Правительство начинает планировать рынок труда на 10 лет вперед

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект долгосрочного прогнозирования потребностей в специалистах и рабочих кадрах. Вместо оперативного решения проблемы текущего острого дефицита работников, государство заявляет о переходе к системному планированию образовательного заказа на десять лет вперед. Об этом сообщает Министерство экономики.

Цифровизация ожиданий

Заявленный правительством механизм прогнозирования предусматривает ежегодное обновление данных в три этапа. Сначала будет осуществляться сбор и проверка информации, после чего будут формироваться базовый и альтернативные макроэкономические сценарии. На заключительном этапе будут проводиться непосредственные прогнозные расчеты.

Профильное министерство планирует собирать информацию из баз данных Государственного центра занятости, Госстата, Пенсионного фонда и Института демографии. Все эти потоки данных должны объединяться в новой информационной системе «Обрий».

Основными потребителями этой аналитики должны стать Министерство образования и науки (МОН) и другие государственные ведомства, которые получат инструмент для обоснованного распределения бюджетных мест в учебных заведениях по востребованным профессиям.

«Нация инженеров»

Представители правительства уверяют, что новая модель переориентирует образование на практические потребности экономики. Глава правительства Юлия Свириденко озвучила амбициозную цель сформировать «нацию инженеров», чтобы устранить острую нехватку технических специалистов в энергетике и оборонном производстве. По ее словам, государство намерено отказаться от фрагментарных решений и начать системно планировать развитие человеческого капитала.

В настоящее время проект запускается исключительно в пилотном режиме для тестирования методологии. Эта инициатива заявлена как один из шагов так называемого «Трудового Кабмина» — пакета регуляторных изменений, представленных в рамках Недели занятости и включенных в Стратегию занятости населения до 2030 года. Если апробация пройдет успешно, результаты прогноза обещают сделать общедоступными для всех участников рынка.

Что такое «Обрій» и реальный дефицит кадров

Попытки правительства прогнозировать рынок труда на десятилетия вперед происходят на фоне острого кадрового кризиса в новейшей истории страны. Согласно исследованиям Европейской бизнес-ассоциации, в конце 2025 года 74% предприятий считают дефицит рабочей силы своей главной проблемой. По актуальным прогнозам НБУ, чистый отток населения в 2026 году продолжится (около 200 тысяч человек), что уже привело к росту зарплат — компании вынуждены переплачивать за специалистов.

Для борьбы с этим кризисом Кабмин весной 2026 года активизировал запуск платформы «Обрій» — масштабной цифровой экосистемы, интегрированной с «Дією». Ее цель заключается в осуществлении тотального онлайн-мониторинга всех трудоспособных граждан, подборе вакансий с помощью искусственного интеллекта и детинизации трудовых отношений. Фактически государство создает цифровой инструмент для жесткого контроля имеющихся остатков трудовых ресурсов, параллельно выстраивая теоретические образовательные модели на будущее.