Лоукостер Wizz Air приступил к набору сотрудников в Украине

Венгерский лоукостер Wizz Air 25 марта 2026 года запустил в соцсетях рекламную кампанию с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой». В ответ на запрос Forbes Ukraine в компании заявили, что кампания не означает быстрого возобновления рейсов.

Поиск сотрудников

«Уважаемый участник, узнайте о будущих возможностях для пилотов в Украине на нашей виртуальной информационной сессии. Компания Wizz Air готовится к возобновлению полетов в Украине», — говорилось в форме регистрации, на которую вела реклама компании в Instagram. Сама форма вела на виртуальную информационную сессию для пилотов Wizz Air Malta о работе в Украине.

«Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины — она не имела целью создать впечатление о немедленном возобновлении полетов в или из Украины», — отмечают в пресс-службе компании в ответ на запрос Forbes Ukraine.

Из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства компания сейчас не может возобновить операционную деятельность в Украине, говорят в пресс-службе.

«Мы надеемся на скорейшее завершение войны и возможность возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой. Чтобы это стало возможным, необходимо заранее проводить подготовительную работу — в частности привлекать украинских специалистов», — добавляют в компании.

Справка

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания, основанная в 2003 году. Она специализируется на доступных авиаперелетах, преимущественно в Европе, а также выполняет рейсы на Ближний Восток и в отдельные направления Азии.