатели первого квартала 2026 года). Среднесуточный дефицит на наличном рынке упал на треть до нормальных для апреля значений — 22 млн долларов. Суммарный ежедневный дефицит (безналичное плюс наличное) упал на 30% — с 213 млн до 151 млн долларов.

Пасхальная распродажа: люди тратят сбережения

Традиционно за неделю до Пасхи украинцы начинают конвертировать валютные сбережения в гривну. До полномасштабной войны это приводило к укреплению национальной валюты на 0,5−1%, хотя сейчас колебания ближе к нулю. Бизнес выплачивает зарплаты и премии, которые идут не на валютные спекуляции, а на покрытие бытовых праздничных расходов (стол, дом, дача). Межбанк дополнительно балансируется благодаря снижению импорта овощей, появлению собственной тепличной продукции и завершению отопительного сезона (что снижает спрос на энергоресурсы).

Ожидается, что благодаря готовности НБУ противостоять давлению гривна может укрепиться ещё на 10−25 копеек. Прогнозируемый коридор для наличного доллара составляет 43,50−43,80 грн, для евро — 50,5−51,0 грн. На следующей после праздников неделе курс перейдет в боковое движение или начнет незначительное ослабление. Глобальный девальвационный тренд остается неизменным.

Ценовое давление, геополитика и дыра в Резервном фонде

Несмотря на локальное укрепление курса, общая макроэкономическая ситуация остается крайне рискованной:

Инфляция и бизнес: продолжается систематический рост цен. Тарифы уже повысили телекоммуникационные операторы и «Новая почта». Стабильно дорожает топливо, что из-за логистики сказывается на конечной стоимости товаров и приводит к высокой себестоимости будущего урожая. Растут цены на услуги, а импортные фрукты остаются дорогими из-за высокого курса доллара. На продовольственном рынке относительная стабильность наблюдается только с овощами (благодаря распродаже прошлогодних запасов и импорту) и сахаром (внутреннее предложение сдерживает цены из-за проблем с экспортом).

Опустошение бюджета: по информации журналиста Юрия Николова, государство стремительно «проедает» Резервный фонд бюджета — там осталось всего 0,7 млрд гривен. Эти критически важные средства были потрачены, в том числе, на сомнительные популистские инициативы типа «Кэшбэка» и «еБачка», что в условиях отсутствия внешнего финансирования вызывает серьезные вопросы к приоритетам правительства.

Долги и налоги: 7 апреля Верховная Рада планирует проголосовать за новые налоговые изменения. В тот же день Минфин будет вынужден «выкачивать» ликвидность с рынка для погашения гривневых ОВГП на сумму 19 млрд грн. Еще через неделю государству придется выплатить 14 млрд грн, 350 млн долларов и 189 млн евро.

Внешние факторы: визит главы дипломатического ведомства Е С Каи Каллас подтвердил, что все ключевые кредиты приостановлены из-за давления со стороны Венгрии. Ситуация осложняется позицией Дональда Трампа, который пересматривает все сотрудничество по линии НАТО-Украина (в бюджете Пентагона на 2027 год средства на поддержку не заложены). Дополнительную нестабильность генерируют глобальные события (Иран, Ормузский пролив, Красное море), которые влияют на цены на нефть и динамику пары евро-доллар. Также рынок замер в ожидании публикации статистики по инфляции: 9 апреля в Украине и 10 апреля в США, а 12 апреля состоятся выборы в Венгрии.

Венгерский шантаж и европейские «утешительные призы»

Ситуация с замороженным финансированием со стороны ЕС, на которую указывают аналитики, является критической для платежного баланса Украины в 2026 году. В конце марта Кая Каллас официально подтвердила, что предоставление Украине масштабного кредита в размере 90 миллиардов евро полностью заблокировано Венгрией, которая использует свое право вето для шантажа европейских институтов. Чтобы хоть как-то покрыть дефицит и успокоить рынки, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала передачу Украине 1,4 млрд евро в рамках механизма ERA. Однако важно понимать, что это не системный макрофинансовый транш, а лишь текущие доходы от инвестирования замороженных российских активов. Этой суммы абсолютно недостаточно для покрытия расходов украинского бюджета, что вынуждает государство полагаться исключительно на внутренние налоги и расходование резервов НБУ.