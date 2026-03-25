В Украине насчитали почти 3 тыс. компаний с иностранными владельцами: каждая четвертая — из Кипра

Около 3 тысяч компаний с иностранными собственниками, которые сдают финансовую отчетность и имеют доходы не менее 100 млн грн в год, зафиксировано в Украине по данным Единого государственного реестра по состоянию на середину марта 2026 года. Почти у четверти компаний во владельцах — граждане Кипра. Об этом говорится в данных Опендатабота.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько иностранных компаний в Украине

2997 компаний с иностранными владельцами насчитывается в настоящее время в Украине. Отметим, что в этом материале исследовались компании, которые имели доход от 100 млн грн согласно финансовой отчетности за 2025 год.

Почти у четверти компаний есть владельцы из Кипра — 694 компании. Следуют граждане Германии — они числятся в 300 компаниях, и США — 292. Далее следуют Нидерланды (239 компаний), Великобритания (224), Австрия (187) и Польша (146). Следует заметить, что у одной компании могут быть несколько владельцев.

Отметим, что Кипр и Нидерланды уже давно остаются ключевыми хабами для структурирования украинского бизнеса.

В Киеве зарегистрирована почти половина всех компаний с иностранными владельцами — 1478 бизнеса. Далее следует Львовщина и Киевщина — по 223 в каждом регионе. Меньше таких бизнесов во фронтовых Херсонщине и Донецкой области.

Более четверти всех компаний иностранцев работает в оптовой торговле — 774. Еще 268 компаний в сельском хозяйстве и 176 — в ИТ.