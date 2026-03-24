Американский автогигант Ford объявил о масштабном отзыве 254 640 внедорожников в США. Причиной стали программные ошибки, которые могут привести к внезапному выключению камеры заднего вида и критически важным системам помощи водителю (ADAS). Об этом во вторник, 24 марта, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.
Ford отзывает более 254 тысяч внедорожников в США из-за сбоя в программном обеспечении
Какие модели попали под отзыв
Согласно данным регулятора, проблема касается популярных моделей премиального и массового сегментов:
- Lincoln: Navigator, Nautilus и Aviator.
- Форд: Explorer.
В чем техническая неисправность
Аналитики NHTSA объясняют, что в системе обработки изображений может произойти неожиданный сброс настроек. Это приводит не только к «слепоте» камеры заднего вида, но и к отказу ключевых ассистентов безопасности:
- системы предупреждения столкновений;
- контроля за соблюдением полосы движения;
- мониторинга «слепых» зон.
Как планируют устранять проблему
Владельцам авто не обязательно лично посещать сервисные центры. Ford планирует исправить ошибку двумя путями:
Удаленно: через беспроводное обновление ПО «по воздуху».
У дилеров: для тех авто, где дистанционное обновление невозможно, прошивку заменят специалисты в официальных центрах.
