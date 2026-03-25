Гибридный прорыв: февральский авторынок ЕС вырос на фоне отказа от ДВС

В феврале 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Евросоюзе продемонстрировал умеренный рост. Количество регистраций увеличилось на 1,4% в годовом исчислении, достигнув отметки 865,4 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), сообщает Укравтопром.

Смена потребительских приоритетов

Главным трендом луны стало дальнейшее доминирование гибридных технологий. Гибридные электромобили (HEV) остаются лидерами европейских покупателей, включая уже 38,7% рынка.

В то же время, традиционные виды топлива стремительно теряют позиции. Совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей сократилась до 31%, в то время как еще в феврале прошлого года этот показатель составил 38%.

Структура регистраций по типу двигателя:

Гибриды (HEV): 334 791 ед. — рост на 10%.

Бензиновые авто: 199 910 ед. — падение на 18%.

Электромобили (BEV): 158 280 ед. — рост на 21%.

Плагин-гибриды (PHEV): 83772 ед. — рост на 32%.

Дизельные авто: 70 366 ед. — сокращение на 13%.

Прочие: 18 318 ед. — падение на 40%.

Итоги года

Несмотря на февральское оживление, общая динамика с начала 2026 остается сдержанной. За первые два месяца в ЕС было зарегистрировано 1664680 новых легковушек, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

