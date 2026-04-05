українська
5 апреля 2026, 10:14 Читати українською

Правительство начинает планировать рынок труда на 10 лет вперед

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект долгосрочного прогнозирования потребностей в специалистах и рабочих кадрах. Вместо оперативного решения проблемы текущего острого дефицита работников, государство заявляет о переходе к системному планированию образовательного заказа на десять лет вперед. Об этом сообщает Министерство экономики.

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект долгосрочного прогнозирования потребностей в специалистах и рабочих кадрах.

Цифровизация ожиданий

Заявленный правительством механизм прогнозирования предусматривает ежегодное обновление данных в три этапа. Сначала будет осуществляться сбор и проверка информации, после чего будут формироваться базовый и альтернативные макроэкономические сценарии. На заключительном этапе будут проводиться непосредственные прогнозные расчеты.

Профильное министерство планирует собирать информацию из баз данных Государственного центра занятости, Госстата, Пенсионного фонда и Института демографии. Все эти потоки данных должны объединяться в новой информационной системе «Обрий».

Основными потребителями этой аналитики должны стать Министерство образования и науки (МОН) и другие государственные ведомства, которые получат инструмент для обоснованного распределения бюджетных мест в учебных заведениях по востребованным профессиям.

«Нация инженеров»

Представители правительства уверяют, что новая модель переориентирует образование на практические потребности экономики. Глава правительства Юлия Свириденко озвучила амбициозную цель сформировать «нацию инженеров», чтобы устранить острую нехватку технических специалистов в энергетике и оборонном производстве. По ее словам, государство намерено отказаться от фрагментарных решений и начать системно планировать развитие человеческого капитала.

В настоящее время проект запускается исключительно в пилотном режиме для тестирования методологии. Эта инициатива заявлена как один из шагов так называемого «Трудового Кабмина» — пакета регуляторных изменений, представленных в рамках Недели занятости и включенных в Стратегию занятости населения до 2030 года. Если апробация пройдет успешно, результаты прогноза обещают сделать общедоступными для всех участников рынка.

Что такое «Обрій» и реальный дефицит кадров

Попытки правительства прогнозировать рынок труда на десятилетия вперед происходят на фоне острого кадрового кризиса в новейшей истории страны. Согласно исследованиям Европейской бизнес-ассоциации, в конце 2025 года 74% предприятий считают дефицит рабочей силы своей главной проблемой. По актуальным прогнозам НБУ, чистый отток населения в 2026 году продолжится (около 200 тысяч человек), что уже привело к росту зарплат — компании вынуждены переплачивать за специалистов.

Для борьбы с этим кризисом Кабмин весной 2026 года активизировал запуск платформы «Обрій» — масштабной цифровой экосистемы, интегрированной с «Дією». Ее цель заключается в осуществлении тотального онлайн-мониторинга всех трудоспособных граждан, подборе вакансий с помощью искусственного интеллекта и детинизации трудовых отношений. Фактически государство создает цифровой инструмент для жесткого контроля имеющихся остатков трудовых ресурсов, параллельно выстраивая теоретические образовательные модели на будущее.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 9

zhu
zhu
5 апреля 2026, 10:40
Дуже смішний (насправді, ні) жарт.
Планувати будуть що?
Більш ефективну утилізацію інженерів по посадках?
Все ще чекаємо на податок на повітря…
TAN72
TAN72
5 апреля 2026, 11:22
И на дождь с грозой и молнией
Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2026, 20:44
Будуть планувати необхідну для єкономіки спеціалізацію
через зміни кількості бюджетних місць.

До речі, вам також потрібні українські інженери, бо їм можна
платити меньше, чим німцям за однакову роботу.
efess
efess
5 апреля 2026, 10:56
Всіх-в інженери!
kadaad1988
kadaad1988
5 апреля 2026, 12:22
В Украине, после 35-ти пяти, ты некому не нужен на рынке труда, о каких планах речь?
Skeptik777
Skeptik777
5 апреля 2026, 13:56
Поржав… варто мені лиш звільнитися з маленької радянської армії з її тупими заскоками… відд 100 до 200к зарплату знайду за тиждень. А мені вже далеко не 35.
Skeptik777
Skeptik777
5 апреля 2026, 13:57
Нажаль…
Vell12
Vell12
5 апреля 2026, 12:46
Це вони ще десять років хочуть «планувати»? Тут не те що ринку праці не буде, тут працювати не буде кому…
Aleksandr09
Aleksandr09
5 апреля 2026, 17:41
«планов» доуя, а их реализации- ниуя
