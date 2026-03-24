Почти половина украинцев считает, что 4-дневная рабочая неделя поможет работать лучше — опрос «Минфина»

В Украине растет поддержка идеи введения четырехдневной рабочей недели. Согласно результатам анонимного опроса, 48% респондентов уверены, что такой формат поможет работать более эффективно. Об этом свидетельствуют результаты анонимного онлайн-опроса в телеграмм-канале «Минфина», в котором приняли участие 1539 респондентов.

Поддерживают ли украинцы четырехдневную рабочую неделю

Еще 18% опрошенных также поддерживают эту идею, однако считают ее уместной только после войны.

15% респондентов не видят существенной пользы от сокращения рабочей недели, а 19% считают, что для Украины это слишком рискованный шаг.

