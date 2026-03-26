Apple ужесточает контроль: британцев заставят подтверждать возраст

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
26 марта 2026, 8:40 Читати українською

Apple ужесточает контроль: британцев заставят подтверждать возраст

Компания Apple ввела требования по подтверждению возраста для британских владельцев аккаунтов. Об этом пишет Politico.

Компания Apple ввела требования по подтверждению возраста для британских владельцев аккаунтов.

Что это значит?

Пользователям придется подтвердить, что им исполнилось 18 лет, чтобы пользоваться определенными услугами или функциями или выполнять определенные действия в своем аккаунте.

Этот шаг был одобрительно воспринят британским регулятором в сфере СМИ, Ofcom.

Надзорный орган назвал эти меры защиты «настоящей победой для детей и семей» и отметил, что «тесно сотрудничал с Apple и другими сервисами, чтобы обеспечить возможность применения (проверки возраста) в разных контекстах».

Также, как отмечается, взрослые, которые не подтвердят свой возраст, увидят, что к их аккаунтам применяются фильтры вебконтента — такие же, как и к детским аккаунтам.

Почему возникла такая потребность?

Ofcom обратился к технологическим компаниям по поводу необходимости защищать молодежь в интернете после того, как британские депутаты проголосовали против полного запрета социальных сетей для людей в возрасте до 16 лет.

Деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
26 марта 2026, 9:39
Це типу як в тому приколі, коли питають в людей, чи були такі, хто на порносайтах обирали відповідь де їм немає 18 років чи в чому «контроль» від епл буде?
