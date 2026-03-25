Bitget запускает кампанию UEX Switch и призывает пользователей воспользоваться новыми торговыми возможностями

Bitget , первая в мире универсальная биржа (UEX), объявила о запуске кампании UEX Switch — инициативы, направленной на то, чтобы побудить трейдеров отказаться от фрагментированных платформ, ориентированных на один класс активов, в пользу единого аккаунта, открывающего доступ к возможностям как крипторынка, так и глобальных финансовых рынков. Кампания следует за обновлением приложения Bitget, в котором крипто- и TradFi-продукты теперь размещены рядом на главной странице, что сокращает количество шагов навигации примерно на 30% по сравнению с традиционным пользовательским опытом.

Кампания строится вокруг одного ключевого сообщения: Switch to UEX, Switch to Bitget. В Bitget считают, что трейдеры больше не работают в рамках одного класса активов. Криптовалюты коррелируют с акциями, золото движется вместе с макроэкономическими настроениями, а валютный рынок реагирует на те же новости, что и Bitcoin. Тем не менее, большинство трейдеров по-прежнему вынуждены переключаться между разными приложениями, конвертировать валюты и терять время и возможности. Кампания UEX Switch напрямую решает эту проблему, позиционируя Bitget UEX как платформу для нового поколения кросс-активных трейдеров.

«Переломный момент уже наступил. Трейдеры, которые не адаптируются к меняющимся рынкам, ежедневно теряют возможности для получения альфы. Bitget UEX был создан, чтобы полностью устранить эти барьеры. Наша цель — предоставить один аккаунт и одну платформу для всех рынков и возможностей. Великая миграция уже началась», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

Ключевой нарратив кампании, #TheGreatMigration, основан на идее того, что капитал естественным образом перетекает туда, где есть лучшие возможности. По мере того как криптоиндустрия становится частью глобальной финансовой инфраструктуры, а токенизированные активы выходят в мейнстрим, трейдеры начинают переходить от фрагментированных платформ к единым и безграничным торговым решениям. Bitget UEX позиционируется как основной центр этой миграции.

Bitget уже заняла 89% глобальной доли рынка токенизированных акций Ondo, достигнув рекордного дневного объёма торгов в $6 млрд в январе 2026 года. Платформа предоставляет доступ к более чем 200 токенизированным акциям и ETF, CFD, бессрочным контрактам на акции, валютным парам (FX), индексам, сырьевым товарам и драгоценным металлам — всё это в рамках единого счёта, номинированного в USDs.

Благодаря кросс-маржинальной системе, круглосуточному доступу к рынкам и кредитному плечу до 500x пользователи получают возможность не упускать торговые возможности. В рамках внутренней стратегии Bitget планирует к 2030 году обрабатывать до 40% объема торговли токенизированными акциями, что эквивалентно $15−30 трлн. Кампания UEX Switch становится важным этапом на пути Bitget к статусу глобального центра ликвидности и дистрибуции для торговли мировыми активами.

Кампания UEX Switch стартовала по всему миру 16 марта 2026 года.

