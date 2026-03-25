НБУ полностью удовлетворил спрос банков на наличную валюту: дефицита на рынке нет

Национальный банк Украины обнародовал результаты состоявшихся в среду очередных операций по подкреплению касс коммерческих банков наличной иностранной валютой, 25 марта. Данные свидетельствуют о стабилизации логистики и отсутствии ажиотажного спроса среди финучреждений, сообщает пресс-служба регулятора.

Итоги операций

Результаты операций НБУ по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой, состоявшихся 25 марта:

объявленный объем сделок — $50 млн и 10 млн евро;

количество участников — один банк;

общий объем заявок — $40 млн;

заявки удовлетворены в полном объеме.

В Нацбанке подчеркивают, что за последние две с половиной недель (9−25 марта) предложение валюты от регулятора стабильно превышало запросы банков. Это прямое подтверждение того, что банковская система не испытывает дефицита наличного доллара или евро.

Контекст: превентивные меры НБУ

Напомним, что решение о проведении таких операций было принято правлением НБУ еще 6 марта 2026 года. Это был превентивный шаг, вызванный логистическими трудностями — в частности, из-за незаконного захвата инкассаторских машин Сбербанка на территории Венгрии.

«Соответствующие операции НБУ никак не влияют на объем международных резервов Украины», — подчеркнул регулятор.

«Минфин» писал, что государственный Сбербанк полностью прекратил транспортировку иностранных наличных из европейских стран из-за беспрецедентного ареста своих инкассаторских автомобилей венгерскими правоохранителями. Дефицит валюты на внутреннем рынке перекрывается исключительно за счет резервов центробанка.