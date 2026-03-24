Ford отзывает более 254 тысяч внедорожников в США из-за сбоя в программном обеспечении

Американский автогигант Ford объявил о масштабном отзыве 254 640 внедорожников в США. Причиной стали программные ошибки, которые могут привести к внезапному выключению камеры заднего вида и критически важным системам помощи водителю (ADAS). Об этом во вторник, 24 марта, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.

Какие модели попали под отзыв

Согласно данным регулятора, проблема касается популярных моделей премиального и массового сегментов:

Lincoln: Navigator, Nautilus и Aviator.

Форд: Explorer.

В чем техническая неисправность

Аналитики NHTSA объясняют, что в системе обработки изображений может произойти неожиданный сброс настроек. Это приводит не только к «слепоте» камеры заднего вида, но и к отказу ключевых ассистентов безопасности:

системы предупреждения столкновений;

контроля за соблюдением полосы движения;

мониторинга «слепых» зон.

Как планируют устранять проблему

Владельцам авто не обязательно лично посещать сервисные центры. Ford планирует исправить ошибку двумя путями:

Удаленно: через беспроводное обновление ПО «по воздуху».

У дилеров: для тех авто, где дистанционное обновление невозможно, прошивку заменят специалисты в официальных центрах.

