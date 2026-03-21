21 марта 2026, 13:12

НБУ возвращает плату за BankID с 24 июня: что изменится для банков и бизнеса

Национальный банк Украины планирует с 24 июня 2026 возобновить плату за собственные услуги в системе BankID. Напомним, что после начала полномасштабного вторжения система работала для всех участников на безвозмездной основе. О грядущих изменениях заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева во время конференции Ukraine Fintech Week'26 в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые тарифы для участников системы

Следует отметить, что новые тарифы устанавливаются исключительно для юридических лиц (абонентов) и не будут касаться обычных пользователей — физических лиц.

Стоимость услуг НБУ с 24 июня:

  • Присоединение к системе: 21,6 тыс. грн для абонента-идентификатора (банка) и 16,8 тыс. грн. для абонента-предоставителя услуг (коммерческого учреждения).
  • Подключение дополнительного узла/портала: 12 тыс. грн для обоих типов участников.
  • Транзакционный сбор: 30 копеек за каждое успешное электронное подтверждение идентификатора (ЭПИ).

Василева уточнила, что ежемесячный тариф за сопровождение пока не будут вводить, однако остается транзакционный тариф, который будет распределяться между банком и коммерческим поставщиком услуг. В то же время, межабонентский тариф (плата одного участника другому) был снижен вдвое — теперь он составляет 2, 4, 7 или 9 грн в зависимости от объема данных.

Расширение круга участников и новые возможности для ФЛП

На сегодняшний день к BankID подключены 38 банков-идентификаторов, охватывающих 99,9% портфеля физлиц в Украине, и 112 поставщиков услуг. НБУ вводит несколько важных новаций:

Небанковские идентификаторы теперь роль идентификатора могут выполнять не только банки, но и платежные учреждения. Первую такую заявку уже подал NovaPay (ООО «НоваПэй»).

Данные для ФЛП: система теперь позволяет передавать данные физических лиц-предпринимателей. Речь идет об сведениях ЕГР, КВЭД и информации о лицензиях. Банки могут идентифицировать клиента не только как гражданина, но и как предпринимателя.

Усиление безопасности

В рамках перехода к новым схемам электронной идентификации НБУ повышает требования к безопасности:

  • Для банков-идентификаторов: обязательна двухфакторная проверка подлинности с динамическим фактором, ежегодные тесты на проникновение и регулярная оценка мер безопасности.
  • Параметр верификации: предоставлятели услуг смогут видеть, как именно было идентифицировано: через физическое присутствие, видеоверификацию или шеринг через приложение «Дия».
  • Маркировка рисков: НБУ обсуждает сервис маркировки потенциально скомпрометированных транзакций. Это позволит поставщику услуг получить сигнал о подозрительной операции без раскрытия персональных данных пользователя.

Известность системы продолжает стремительно расти. По итогам 2025 года количество успешных идентификаций через BankID НБУ увеличилось на 24,7%, достигнув отметки в 109,4 млн сделок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
