Пенсионеры могут получить большую выплату от государства: детали

Киевский окружной административный суд признал незаконным постановление Кабмина № 821, разрешавшее выплачивать пенсионные задолженности частями. Если суд следующей инстанции подтвердит это решение, Пенсионный фонд будет обязан выплачивать всю задолженность единовременно. Об этом прецеденте сообщила адвокат Татьяна Голица, пишет Telegraf.
Что говорят эксперты
Пока еще не истек 30-дневный срок апелляции — решение админсуда было вынесено 4 марта. «Телеграф» спросил у экспертов, какие последствия может иметь подобное решение суда и реально ли что-то изменится для пенсионеров.
По словам бывшего вице-премьера и министра социальной политики Павла Розенко, у правительства нет средств на эти выплаты.
«Поэтому, скорее всего, будет просто новое постановление. Возможно, изменят технологию, возможно, изменят порядок выплат или методологию. Но суть останется. Все и сразу правительство платить не будет, почему-то мне так кажется», — говорит эксперт по вопросам социальной политики.
На уточняющий вопрос, какие категории пенсионеров могут выиграть от этого решения суда, он добавил: «Да никто не выиграет, потому что по факту оно правительством не будет выполнено. Наверное, апелляция еще будет? Это же еще не вступило в законную силу», — предположил политик.
Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко также придерживается мнения, что ожидать одномоментной выплаты пенсионерам кругленькой суммы не стоит.
«Денег точно не будет. И вряд ли их будут привлекать в правительстве. Разве что выборы скоро состоятся», — отмечает он. По мнению эксперта, долги могут выплачиваться не из бюджета ПФУ, если это прямо не будет указано в решении суда:
«Долги будут выплачиваться, опять же, если иной порядок не предусмотрен, в пределах той суммы, которая заложена в Госбюджете на 2026 год на исполнение судебных решений. Это мизерная сумма». В целом, по мнению Гаврилечко, говорить о потенциальной нагрузке на бюджет Пенсионного фонда пока рано. Потенциально это может привести даже к росту дефицита государственного бюджета, ведь правительство «будет в долгу», но есть нюанс.
«Кто мешает правительству исполнять решение суда только в пределах текущих объемов бюджетных расходов? Никто! Поэтому рассчитывать на получение средств пенсионеры могут только в том случае, если они бессмертны, как герой сериала «Горец», — говорит Гаврилечко.
При этом в выигрыше первыми, если решение действительно внедрят, окажутся не простые пенсионеры. «Практика доказывает, что первыми в очереди на получение перерасчета станут „пенсионеры-инвалиды“ из числа прокуроров в возрасте до 40 лет…», — резюмирует эксперт.
Кому и за что Пенсионный фонд должен выплатить долги
Постановление Кабмина № 821 ввело новый порядок выплаты пенсионных долгов по решениям судов через Пенсионный фонд Украины. Вместо единовременной выплаты всей суммы государство возвращало средства частями — ежемесячно и в пределах имеющегося бюджета.
Правительство объясняло это необходимостью упорядочить систему, ведь накопился значительный долг по судебным решениям. Для этого ввели единый подход: как к новым выплатам, так и к старым долгам, которые поставили в очередь. По состоянию на июль 2025 года было почти 85 млрд грн долга для тех, кому неправильно рассчитали пенсии.
