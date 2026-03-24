Ирландия постепенно просматривает свою политику поддержки украинских беженцев. После более чем двух лет масштабной помощи правительство заявляет о переходе к новому этапу — сокращению временных программ и стимулированию самостоятельной интеграции. Об этом пишет Visitukraine.today.
Ирландия сворачивает программы для украинцев: что изменится
По данным местных СМИ, власти планируют уменьшить объем финансовой поддержки, а также изменить подход к размещению украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны.
Сокращение выплат за размещение
Одним из ключевых изменений станет снижение выплат по программе Accommodation Recognition Payment (ARP), в рамках которой ирландцы получают компенсацию за размещение украинцев.
Согласно планам:
- ежемесячная выплата будет уменьшена с €600 до €400
- действующая с 2022 года программа охватила около 42 000 украинцев
- размещение обеспечивалось более чем в 23 500 объектах недвижимости
- ежемесячные расходы государства составляли около €14,5 млн.
Несмотря на то, что программа уже продлена до марта 2027 года, правительство открыто заявляет о намерении постепенно сворачивать ее.
Отказ от размещения в отелях
Еще одним важным шагом станет постепенное прекращение контрактов с гостиницами, которые использовались для размещения беженцев.
Государственный министр отметил, что такая модель была временной мерой, введенной в чрезвычайной ситуации. Теперь власти хотят уменьшить зависимость от размещения в отелях и перейти к более устойчивым решениям.
Это значит, что украинцам придется активнее искать долгосрочное жилье самостоятельно — на рынке аренды или по частным инициативам.
Ставка на самостоятельную интеграцию
Ирландские власти подчеркивают: украинцы остаются желанными членами общества. Однако дальнейшая политика будет направлена на то, чтобы люди быстрее адаптировались и становились финансово независимыми.
Речь идет о:
- выход на рынок труда
- самостоятельную аренду жилья
- постепенный отказ от государственной поддержки
Такой подход уже наблюдается и в других странах ЕС, где временные программы поддержки трансформируются в долгосрочные интеграционные стратегии.
Что это значит для украинцев
Фактически Ирландия сигнализирует о переходе от кризисной модели помощи к более «обычной» миграционной политике. Это может осложнить жизнь тем, кто рассчитывал на продолжительную государственную поддержку.
В ближайшее время украинцам стоит:
- учитывать уменьшение финансовой помощи
- заранее искать варианты жилья
- активнее интегрироваться в рынок труда.
