25 марта 2026, 11:15 Читати українською

США передали Ирану мирный план из 15 пунктов: что требует Белый дом

Администрация США ищет быстрый выход из ближневосточной войны из-за её разрушительных последствий для американской и мировой экономики. Вашингтон передал Тегерану 15-пунктный проект мирного соглашения, использовав военное руководство Пакистана в качестве ключевого посредника, в то время как Израиль и США продолжают бомбардировки остатков иранской инфраструктуры. Об этом сообщает The New York Times.

Ядерная угроза, ракеты и экономический шантаж

Война продолжается уже четвертую неделю. Американские и израильские войска сосредоточили удары на иранских баллистических ракетах, пусковых установках, производственных мощностях и объектах ядерной программы. Несмотря на это, Тегеран продолжает ракетные обстрелы Израиля и соседних арабских государств. Отдельной угрозой остается то, что на территории Ирана до сих пор хранится 440 килограммов высокообогащенного урана.

Представленный план из 15 пунктов охватывает вопросы свертывания баллистической и ядерной программ Ирана, а также разблокирования морских маршрутов. С первых дней конфликта Тегеран фактически перекрыл безопасный проход для большинства западных судов через стратегически важный Ормузский пролив. Блокада этого водного пути, соединяющего Персидский залив с мировым океаном, перекрыла глобальные поставки нефти и природного газа, спровоцировав стремительный скачок цен на энергоресурсы. Именно это экономическое давление заставляет Белый дом форсировать дипломатические усилия.

Пакистанский канал и позиция Белого дома

Ключевым переговорщиком между Вашингтоном и Тегераном стал главнокомандующий армией Пакистана, фельдмаршал Сайед Асим Мунир. Он имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и недавно связался со спикером иранского парламента и бывшим командиром КСИР Мохаммадом Багером Галибафом, предложив провести переговоры в Пакистане. Параллельно к конструктивному диалогу Иран подталкивают Египет и Турция.

В 2025 году Мунир дважды встречался с Дональдом Трампом, который публично хвалил его, называя своим «любимым фельдмаршалом». Во вторник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в социальных сетях подтвердил, что его страна «полностью поддерживает текущие усилия по ведению диалога для завершения» войны.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала факт проведения дипломатической работы, но подчеркнула, что силовой сценарий по-прежнему остается в силе: «Пока президент Трамп и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатии, операция продолжается без ослабления для достижения военных целей, определенных главнокомандующим и Пентагоном».

Управленческий паралич Тегерана

На данный момент неизвестно, готов ли Иран принять этот план в качестве основы для переговоров, и согласовал ли Вашингтон эти условия с Израилем (израильские официальные лица заявляют, что ожидают продолжения войны ещё в течение нескольких недель).

Главным препятствием для дипломатии является фактический паралич иранской власти. В первый же день войны Израиль нанёс удар по правительственному комплексу в Тегеране, уничтожив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и многих других высокопоставленных чиновников. Иранское руководство испытывает серьезные проблемы с внутренней коммуникацией и опасается собираться на личные встречи из-за риска новых израильских бомбардировок, поэтому непонятно, кто именно сейчас принимает решения о мире и войне.

Однако готовность Белого дома к переговорам свидетельствует о том, что Дональд Трамп склоняется к сохранению нынешнего иранского режима, пусть и в ослабленном виде. Ранее он и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сомневались в том, является ли смена политического режима в Иране конечной целью этой войны.

Почему это важно

Представление мирного плана свидетельствует о том, что экономические потери от блокирования Ормузского пролива оказались для США более критичными, чем стремление добиться полной военной победы или смены режима в Иране. Вашингтон оказался в ловушке собственных действий: ликвидация высшего военно-политического руководства Ирана, включая Хаменеи, привела к тому, что теперь американцам физически не с кем подписывать мирные соглашения. Власть в стране децентрализована, а те, кто выжил, боятся выходить на связь. Это создает парадоксальную ситуацию: США предлагают прагматический выход из войны, чтобы остановить нефтяной кризис, но другая сторона слишком дезорганизована, чтобы оперативно капитулировать или пойти на компромисс. В результате экономический шок для глобальных рынков продолжает углубляться.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
