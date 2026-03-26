Лоукостер Wizz Air приступил к набору сотрудников в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2026, 10:00

Лоукостер Wizz Air приступил к набору сотрудников в Украине

Венгерский лоукостер Wizz Air 25 марта 2026 года запустил в соцсетях рекламную кампанию с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой». В ответ на запрос Forbes Ukraine в компании заявили, что кампания не означает быстрого возобновления рейсов.

Венгерский лоукостер Wizz Air 25 марта 2026 года запустил в соцсетях рекламную кампанию с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой».

Поиск сотрудников

«Уважаемый участник, узнайте о будущих возможностях для пилотов в Украине на нашей виртуальной информационной сессии. Компания Wizz Air готовится к возобновлению полетов в Украине», — говорилось в форме регистрации, на которую вела реклама компании в Instagram. Сама форма вела на виртуальную информационную сессию для пилотов Wizz Air Malta о работе в Украине.

«Единственной целью этой кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины — она не имела целью создать впечатление о немедленном возобновлении полетов в или из Украины», — отмечают в пресс-службе компании в ответ на запрос Forbes Ukraine.

Из-за полномасштабной войны и закрытого воздушного пространства компания сейчас не может возобновить операционную деятельность в Украине, говорят в пресс-службе.

«Мы надеемся на скорейшее завершение войны и возможность возобновить рейсы и снова соединить Украину с остальной Европой. Чтобы это стало возможным, необходимо заранее проводить подготовительную работу — в частности привлекать украинских специалистов», — добавляют в компании.

Справка

Wizz Air — венгерская бюджетная авиакомпания, основанная в 2003 году. Она специализируется на доступных авиаперелетах, преимущественно в Европе, а также выполняет рейсы на Ближний Восток и в отдельные направления Азии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
26 марта 2026, 10:59
#
В Ужгороді спокійно можна відновлювати авіасполучення, аеропорт та злітна смуга в прямому сенсі знаходиться біля кордону.
+
+15
AP1
AP1
26 марта 2026, 12:18
#
Наврядчи Ужгород розглядають взагалі як варіант, по-перше сам термінал малий і застарілий, логістично Ужгород дуже далеко до великих міст України, з Києва їхати що в Польщу що в Ужгород це той самий час, але рейсів з Польщі - величезна кількість, а з Ужгорода — будуть одиниці і скоріше за все із неадекватним прайсом. Львівський аеропорт виглядає значно перспективніше, але в Львів регулярно прилітає.
+
0
financialGenius
financialGenius
26 марта 2026, 13:38
#
Согласен, что в ужгород ехать с Киева тоже самое что до жешева уже доехать и там намного больше будет. Но не согласен за Львов . Первым где должен открыться аэропорт это Киев (борисполь). Киевлянам что до ужгорода вечность ехать что до Львова.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами