Аренда квартир во Львове: где самые высокие и низкие цены

На 22 марта рынок недвижимости Львова демонстрирует неоднородную динамику. По данным аналитики ЛУН стоимость жилья существенно колеблется в зависимости от локации и количества комнат.

Средняя стоимость аренды по городу

Однокомнатная квартира: 18 000 грн

Двухкомнатные квартиры: 20 000 грн

Трехкомнатные квартиры: 27 000 грн

Где дороже и дешевле жить?

Однокомнатные квартиры

Самый высокий ценник зафиксирован в Сиховском и Шевченковском районах — в среднем 19 800 грн.

Несколько меньше просят во Франковском (18 000 грн) и Железнодорожном (17 600 грн) районах.

Самые дешевые варианты сейчас предлагают в Галицком (16100 грн) и Лычаковском (15500 грн) районах.

Двухкомнатные квартиры

Здесь лидером по стоимости является Шевченковский район — 24 200 грн.

В Галицком районе аренда обойдется в 22 000 грн, в Лычаковском — 21 500 грн, во Франковском — 20 000 грн, Железнодорожном — около 19 800 грн.

Наиболее бюджетным для «двушек» оказался Сыховский район с ценой 18 000 грн.

Трехкомнатные квартиры

Полноценная статистика недоступна для формирования точного среднего чека.

Как изменились цены: годовая и месячная динамика

Несмотря на то, что за последние полгода цены на 1- и 2-комнатные квартиры снизились (на 3,74% и 10,92% соответственно), в годовом исчислении аренда все равно подорожала.