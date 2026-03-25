В среду, 24 марта, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро потерял 15 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.
Курс валют на среду: доллар в банках потерял 10 копеек, евро — 15 копеек
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 13 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,15 грн. Евро покупают за 50,55 грн, а продают за 51,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,95−44,05, евро — 51,02−51,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,74−43,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,73−50,77 грн/евро.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Комментарии