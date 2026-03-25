Rozetka запустила AI-ассистента: подбирает товары за секунды

Маркетплейс Rozetka запустил помощника на базе искусственного интеллекта — Rozetka AI. Он может по запросу подобрать товар на основе характеристик и отзывов за несколько секунд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Что известно о помощнике?

Ассистент построен на основе ведущих крупных языковых моделей. Он имеет доступ ко всем данным интернет-магазина (ассортимент, цены, отзывы и т. д. ), анализирует их в реальном времени и формирует релевантные ответы на естественном языке.

Rozetka AI уже доступен пользователям и постоянно совершенствуется на основе их отзывов. Ассистент интегрирован в сайт и мобильные приложения Rozetka.

Как воспользоваться?

Чтобы воспользоваться ассистентом, нужно зайти в чат и написать запрос в произвольной форме. Он проанализирует всю имеющуюся информацию на платформе и сгенерирует ответ. Далее ему можно задавать любые уточняющие вопросы.

Rozetka AI не заменяет обычный поиск, он дополняет его. Клиенту больше не нужно тратить время на фильтры и сравнения — достаточно описать, что нужно, рассказал Владислав Чечоткин, совладелец группы Rozetka-Evo.