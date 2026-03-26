Нарушения финмониторинга обошлись банкам в сотни миллионов гривен. За что штрафовал НБУ

В 2025 году Нацбанк применил к банкам и другим финансовым учреждениям 158 мер влияния на общую сумму 586 млн грн. Больше всего за нарушение требований финмона пришлось именно на банки — 426,3 млн грн. Кроме того, основной причиной взысканий стала неправильная проверка клиентов. Подробнее об общих трендах на рынке по основным нарушителям, структуре и динамике штрафов — в исследовании YouControl.

Кто платит больше всего

Общая сумма штрафов в 586 млн грн распределена между сегментами финансового рынка неравномерно. То есть количество наложенных мер влияния по отдельным категориям финансовых учреждений не пропорционально суммарному объему их денежных штрафов.

Абсолютными лидерами по сумме уплаченных штрафов в 426,3 млн грн стали украинские банки. На них пришлось более 72% всех финансовых взысканий в прошлом году. В общей сложности под жесткие меры влияния Нацбанка в 2025 году попали 29 банков, в отношении которых вынесено 71 решение о мерах влияния.

Совершенно иная стратегия надзора в сегменте финансовых компаний. Они стали лидерами года по массовости нарушений: 49 финансовых компаний суммарно получили 67 решений от НБУ. Однако их коллективная финансовая ответственность оказалась в разы меньше банковской — 56,1 млн грн.

Остальные финансовые рынки получили сравнительно незначительные финансовые взыскания, хотя и не ушли от внимания регулятора. Ломбарды (8 компаний) и страховщики (3 компании) уплатили штрафов чуть более 6 млн грн каждый. Среди кредитных союзов только одно оштрафованное учреждение пополнило бюджет на полмиллиона гривен.

Структура нарушений: за что наложили больше штрафов

Анализ решений НБУ за 2025 год позволяет идентифицировать конкретные управленческие и операционные нарушения финансовых учреждений. Структура наложенных штрафов отражает список бизнес-процессов, в которых часто выявлялись несоответствия законодательным требованиям.

Специалисты YouControl обнаружили, что абсолютным лидером среди причин применения мер воздействия стала ненадлежащая проверка клиентов (KYC) и отсутствие углубленной проверки (EDD).

За год НБУ зафиксировал 58 таких нарушений. Финансовые учреждения часто не могли объяснить экономическую сущность трансакций своих клиентов, не учитывали непрозрачность источников происхождения их средств или не устанавливали адекватный уровень риска. Для регулятора это ключевой маркер потенциального отмывания денег, поэтому именно за игнорирование базового правила «знай своего клиента» предназначались самые строгие финансовые меры воздействия.

Хронология мер воздействия: динамика санкций и пиковые периоды 2025 Динамика наложенных штрафов и мер воздействия в течение 2025 демонстрирует неравномерное распределение регуляторного давления. Ежемесячно Национальный банк постепенно увеличивал финансовую нагрузку на нарушителей.