ЕС заблокировал лишь 55 российских банков — это в три раза меньше, чем заблокировали США

Ключевые экономики мира продолжают оказывать давление на финансовый сектор рф, однако единый фронт в санкционной политике до сих пор не сформирован. Соединенные Штаты удерживают лидерство по количеству заблокированных учреждений, тогда как режимы других стран-союзниц демонстрируют избирательность, оставляя легальные каналы для работы отдельных российских банков. Об этом свидетельствует статистика, которую обнародовал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook 30 марта.

Анатомия американских ограничений

Чтобы объективно оценить масштаб давления, необходимо различать инструменты, которые использует Вашингтон.

Самым жестким механизмом является внесение в список SDN (Specially Designated Nationals). Это означает полную блокировку: активы банка в американской юрисдикции замораживаются, а гражданам и компаниям США строго запрещено вести с ним какой-либо бизнес. Фактически это отключает учреждение от долларовой системы.

Менее радикальным инструментом являются секторальные санкции (NON-SDN). Они лишают банки доступа к конкретным инструментам, таким как привлечение долгосрочного финансирования на рынках Соединенных Штатов. Однако счета таких учреждений не замораживаются, что оставляет техническую возможность осуществлять базовые транзакции.

Общий обзор: сколько банков подпадают под санкции

Количество финансовых учреждений рф, попавших под санкционные ограничения, существенно различается в зависимости от юрисдикции:

  • США: около 140 банков (из них 124 находятся под жесткими блокирующими санкциями SDN).
  • Австралия: 81 банк.
  • Европейский Союз: 55 банков.
  • Великобритания: 41 банк.
  • Канада: 36 банков.
  • Новая Зеландия: 17 банков.

Статус системно значимых банков рф

Анализ десяти крупнейших учреждений российского банковского сектора показывает, что большинство из них испытывает давление, однако уровень санкций остается неоднородным.

1. Полная изоляция

Синхронные ограничения со стороны всех шести юрисдикций (ЕС, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией, а также включенные в SDN-список США) действуют в отношении трёх организаций:

  • Alfa-Bank (Альфа-Банк)
  • Совкомбанк
  • Promsvyazbank (Промсвязьбанк / ПСБ)

К этой же группе относятся «Сбербанк», «ВТБ» и «Газпромбанк». Однако в отношении этих компаний в Соединенных Штатах наряду с жестким статусом SDN применяются также дополнительные ограничения NON-SDN.

2. Банки с «пробелами» в режимах санкций

Некоторым крупным банкам удается маневрировать благодаря отсутствию единого подхода:

  • Credit Bank of Moscow (МКБ): находится под санкциями во всех странах, кроме Канады.
  • Bank Dom RF (Dom.rf): внесен в список SDN в США, а также заблокирован в ЕС, Великобритании и Австралии, однако не подпадает под ограничения со стороны Канады и Новой Зеландии.
  • T-Bank (Тинькофф): заблокирован практически везде, но избежал попадания в санкционные списки Новой Зеландии.
  • «Россельхозбанк»: в США в отношении него действуют лишь мягкие секторальные ограничения (NON-SDN) без полной блокировки, хотя остальные пять союзных юрисдикций ввели против него полноценные санкции.

Контекст

Даже включение банка в самые строгие списки не гарантирует его полной изоляции, поскольку правительства оставляют отраслевые исключения. Например, в конце 2025 года Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию (GL-115C), которая временно приостановила действие санкций против ряда крупнейших российских банков, среди которых Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие.

Данное послабление позволяет осуществлять транзакции, связанные исключительно с проектами в сфере гражданской атомной энергетики, которые были запущены до 21 ноября 2024 года. Разрешение будет действовать как минимум до 18 июня 2026 года. Подобные лицензии создают легальные финансовые коридоры и нивелируют эффект «тупика», демонстрируя, что Запад пока не готов к бескомпромиссному разрыву финансовых связей в отдельных стратегических секторах.

Почему это важно

Отсутствие единого подхода позволяет российской финансовой системе адаптироваться и находить способы проведения расчетов на глобальных рынках. Каждая «лазейка» в режимах Канады или Новой Зеландии, а также точечные секторальные лицензии от США существенно снижают общую эффективность экономического давления. Цифры указывают на то, что вместо полного паралича банковского сектора рф, мировое сообщество добилось лишь усложнения операционной деятельности и удорожания транзакций. Без синхронизации списков между всеми странами-партнерами изоляция российских банков будет оставаться фрагментарной.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
