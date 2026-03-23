Возврат 50-процентного налога привёл к падению чистой прибыли банков на треть

Украинская банковская система демонстрирует парадоксальную динамику: валовые обороты достигли исторических максимумов, однако реальная финансовая отдача резко сократилась. По итогам первых двух месяцев 2026 года чистая прибыль сектора обвалилась на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,78 млрд грн. Несмотря на существенную коррекцию, этот показатель остается третьим по величине за последние девять лет. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ .

Финансовая аномалия: доходы растут, прибыль тает

Общая статистика фиксирует беспрецедентное увеличение денежных потоков в банковском секторе. Доходы учреждений выросли на 20,5%, достигнув рекордной отметки в 105,8 млрд грн. Однако этот прирост был полностью нивелирован гигантским скачком расходной части. Расходы увеличились на 47,1% — до 88 млрд грн. Оба показателя являются абсолютными историческими максимумами для отечественного финансового рынка.

Хронология чистой прибыли банков за первые два месяца года наглядно демонстрирует масштаб текущей коррекции:

2018: 3 998 млн грн

2019: 8 691 млн грн

2020: 15 877 млн грн

2021: 6 491 млн грн (значительное снижение)

2022: 9 913 млн грн

2023: 21 478 млн грн (резкий рост)

2024: 25 897 млн грн

2025: 27 971 млн грн (исторический максимум для этого периода)

2026: 17 783 млн грн (снижение на фоне роста расходов)

На чем зарабатывают банки

Структура доходов показывает, что учреждения продолжают максимизировать прибыль преимущественно за счет консервативных инструментов. Основным фактором роста остаются процентные доходы, которые визуально выросли почти вдвое по сравнению с 2025 годом. Львиная доля этих средств генерируется не за счет реального кредитования экономики, а благодаря безрисковым вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ) и депозитные сертификаты Нацбанка, а также процентам по выданным кредитам.

Вторым по значимости источником являются комиссионные доходы — стабильная плата клиентов за переводы, эквайринг и ежедневное расчетно-кассовое обслуживание. Меньшую долю занимают доходы от торговых операций (с иностранной валютой и ценными бумагами) и прочие операционные поступления.

Что «поглощает» сверхприбыль банков

Основной причиной сокращения чистой прибыли стал резкий скачок по ключевым статьям расходов:

Налоги: беспрецедентный рост налоговой нагрузки. За два месяца банки уплатили рекордные 17,3 млрд грн налогов, что на 161% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Процентные расходы: пропорциональный рост выплат населению и бизнесу по привлечённым депозитам и остаткам на счетах, обусловленный высокой учетной ставкой.

Административные расходы: значительное удорожание содержания инфраструктуры, включая заработную плату персонала, расходы на ИТ, маркетинг и обслуживание отделений.

Отчисления в резервы: выросли на 468% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,7 млрд грн. Хотя исторически эта сумма выглядит умеренной по сравнению с кризисным 2023 годом, относительный прирост указывает на то, что банки вновь вынуждены формировать «подушку безопасности» под проблемные кредиты.

Комиссионные расходы: оплата услуг глобальных платежных систем (Visa,Mastercard) и сторонних инкассационных компаний.

Возврат 50 % налога на прибыль

Согласно принятому в конце 2025 года Закону № 14097, государство вновь обязало банковский сектор уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке в 50% в течение всего 2026 года (в 2025 году эта ставка составляла 25%). Кроме того, банкам запретили уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых лет. По расчетам Министерства финансов, это фискальное решение должно дополнительно принести в государственный бюджет от 15 до 23 млрд грн только за 2026 год. Именно двукратное увеличение налоговой ставки объясняет аномальный скачок налоговых выплат на 161% и является ключевым фактором математического «обвала» официальной чистой прибыли учреждений, несмотря на рекордные операционные доходы.