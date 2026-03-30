українська
30 марта 2026, 19:10 Читати українською

Apple выходит из ИИ-гонки — Bloomberg

Apple — некогда самая дорогая компания мира — сильно отстала от других технологических гигантов в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Apple — некогда самая дорогая компания мира — сильно отстала от других технологических гигантов в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg, в Apple понимают, что их собственная технология ИИ уступает всем крупным конкурентам: чат-боту ChatGPT от OpenAI, сервису Gemini от Google, нейросети Claude от Anthropic и другим.

«Эта реальность формирует новый подход компании, который будет представлен на Всемирной конференции разработчиков 8 июня. Вместо того, чтобы участвовать в гонке вооружений в области ИИ, Apple cфокусируется на своих основных сильных сторонах: продаже высокодоходных устройств и получении прибыли от сервисов, работающих на них», — отмечает агентство.

Пока конкуренты агрессивно монетизируют ИИ через подписки и премиальный доступ, Apple планирует внедрять ИИ в свою операционную систему, чтобы предотвратить переход пользователей на Android, и одновременно открыть сторонним сервисам доступ к своему голосовому помощнику Siri и персонализированной ИИ-системе Apple Intelligence, сообщило агентство на прошлой неделе со ссылкой на источники.

Предполагается, что пользователи смогут обращаться к сторонним чат-ботам через голосовой помощник Siri. Раньше такая функция была доступна только для сервиса ChatGPT, теперь — для всех. У таких ИИ-расширений появится собственный раздел в App Store. В Apple надеются, что это позволит увеличить продажи iPhone и других устройств и одновременно заработать на комиссии в 30% в ИИ-приложений за размещение в App Store.

Это не значит, что производитель смартфонов полностью откажется от разработки собственных ИИ-продуктов: они по-прежнему нужны компании для маркетинговых целей и более удобного использования iPhone и других устройств (умных очков, кулона, продуктов для умного дома и усовершенствованных AirPods).

Однако, полагают в Bloomberg, тот факт, что Apple разрешила сторонним разработчикам создавать расширения для Siri, означает отказ компании от прямой конкуренции с Google или OpenAI. «Вместо этого она будет использовать свое доминирование на рынке оборудования и контроль над платформой, чтобы оставаться высокоприбыльной компанией, позволяя другим нести бремя инноваций в области ИИ», — описывает новый подход Bloomberg.

Искусственный интеллект пострадал от «утечки мозгов»

Другого выбора у компании не осталось, считает агентство. В 2022 году ее застиг врасплох успех ChatGPT, на фоне которого компания потеряла многих талантливых специалистов. Многие из них перешли на работу в OpenAI, Meta (признана экстремистской в РФ), Google и Anthropic. Сейчас компания пытается удержать своих сотрудников деньгами. Как сообщал Bloomberg на прошлой неделе, Apple начала предлагать ключевым инженерам крупные внеплановые бонусы — $200−400 тысяч. Их обещают начислить сотрудникам в течение четырех лет работы.

Однако, отмечает Bloomberg, даже такое щедрое предложение может оказаться менее выгодным для ИТ-специалистов по сравнению с тем, что предлагает тот же OpenAI — ее сотрудник за время работы в компании получает акции стартапа, и он может заработать на них миллионы долларов в год.

Зарплаты и бонусы — не единственная причина, почему конкурентам Apple удается переманивать к себе ее разработчиков. Работать на лидеров в сфере ИИ само по себе привлекательнее для талантливых сотрудников, чем трудиться в выходящем из ИИ-гонки старом ИТ-гиганте. «Сейчас для Apple критически важно показать, что она всё ещё актуальна — особенно в преддверии 50-летия компании. Было время, когда инженеры соглашались на более низкую зарплату за возможность работать в Apple. Для многих эта эпоха явно прошла», — подытоживает агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

snu56434687
snu56434687
30 марта 2026, 23:37
Новина тупо скопійована з рф ресурсу. До чого тут це? Meta (визнана екстремістською в РФ)
