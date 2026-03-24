Tesla возобновила рост продаж в Европе впервые за год — +12%

Tesla продемонстрировала первый за более чем год рост месячных продаж в Европе, что стало положительным индикатором для производителя на фоне усиления конкуренции со стороны китайской BYD. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В феврале объем регистраций новых электрокаров Tesla в ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии увеличился почти на 12% по сравнению с прошлым годом — до 17 664 единиц. Непосредственно в рамках Евросоюза продажи выросли на 29%.

Несмотря на предварительное продолжительное падение показателей, Tesla остается основным выбором для европейских потребителей электромобилей. До этого компания не фиксировала положительную динамику регистраций в Европе с декабря 2024 года.

В то же время, на европейском рынке обостряется противостояние с китайским автопроизводителем BYD. Продажи электрических и гибридных моделей марки демонстрируют стабильный ежемесячный рост.

В прошлом месяце количество регистраций новых авто BYD в Европе выросло почти в три раза, достигнув 17 954 единиц. Однако европейские автоконцерны все еще удерживают лидерство в абсолютных показателях.

Немецкий Volkswagen зафиксировал рост регистраций на 2,2% до 256,452 машин, а продажи корпорации Stellantis увеличились на 9,5% до 170,816 единиц. Эти цифры охватывают как электрокары, так и автомобили с другими типами двигателей.

В целом европейский рынок электромобилей в феврале вырос почти на 16%. Сегмент гибридных моделей прибавил более 10%, в то время как продажи авто с возможностью подзарядки от сети подскочили на 33%.