Ирландия сворачивает программы для украинцев: что изменится

Ирландия постепенно просматривает свою политику поддержки украинских беженцев. После более чем двух лет масштабной помощи правительство заявляет о переходе к новому этапу — сокращению временных программ и стимулированию самостоятельной интеграции. Об этом пишет Visitukraine.today.

По данным местных СМИ, власти планируют уменьшить объем финансовой поддержки, а также изменить подход к размещению украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны.

Сокращение выплат за размещение

Одним из ключевых изменений станет снижение выплат по программе Accommodation Recognition Payment (ARP), в рамках которой ирландцы получают компенсацию за размещение украинцев.

Согласно планам:

ежемесячная выплата будет уменьшена с €600 до €400

действующая с 2022 года программа охватила около 42 000 украинцев

размещение обеспечивалось более чем в 23 500 объектах недвижимости

ежемесячные расходы государства составляли около €14,5 млн.

Несмотря на то, что программа уже продлена до марта 2027 года, правительство открыто заявляет о намерении постепенно сворачивать ее.

Отказ от размещения в отелях

Еще одним важным шагом станет постепенное прекращение контрактов с гостиницами, которые использовались для размещения беженцев.

Государственный министр отметил, что такая модель была временной мерой, введенной в чрезвычайной ситуации. Теперь власти хотят уменьшить зависимость от размещения в отелях и перейти к более устойчивым решениям.

Это значит, что украинцам придется активнее искать долгосрочное жилье самостоятельно — на рынке аренды или по частным инициативам.

Ставка на самостоятельную интеграцию

Ирландские власти подчеркивают: украинцы остаются желанными членами общества. Однако дальнейшая политика будет направлена на то, чтобы люди быстрее адаптировались и становились финансово независимыми.

Речь идет о:

выход на рынок труда

самостоятельную аренду жилья

постепенный отказ от государственной поддержки

Такой подход уже наблюдается и в других странах ЕС, где временные программы поддержки трансформируются в долгосрочные интеграционные стратегии.

Что это значит для украинцев

Фактически Ирландия сигнализирует о переходе от кризисной модели помощи к более «обычной» миграционной политике. Это может осложнить жизнь тем, кто рассчитывал на продолжительную государственную поддержку.

В ближайшее время украинцам стоит: