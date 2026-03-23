Масштабный кризис европейских государственных облигаций ставит под угрозу макрофинансовое выживание Украины

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала глобальный скачок инфляции, который грозит ввергнуть европейскую экономику в глубокий долговой кризис. Из-за разрыва цепочек поставок и стремительного подорожания энергоресурсов и продовольствия вероятность рецессии в Европе подскочила до 36,9%. На фоне обвала рынка европейских гособлигаций Европейский центральный банк оказался перед выбором между суверенными дефолтами стран-членов и неконтролируемой инфляцией, что создает прямые риски для макрофинансовой поддержки Киева. Об этом пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Глобальный товарный шок и сокращение объёмов торговли

Геополитическая напряжённость в Персидском заливе нанесла прямой удар по мировому рынку продовольствия и сырья. Ближний Восток традиционно обеспечивает треть глобальных поставок азотных удобрений. Из-за логистической блокады Ормузского пролива стоимость карбамида с начала марта уже взлетела на 35%. Параллельно фиксируется скачок фьючерсов на пшеницу, которые прибавили 11%.

Мировые цены на продовольствие удерживаются на стабильно высоком уровне из-за искусственно созданного дефицита. Даже при гипотетическом завершении войны через три месяца баланс урожая и поставок восстановится далеко не сразу. Эти процессы усугубляют кризис глобализации: государства массово закрывают внутренние рынки, концентрируясь на локальном производстве стратегических товаров для нужд национальной безопасности. Как следствие, объемы внешней торговли сокращаются, что дополнительно тормозит темпы глобального экономического роста.

Долговой коллапс Европы и тупиковая ситуация ЕЦБ

Европейская экономика, и без того ослабленная высокой стоимостью энергоносителей, структурными финансовыми проблемами и падением конкурентоспособности, сталкивается с масштабным долговым коллапсом. Вслед за Великобританией, пережившей обвал на рынке государственных облигаций из-за цен на энергоносители, аналогичные процессы охватили Еврозону. Доходность по долгосрочным госбондам Германии и Франции достигла максимума за последние 20 лет.

Особое беспокойство вызывает критическое состояние французских государственных финансов. Обвал на рынке суверенного долга мгновенно перекинулся на европейский денежный рынок: годовая ставка межбанковского кредитования Euribor уже подскочила с 2,20% до 2,65%. В этих условиях Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет вынужден догонять рыночную динамику и быстро повышать ключевую ставку.

Из-за проинфляционного характера текущего кризиса ЕЦБ лишен возможности стимулировать экономику посредством снижения ставок или эмиссии денег — это лишь усилит ценовое давление. Однако долговое бремя крупнейших экономик ЕС (где соотношение госдолга к ВВП превышает 100%) делает невозможным его обслуживание при нынешних высоких ставках. Соответственно, регулятор окажется перед радикальным выбором: допустить суверенный дефолт таких стран, как Франция или Италия, или же запустить «печатный станок». Аналитики прогнозируют, что выбор будет сделан в пользу эмиссии. Это спровоцирует в Еврозоне вторую инфляционную волну, которая значительно превысит рекордные 10%, зафиксированные в 2022 году.

Многосторонний удар по экономике Украины

Новый европейский кризис накладывается на реалии полномасштабной войны в Украине, которая длится уже более четырёх лет, формируя многослойный экономический удар. Всплеск цен на энергоносители оказывает сильное давление на внутренний рынок. Украинские экспортные отрасли, прежде всего металлургия, одними из первых ощутили последствия глобального экономического спада. В то же время аграрный сектор испытывает критический рост себестоимости из-за подорожания топлива, удобрений и логистики.

Макроэкономическая динамика внутри страны демонстрирует признаки истощения. По данным Министерства финансов, всего за одну неделю марта Национальный банк Украины был вынужден продать более 1 млрд долларов валютных резервов для поддержания курса гривны. Несмотря на эти интервенции, стоимость доллара США приблизилась к отметке 45 грн (для сравнения: в 2019 году курс составлял 23 грн). Эта девальвация является прямым индикатором снижения покупательной способности и усиления общего давления на экономическую систему.

Главный риск заключается в том, что Евросоюз остается ключевым финансовым донором Киева. Любое ухудшение макроэкономической ситуации в ЕС и обострение его собственных долговых проблем автоматически ставит под угрозу стабильность финансирования Украины — как в рамках новых программ, так и по уже утвержденным траншам.