Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 14:09 Читати українською

Ирландия сворачивает программы для украинцев: что изменится

Ирландия постепенно просматривает свою политику поддержки украинских беженцев. После более чем двух лет масштабной помощи правительство заявляет о переходе к новому этапу — сокращению временных программ и стимулированию самостоятельной интеграции. Об этом пишет Visitukraine.today.

Ирландия постепенно просматривает свою политику поддержки украинских беженцев.

По данным местных СМИ, власти планируют уменьшить объем финансовой поддержки, а также изменить подход к размещению украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны.

Сокращение выплат за размещение

Одним из ключевых изменений станет снижение выплат по программе Accommodation Recognition Payment (ARP), в рамках которой ирландцы получают компенсацию за размещение украинцев.

Согласно планам:

  • ежемесячная выплата будет уменьшена с €600 до €400
  • действующая с 2022 года программа охватила около 42 000 украинцев
  • размещение обеспечивалось более чем в 23 500 объектах недвижимости
  • ежемесячные расходы государства составляли около €14,5 млн.

Несмотря на то, что программа уже продлена до марта 2027 года, правительство открыто заявляет о намерении постепенно сворачивать ее.

Отказ от размещения в отелях

Еще одним важным шагом станет постепенное прекращение контрактов с гостиницами, которые использовались для размещения беженцев.

Государственный министр отметил, что такая модель была временной мерой, введенной в чрезвычайной ситуации. Теперь власти хотят уменьшить зависимость от размещения в отелях и перейти к более устойчивым решениям.

Это значит, что украинцам придется активнее искать долгосрочное жилье самостоятельно — на рынке аренды или по частным инициативам.

Ставка на самостоятельную интеграцию

Ирландские власти подчеркивают: украинцы остаются желанными членами общества. Однако дальнейшая политика будет направлена на то, чтобы люди быстрее адаптировались и становились финансово независимыми.

Речь идет о:

  • выход на рынок труда
  • самостоятельную аренду жилья
  • постепенный отказ от государственной поддержки

Такой подход уже наблюдается и в других странах ЕС, где временные программы поддержки трансформируются в долгосрочные интеграционные стратегии.

Что это значит для украинцев

Фактически Ирландия сигнализирует о переходе от кризисной модели помощи к более «обычной» миграционной политике. Это может осложнить жизнь тем, кто рассчитывал на продолжительную государственную поддержку.

В ближайшее время украинцам стоит:

  • учитывать уменьшение финансовой помощи
  • заранее искать варианты жилья
  • активнее интегрироваться в рынок труда.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

JWT
JWT
24 марта 2026, 14:21
Чим ближче до розуміння, що війна не закінчиться скоро тим більше західні країни будуть відтягувати війну від себе. І це тільки питання часу коли почнуть припиняти програми біженства для чоловіків.
Перший Потужний
Перший Потужний
24 марта 2026, 14:49
#
Якщо ти працюєш і вивчаєш мову, а не сидиш на дотаціях, то їм глибоко байдуже на твій вік, стать, національність і те біженець ти чи ні. А так звісно з шиї своєї скидати вони будуть все активніше, але тим хто працевлаштовується і не планує без діла сидіти — це не проблема, бо там є можливості, а не концтабір з інфляцією, викраденнями людей, вибухами, блекаутами і навіженою корупцією.
kadaad1988
kadaad1988
24 марта 2026, 15:10
Вот только никаких видов на проживание они не дают.
