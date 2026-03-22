На 22 марта рынок недвижимости Львова демонстрирует неоднородную динамику. По данным аналитики ЛУН стоимость жилья существенно колеблется в зависимости от локации и количества комнат.
Аренда квартир во Львове: где самые высокие и низкие цены
Средняя стоимость аренды по городу
- Однокомнатная квартира: 18 000 грн
- Двухкомнатные квартиры: 20 000 грн
- Трехкомнатные квартиры: 27 000 грн
Где дороже и дешевле жить?
Однокомнатные квартиры
Самый высокий ценник зафиксирован в Сиховском и Шевченковском районах — в среднем 19 800 грн.
Несколько меньше просят во Франковском (18 000 грн) и Железнодорожном (17 600 грн) районах.
Самые дешевые варианты сейчас предлагают в Галицком (16100 грн) и Лычаковском (15500 грн) районах.
Двухкомнатные квартиры
Здесь лидером по стоимости является Шевченковский район — 24 200 грн.
В Галицком районе аренда обойдется в 22 000 грн, в Лычаковском — 21 500 грн, во Франковском — 20 000 грн, Железнодорожном — около 19 800 грн.
Наиболее бюджетным для «двушек» оказался Сыховский район с ценой 18 000 грн.
Трехкомнатные квартиры
Полноценная статистика недоступна для формирования точного среднего чека.
Как изменились цены: годовая и месячная динамика
Несмотря на то, что за последние полгода цены на 1- и 2-комнатные квартиры снизились (на 3,74% и 10,92% соответственно), в годовом исчислении аренда все равно подорожала.
- Однокомнатные: за год цены выросли на 7%, но за последний месяц цена зафиксировалась и не изменялась.
- Двухкомнатные: прибавили 4,6% за год. За месяц цены снизились на 0,49%.
- Трехкомнатные: демонстрируют самый большой скачок. Годовое удорожание составило 16,88%, а только за последний месяц стоимость взлетела на 7,57%.
