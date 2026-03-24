Почему главными жертвами войны в Иране среди активов стали золото и серебро

Война в Иране, продолжающаяся уже четвертую неделю, начинает серьезно переформатировать мировую финансовую карту. Пока инвесторы пытаются расшифровать противоречивые заявления мировых лидеров и следят за блокированием стратегических морских проливов, рынок драгметаллов демонстрирует неожиданно стремительное падение. Почему золото и серебро, традиционно считающиеся «тихой гаванью», на этот раз оказались под ударом, и стоит ли готовиться к глобальному возвращению инфляции и «моменту Мински» — об этом написал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан на своей странице в Facebook.

Риски для экономики

Война в Иране вернула на четвертую неделю. Конечно, это не пятый год, как у нас, но боюсь, что ущерб всему миру, особенно финансовому, причинен за это время немало. Да и как бы ни выяснилось, что основные события еще впереди. И вряд ли они станут источником счастья и радости миллионов инвесторов по всему миру и, в частности, в Украине.

Делать какие-то прогнозы по поводу того, когда война закончится — дело совершенно бессмысленное, учитывая уровень стратегического планирования и тактического управления операцией, которая из «эпической ярости» рискует превратиться в «эпическую катастрофу» для глобальной экономики, а может, и уже превратилась, только мы об этом еще не знаем.

О «надежности» прогнозов в подобной ситуации прекрасно свидетельствуют заявления президента США за прошедшие несколько дней: в пятницу, до обеда, он заявил о возможности наземной операции, что ужасно огорчило инвесторов и повлекло за собой падение рынков; затем, очевидно поняв, что сказал лишнее, ближе к вечеру решил поддержать рынки заявлением о возможном окончании войны; а уже в воскресенье поставил Ирану 48-часовой ультиматум по открытию пролива, за невыполнение которого пригрозил разбомбить энергетическую инфраструктуру.

Какому из этих заявлений верить? Боюсь, что ни один, потому что с момента, когда эта колонка пишется, до того, как вы ее читаете, может прозвучать еще не одно заявление лидера свободного мира о выигранных битвах, неблагодарных союзниках и новых гениальных планах. Что же, в конце концов, у каждого ответственного лидера свой план победы… А что касается заявлений, то надежней верить хуситам, которые несколько дней назад объявили, что начали войну на стороне Ирана и будут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, уничтожая танкеры неверных врагов исламской республики Иран.

Нефтяные прогнозы

А это значит, что цена на нефть будет держаться не ниже $100 за баррель, а еще более вероятно продолжит расти. Весьма популярными прогнозами сейчас являются $130−150, а некоторые крупные банки Уолл-стрит говорят, что при определенных условиях может быть и $200. Следовательно, есть возвращение инфляции, с которой самые большие глобальные экономики более или менее эффективно боролись последние несколько лет. Но похоже, что спокойствие и ценовая стабильность уже позади.

На прошлой неделе Bloomberg опубликовал интервью с Николае Тангеном, руководителем норвежского суверенного фонда, крупнейшего инвестиционного фонда в мире, с активами в 2,2 триллиона долларов. По его мнению, наибольшими угрозами на сегодняшний день, и очень реальными, являются (1) возврат инфляции и (2) гигантский геополитический разлом.

По крайней мере, руководство фонда рассматривает их не как какие-то футурологические теории, а как абсолютно реальные варианты дальнейшего развития событий. Да и какая там футурология, когда за последний квартал инфляционные ожидания в США на следующие двенадцать месяцев выросли вдвое, до 5,2%.

Что же касается норвежского фонда, то стресс-тесты демонстрируют, что при определенных условиях его активы могут подешеветь на 37%, а это более $800 миллиардов. Ой, недаром господин Танген во время интервью не раз вспоминал экономиста Хаймана Мински и его теорию о том, что длительное затишье провоцирует самоуверенность и склонность к риску, и, наконец, заканчивается паникой.

Устойчивость рынков и феномен AI

Пока что, после трех недель войны, паники не наблюдается. Рынок акций США, если смотреть на S&P 500, потерял менее 5% — не так уж много. Пожалуй, инвесторы уверены, что эффекты использования искусственного интеллекта помогут компенсировать инфляцию, разрыв производственных цепей, значительную стоимость денег, высокие тарифы, стремительно растущий государственный долг США (уже $39 триллионов), рекордную задолженность американцев по кредитным картам и многие другие проблемы.

Никаких сомнений, что верить во всесильность AI гораздо приятнее, чем в то, что вероятность рецессии продолжает расти, а это, в свою очередь, может уменьшить или вообще остановить капитальные затраты на создание AI инфраструктуры, которая закончится громким взрывом пузыря.

Криптовалюты вообще не пострадали, более того, за недели войны биткоин даже подрос на 2%. Хотя, какие-то «умные» выводы из этого факта делать сложно, учитывая, что цена криптовалюты является функцией веры, а не анализа.

Драгоценные металлы под давлением

Крупнейшими жертвами войны в Иране, с точки зрения глобальных инвестиционных активов, стали золото и серебро — за три недели падение составило 18,4% и 30,9% соответственно. Среди самых популярных объяснений такого падения — определенная перекупленность рынков драгоценных металлов, которые в последние годы демонстрировали экспоненциальный рост; укрепление доллара США, который является валютой заключения сделок на сырьевых рынках, и рост доходности облигаций, что увеличивает неполученную выгоду от хорошо блестящего золота, но не создает никакого денежного потока.

Сигналы с рынка облигаций и позиция центробанков

А вот об облигациях следует написать отдельно. Доходность эталонных десятилетних облигаций США выросла за три недели с 3,96% до 4,42%, что автоматически сигнализирует об увеличении стоимости капитала во всем мире, ведь эти облигации потому и эталонные, используемые во всех финансовых моделях, в качестве отправной точки для расчета стоимости капитала. Почему доходность растет (напомню, что при этом цена падает)? Потому что одной из огромных угроз цены облигации является инфляция, и не только Николае Танген из норвежского суверенного фонда боится, что она вернется и разрушит рынки.

Центральные банки тоже напуганы тем, что цены продолжают расти. Лучшим подтверждением этого тезиса является тот факт, что на прошлой неделе ни один из влиятельных центральных банков — ФРС, ЕЦБ, банки Англии, Японии, Канады, Швейцарии, Швеции и Австралии — решавших дальнейшую судьбу учетных ставок не принял решение о ее снижении, а австралийцы даже повысили.

Все боятся инфляции и откровенно говорят о готовности повышать ставку, если нужно. Приятно, что и наш НБУ на прошлой неделе оставил ставку неизменной, демонстрируя профессиональный подход, не говоря уже о «непреклонной преданности», «неуклонной заботливости» и «несокрушимой последовательности» в борьбе с ростом цен.

Частный капитал тоже беспокоится из-за инфляции: если в начале года рынки фьючерсов на ставку ФРС сигнализировали о двух возможных снижениях ставки до конца года, то теперь наиболее вероятным сценарием является тот, что все останется как есть, и ставка не изменится. Более того, вероятность повышения ставки, которая была нулевой в начале года, в последние недели начала расти вместе с ценой на нефть.

Вывод

Какой вывод? Очевидно, что влияние войны и, прежде всего, блокирование путей транспортировки нефти оказывают негативный эффект на финансовые рынки, но в то же время до паники еще далеко — об этом свидетельствуют показатели крупнейших сегментов инвестиционного рынка. Но стоит ли в нынешней ситуации продолжать инвестировать в рискованные активы, веря в то, что все хорошо закончится?

Как бы снова не пришлось вспоминать о Хаймане Мински и его знаменитом «моменте», заключающемся в «резком уменьшении стоимости активов, знаменующем окончание длительного периода роста, вызванного спекулятивными инвестициями и чрезмерной долговой нагрузкой».

Повторюсь, что в современном мире бессмысленно прогнозировать или наступит момент и когда именно, ведь это будет попыткой предсказать, что и когда скажет президент Трамп. Согласитесь — очень неблагодарное занятие. Поэтому, в подобной ситуации, мне кажется, осторожность не помешает.

Как советовал выдающийся инвестор Говард Маркс: «Инвестируйте испуганными! Если все будет хорошо, то портфель с низким риском заработает меньше денег, но от этого еще никто обанкротился, но, если что-то пойдет не так, то ваша голова останется на плечах».

А, как сами видите, последние три недели многое уходит не так и многие теряют голову.