Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
25 марта 2026, 19:13 Читати українською

ЕЦБ введет стандарты для цифрового евро летом 2026 года

Европейский центральный банк намерен ввести технические стандарты для дальнейшей интеграции цифрового евро (CBDC) летом 2026 года. Об этом заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Над чем работает ЕЦБ

Чиполлоне выделил четыре основных направления работы над цифровым евро:

  • Инклюзивность и доступность. По его словам, люди с ограниченными возможностями, например слабовидящие, не должны попасть в «цифровую финансовую изоляцию»;
  • Стимулирование инноваций. ЕЦБ продолжает работать над тем, как цифровой евро может стимулировать разработку новых продуктов и услуг путем предложения единой платежной платформы;
  • Интеграция CBDC в платежную систему. Это предполагает разработку стандартов для поставщиков услуг и операторов, а также формирование механизма, обеспечивающего совместное использование национальных валют и цифрового евро;
  • Пилотный проект. Суть инициативы состоит в тестировании возможностей CBDC в реальных условиях, но в контролируемой среде. В начале марта стартовал отбор контрагентов, готовых принять участие в песочнице.

«К лету мы планируем объявить о европейских стандартах, которые будем использовать для цифрового евро. После этого мы будем тесно сотрудничать с участниками рынка, чтобы помочь им подготовиться к внедрению этих новых стандартов в платежные терминалы в кратчайшие сроки», — заявил чиновник.

Чиполлоне заявил, что завершение создания новых стандартов позволит поставлять терминалы и платежные приложения с уже встроенными необходимыми установками. Это обеспечит поставщикам услуг простой переход к использованию CBDC.

Также он отметил, что контрагенты, которые пройдут отбор, будут сообщены в конце июня 2026 года. Пилот, в свою очередь, стартует во второй половине 2027 года и продлится, вероятно, 12 месяцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами