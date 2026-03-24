24 марта 2026, 14:45 Читати українською

Почти половина украинцев считает, что 4-дневная рабочая неделя поможет работать лучше — опрос «Минфина»

В Украине растет поддержка идеи введения четырехдневной рабочей недели. Согласно результатам анонимного опроса, 48% респондентов уверены, что такой формат поможет работать более эффективно. Об этом свидетельствуют результаты анонимного онлайн-опроса в телеграмм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1539 респондентов.

Поддерживают ли украинцы четырехдневную рабочую неделю

Еще 18% опрошенных также поддерживают эту идею, однако считают ее уместной только после войны.

15% респондентов не видят существенной пользы от сокращения рабочей недели, а 19% считают, что для Украины это слишком рискованный шаг.

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
JWT
24 марта 2026, 14:57
А ще більша буде вважати, що не працювати краще ніж працювати.

Гадки не маю, як фермери зможуть краще працювати всього 4 дні на тиждень під час посівної, наприклад. Чи прибиральник/ця. Є роботи де треба просто працювати і 4-ти денний робочий тиждень не зробить результат кращим.
Перший Потужний
24 марта 2026, 15:29
Достатньо зробити погодинну оплату для більшості професій, бо не всі професії вимагають совкового «з 9 до 18, п`ять днів на тиждень», тільки так в Україні роботодавці як правило з совку, то тут очевидно будуть маніпуляції з тим, щоб платити за 4 дні менше, ніж це було б за 5 днів, навіть якщо результати будуть однакові, або краще за 4х денного робочого дня. Ну бо для українських роботодавців властиво платити три копійки і при цьому вимагати, щоб працівник залишався на понаднормові неоплачувані, танцював на пузі і ще був глибоко зацікавлений в роботі.
vt313
24 марта 2026, 15:15
То їх неправильно питали.
4-х денний робочий тиждень, але при 40 часовому робочому тиждні.
Перший Потужний
24 марта 2026, 15:30
Ну це так буде бачити український роботодавець, бо в Україні ж завжди все на свій манер, а не як в людей в Європі)
vt313
24 марта 2026, 15:41
Взагалі то це прописано КЗпП.
Перший Потужний
24 марта 2026, 15:27
Ми несамостійні в цьому плані, коли Європа перейде повністю на 4-х денний робочий тиждень, тоді і ми перейдемо, аналогічно і з зимовим/літнім часом.

В Європі в деяких країнах вже 4х денний робочий тиждень, тому це питання часу, але так як ми аборигени трохи, то до нас це прийде років за 15−20 напевно.
