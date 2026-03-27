В пятницу, 27 марта, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и остался без изменений в продаже.
Курс валют на пятницу: евро в банках подешевел на 15 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,00−44,05, евро — 50,85−51,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,88−43,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,54−50,58 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
