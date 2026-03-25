В феврале 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Евросоюзе продемонстрировал умеренный рост. Количество регистраций увеличилось на 1,4% в годовом исчислении, достигнув отметки 865,4 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), сообщает Укравтопром.
Гибридный прорыв: февральский авторынок ЕС вырос на фоне отказа от ДВС
Смена потребительских приоритетов
Главным трендом луны стало дальнейшее доминирование гибридных технологий. Гибридные электромобили (HEV) остаются лидерами европейских покупателей, включая уже 38,7% рынка.
В то же время, традиционные виды топлива стремительно теряют позиции. Совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей сократилась до 31%, в то время как еще в феврале прошлого года этот показатель составил 38%.
Структура регистраций по типу двигателя:
- Гибриды (HEV): 334 791 ед. — рост на 10%.
- Бензиновые авто: 199 910 ед. — падение на 18%.
- Электромобили (BEV): 158 280 ед. — рост на 21%.
- Плагин-гибриды (PHEV): 83772 ед. — рост на 32%.
- Дизельные авто: 70 366 ед. — сокращение на 13%.
- Прочие: 18 318 ед. — падение на 40%.
Итоги года
Несмотря на февральское оживление, общая динамика с начала 2026 остается сдержанной. За первые два месяца в ЕС было зарегистрировано 1664680 новых легковушек, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
