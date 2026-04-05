Как НБУ и Пасха временно спасли гривну на фоне опустошенного бюджета

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 апреля 2026, 13:05 Читати українською

Как НБУ и Пасха временно спасли гривну на фоне опустошенного бюджета

На прошлой неделе национальная валюта продемонстрировала краткосрочное укрепление благодаря жестким интервенциям регулятора, исчерпанию гривневой ликвидности у импортеров и сезонной распродаже долларов населением перед праздниками. В то же время фундаментальные экономические проблемы — от разгорающейся инфляции до фактически пустого Резервного фонда — никуда не исчезли, что сохраняет долгосрочный курс на неизбежную девальвацию. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Иллюзия стабильности: официальные и наличные курсы

По итогам недели (30 марта — 3 апреля) гривна ситуативно отыграла позиции. Официальный курс доллара снизился на 0,5% до отметки 43,65 грн, а евро откатился на 0,6% до 50,31 грн. На наличном рынке коррекция оказалась еще более заметной: доллар подешевел на 0,7% (до 43,71 грн), евро потерял 0,6% (до 50,80 грн).

Такая динамика не является признаком системного оздоровления экономики. Она обусловлена исключительно активным вмешательством Нацбанка на прошлой неделе, снижением деловой активности из-за выходного дня в США (3 апреля), а также фактором завершения квартала. Покупатели валюты просто исчерпали собственные запасы свободной гривны и не могли продолжать агрессивную скупку, тогда как продавцы, ранее удерживавшие ресурс, начали массово выходить на рынок.

Математика валютного дефицита

Статистика торгов явно свидетельствует об ослаблении паники. На межбанковском рынке среднесуточный спрос упал на 8% — с максимальных 431,6 млн до 397 млн долларов. В то же время предложение выросло на 6,3% до 268 млн долларов в сутки. Благодаря этому среднесуточный дефицит на межбанковском рынке обрушился с многомесячных максимумов сразу на 28% — до 129 млн долларов. Это позволило НБУ уменьшить объем сжигания резервов (интервенций) на 30%, продав 888,5 млн долларов.

Рынок наличных также «остывает» вторую неделю подряд. Спрос здесь сократился на 7,6% (до 91,4 млн долларов в день), а предложение со стороны населения, напротив, выросло на 5,8% (до 69,2 млн долларов, что почти на четверть превышает средние показатели первого квартала 2026 года). Среднесуточный дефицит на наличном рынке упал на треть до нормальных для апреля значений — 22 млн долларов. Суммарный ежедневный дефицит (безналичное плюс наличное) упал на 30% — с 213 млн до 151 млн долларов.

Пасхальная распродажа: люди тратят сбережения

Традиционно за неделю до Пасхи украинцы начинают конвертировать валютные сбережения в гривну. До полномасштабной войны это приводило к укреплению национальной валюты на 0,5−1%, хотя сейчас колебания ближе к нулю. Бизнес выплачивает зарплаты и премии, которые идут не на валютные спекуляции, а на покрытие бытовых праздничных расходов (стол, дом, дача). Межбанк дополнительно балансируется благодаря снижению импорта овощей, появлению собственной тепличной продукции и завершению отопительного сезона (что снижает спрос на энергоресурсы).

Ожидается, что благодаря готовности НБУ противостоять давлению гривна может укрепиться ещё на 10−25 копеек. Прогнозируемый коридор для наличного доллара составляет 43,50−43,80 грн, для евро — 50,5−51,0 грн. На следующей после праздников неделе курс перейдет в боковое движение или начнет незначительное ослабление. Глобальный девальвационный тренд остается неизменным.

Ценовое давление, геополитика и дыра в Резервном фонде

Несмотря на локальное укрепление курса, общая макроэкономическая ситуация остается крайне рискованной:

  • Инфляция и бизнес: продолжается систематический рост цен. Тарифы уже повысили телекоммуникационные операторы и «Новая почта». Стабильно дорожает топливо, что из-за логистики сказывается на конечной стоимости товаров и приводит к высокой себестоимости будущего урожая. Растут цены на услуги, а импортные фрукты остаются дорогими из-за высокого курса доллара. На продовольственном рынке относительная стабильность наблюдается только с овощами (благодаря распродаже прошлогодних запасов и импорту) и сахаром (внутреннее предложение сдерживает цены из-за проблем с экспортом).
  • Опустошение бюджета: по информации журналиста Юрия Николова, государство стремительно «проедает» Резервный фонд бюджета — там осталось всего 0,7 млрд гривен. Эти критически важные средства были потрачены, в том числе, на сомнительные популистские инициативы типа «Кэшбэка» и «еБачка», что в условиях отсутствия внешнего финансирования вызывает серьезные вопросы к приоритетам правительства.
  • Долги и налоги: 7 апреля Верховная Рада планирует проголосовать за новые налоговые изменения. В тот же день Минфин будет вынужден «выкачивать» ликвидность с рынка для погашения гривневых ОВГП на сумму 19 млрд грн. Еще через неделю государству придется выплатить 14 млрд грн, 350 млн долларов и 189 млн евро.
  • Внешние факторы: визит главы дипломатического ведомства Е С Каи Каллас подтвердил, что все ключевые кредиты приостановлены из-за давления со стороны Венгрии. Ситуация осложняется позицией Дональда Трампа, который пересматривает все сотрудничество по линии НАТО-Украина (в бюджете Пентагона на 2027 год средства на поддержку не заложены). Дополнительную нестабильность генерируют глобальные события (Иран, Ормузский пролив, Красное море), которые влияют на цены на нефть и динамику пары евро-доллар. Также рынок замер в ожидании публикации статистики по инфляции: 9 апреля в Украине и 10 апреля в США, а 12 апреля состоятся выборы в Венгрии.

Венгерский шантаж и европейские «утешительные призы»

Ситуация с замороженным финансированием со стороны ЕС, на которую указывают аналитики, является критической для платежного баланса Украины в 2026 году. В конце марта Кая Каллас официально подтвердила, что предоставление Украине масштабного кредита в размере 90 миллиардов евро полностью заблокировано Венгрией, которая использует свое право вето для шантажа европейских институтов. Чтобы хоть как-то покрыть дефицит и успокоить рынки, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала передачу Украине 1,4 млрд евро в рамках механизма ERA. Однако важно понимать, что это не системный макрофинансовый транш, а лишь текущие доходы от инвестирования замороженных российских активов. Этой суммы абсолютно недостаточно для покрытия расходов украинского бюджета, что вынуждает государство полагаться исключительно на внутренние налоги и расходование резервов НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Skeptik777
5 апреля 2026, 13:54
#
Є 50 лярдів ЗВР, їх на те і складали, щоб перечекати турбулентності з фінансуванням. Чи може хтось думає, що ЄС геть відбиті, щоб давати нам гроші задарма, для складання в ЗВР? Вони розуміють, що є два москальські щури, які сратимуть, доки зможуть. Томі і є запас.
+
+38
Romanenkas17
5 апреля 2026, 17:41
#
ЗВР тільки на екрані комп’ютера, не придумуйте. Реальних грошей там дірка від бублика. Він поповнюється якраз з іноземних кредитів, які ще більше заганяють нас у ярмо. Податки з підприємств і ФОПів нещадно розкрадаються, а не поповнюють ЗВР! 7-го числа піднімуть податки знову, потім електроенергію. Яким казкам ви вірите?
+
0
zephyr
5 апреля 2026, 18:10
#
Плохой янык сжигал ЗВР для поддержания курса- потому что он плохой, тут сжигают- потому что хорошие, не перепутайте
+
+15
Унилий Бетменцев
6 апреля 2026, 0:16
#
В часи яника була війна? А як примудрилися в мирні часи яника ввести обов’язковий продаж валюти?
+
+30
sky9
5 апреля 2026, 18:46
#
Да, чем дольше зелёная саранча у власти, тем все печальней
+
0
dnepr2022dnepr
5 апреля 2026, 20:05
#
Сейчас курс валюты в облаках летает из-за войны, а вот реально что будет с гривной сразу увидим после войны при прекращение помощи от Евросоюза и США .
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами