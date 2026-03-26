Apple ужесточает контроль: британцев заставят подтверждать возраст

Компания Apple ввела требования по подтверждению возраста для британских владельцев аккаунтов. Об этом пишет Politico .

Что это значит?

Пользователям придется подтвердить, что им исполнилось 18 лет, чтобы пользоваться определенными услугами или функциями или выполнять определенные действия в своем аккаунте.

Этот шаг был одобрительно воспринят британским регулятором в сфере СМИ, Ofcom.

Надзорный орган назвал эти меры защиты «настоящей победой для детей и семей» и отметил, что «тесно сотрудничал с Apple и другими сервисами, чтобы обеспечить возможность применения (проверки возраста) в разных контекстах».

Также, как отмечается, взрослые, которые не подтвердят свой возраст, увидят, что к их аккаунтам применяются фильтры вебконтента — такие же, как и к детским аккаунтам.

Почему возникла такая потребность?

Ofcom обратился к технологическим компаниям по поводу необходимости защищать молодежь в интернете после того, как британские депутаты проголосовали против полного запрета социальных сетей для людей в возрасте до 16 лет.

Деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многих сообщений о том, что эти платформы, в том числе ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.