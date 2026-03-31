31 марта 2026, 10:55 Читати українською

Трамп готов свернуть военную кампанию в Иране без снятия блокады Ормузского пролива

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сворачивания военной операции США против Ирана, даже если Ормузский пролив — один из важнейших энергетических маршрутов мира — останется фактически заблокированным. Белый дом считает, что силовое открытие водного пути критически затянет военную миссию, тогда как первоначальный план предусматривал ее завершение в значительно более короткие сроки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Изменение приоритетов и военная неопределенность

Трамп и его советники пришли к выводу, что попытка разблокировать пролив военным путем выведет конфликт за рамки запланированного графика в четыре-шесть недель. Текущая стратегия Вашингтона сводится к тому, чтобы достичь узких целей — уничтожить военно-морской флот Ирана и его ракетные арсеналы, — после чего свернуть активные боевые действия. Далее планируется оказывать дипломатическое давление на Тегеран для восстановления свободного судоходства. Если дипломатия потерпит крах, США ожидают, что инициативу по разблокированию пролива возьмут на себя европейские страны и союзники в Персидском заливе. Хотя силовые варианты решения проблемы существуют, они больше не являются неотложным приоритетом Белого дома.

Несмотря на декларативное стремление к скорейшему завершению войны, реальные шаги администрации вызывают противоречивые оценки. В эти выходные в регион вошли десантный корабль USS Tripoli и 31-я экспедиционная часть морской пехоты США. Кроме того, Трамп отдал приказ о развертывании элементов 82-й воздушно-десантной дивизии и рассматривает возможность отправки еще 10 000 военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток. Сам президент публично называл войну «экскурсией», однако параллельно обдумывает проведение сложной и крайне рискованной операции по захвату иранских запасов урана.

Хаос в коммуникациях Белого дома

В течение последнего месяца публичные высказывания Трампа по поводу Ормузского пролива были хаотичными и непоследовательными. То он угрожал разбомбить гражданскую энергетическую инфраструктуру Ирана (в частности, ключевой нефтяной экспортный хаб на острове Харг), если маршрут не будет открыт к определенной дате, то преуменьшал значение пролива для США, называя его закрытие проблемой других государств. Сначала он призвал коммерческие судоходные компании брать риск на себя и проходить через воды самостоятельно. Когда это не сработало, перешел к прямым угрозам Тегерану. На прошлой неделе Трамп интерпретировал пропуск Ираном нескольких судов как уступку, а уже в понедельник в соцсетях заявил, что Ираном теперь руководит «более рассудительный» режим, вновь пригрозив ударами по электростанциям, если пролив не будет «открыт для бизнеса».

Чиновники администрации также посылают противоречивые сигналы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США «работают над» нормализацией работы пролива, но не включила это в перечень основных военных целей (среди которых — флот, ракеты, оборонная промышленность и ядерный потенциал Ирана). По ее словам, Трамп действует «уверенно и беспрепятственно» и ожидает, что режим заключит соглашение.

Государственный секретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио в интервью Al Jazeera отметил, что кампания завершится через несколько недель. По его словам, после этого вопрос об Ормузском проливе будет решать либо сам Иран, либо международная коалиция с участием США, которая тем или иным образом обеспечит его открытие.

Блокировка Ормуза

По данным международных финансовых агентств и судоходных аналитиков, на фоне эскалации конфликта в марте 2026 года фактическая блокада Ормузского пролива лишила мировой рынок транзита около 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Ситуация привела к беспрецедентному логистическому шоку: стоимость суточной аренды супертанкеров взлетела со 120 000 до более 420 000 долларов. На пике рыночной паники цена нефти марки Brent достигала 126 долларов за баррель. Крупнейшие судоходные корпорации мира, такие как Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd, были вынуждены полностью приостановить транзит через регион, что создает колоссальное инфляционное давление и нарушает логистику не только нефти, но и сжиженного газа и агрохимии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 2

IrishRepublican
31 марта 2026, 11:16
«и так сойдёт» ©
Я Саня
31 марта 2026, 12:49
Всеру всьому світу і піду))). За цим виродоком ще довго будуть розгрібати як сам американський народ, так і світ. Вибрали так вибрали, переплюплюнили усіх, навіть Україну схоже
