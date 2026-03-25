Польский бизнес все больше зависит от украинцев: спрос на физический труд растет

В бизнес-секторе Польши формируется структурный сдвиг на рынке труда: спрос смещается к работникам физических профессий, тогда как потребность в квалифицированном персонале в ряде отраслей сокращается. Такие выводы обнародовал аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Как изменился спрос?

По данным аналитиков, прежде всего, сокращение занятости более квалифицированного персонала наблюдается в польской автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг (так называемые «белые воротнички»). В IV квартале 2025 года именно в этих сегментах фиксировалось наибольшее количество уведомлений об увольнении.

В целом эти тенденции отражают динамику всего года: наибольшие потери понесли машиностроение и торговля — отрасли с относительно более высокой долей квалифицированного труда.

В частности, в машиностроении потери работников за год составили -1,3% (7,3 тыс. человек). В рамках отрасли занятость в автомобильной промышленности сократилась на 1,7 тыс. человек (-0,83%), а в производстве электрических приборов вообще на 5,7 тыс. (-4,7%). Негативную динамику также продемонстрировали мебельная отрасль (-2%) и перерабатывающая промышленность (-0,35%).

Отдельно аналитики фиксируют спад в сфере торговли: в оптовой — минус 27 тыс. человек (-5,1%), в розничной — минус 5 тыс. (-0,7%). Это явилось следствием снижения прибыльности отрасли в 2024 году на фоне замедления потребления и роста операционных расходов. В конце 2025 года появились первые признаки стабилизации — в IV квартале занятость в розничной торговле выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

В сегментах, где преобладает физический труд, спрос на работников растет. Наиболее динамично в IV квартале 2025 года росли логистика — +5,6% (на 10 тыс. человек) и пищевая промышленность — +1,95% (на 7,7 тыс. человек). Положительную динамику также демонстрировал сектор HoReCa — +1,6% (на 2,7 тыс. человек).

Строительная отрасль оставалась относительно стабильной. Сокращение занятости составило всего 0,2%, а во второй половине года, несмотря на сезонный спад активности, количество работников даже несколько возросло.

Зависимость от украинцев

Растущий спрос на физический труд в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов.

«Поляки все менее охотно занимают такие вакансии, тогда как для бизнеса мигранты остаются критически важным ресурсом для оперативного масштабирования», — отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

По его словам, без иностранной рабочей силы, в том числе украинцев, составляющих около 67% всех работающих мигрантов, часть компаний была бы вынуждена остановить деятельность.

Эту тенденцию подтверждает и составной индекс «Трудовой иммиграции» NEI, выросший в IV квартале 2025 года на 3 пункта в годовом измерении и на 1 пункт — в поквартальном.

Аналитики ожидают, что в 2026 году структурный сдвиг на рынке труда Польши сохранится.