В Украине растет поддержка идеи введения четырехдневной рабочей недели. Согласно результатам анонимного опроса, 48% респондентов уверены, что такой формат поможет работать более эффективно. Об этом свидетельствуют результаты анонимного онлайн-опроса в телеграмм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1539 респондентов.
Почти половина украинцев считает, что 4-дневная рабочая неделя поможет работать лучше — опрос «Минфина»
Поддерживают ли украинцы четырехдневную рабочую неделю
Еще 18% опрошенных также поддерживают эту идею, однако считают ее уместной только после войны.
15% респондентов не видят существенной пользы от сокращения рабочей недели, а 19% считают, что для Украины это слишком рискованный шаг.
Всего в опросе приняли участие 1539 человек.
Источник: Минфин
Комментарии - 6
Гадки не маю, як фермери зможуть краще працювати всього 4 дні на тиждень під час посівної, наприклад. Чи прибиральник/ця. Є роботи де треба просто працювати і 4-ти денний робочий тиждень не зробить результат кращим.
4-х денний робочий тиждень, але при 40 часовому робочому тиждні.
В Європі в деяких країнах вже 4х денний робочий тиждень, тому це питання часу, але так як ми аборигени трохи, то до нас це прийде років за 15−20 напевно.