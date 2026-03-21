Платежные услуги на паузе: Ощадбанк проведет технические работы в ночь на 23 марта

Государственный Ощадбанк предупредил о плановых технических работах, из-за которых в ночь с воскресенья на понедельник временно приостановят работу большинства банковских сервисов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

График ограничений

Технические мероприятия продлятся почти шесть часов:

Начало: 23 марта (понедельник) в 00:10.

Завершение: 23 марта в 06:00.

Какие услуги будут временно недоступны?

В этот промежуток времени клиенты банка не смогут воспользоваться следующими сервисами:

операции с карточками;

операции в банкоматах;

расчеты в POS-терминалах и в Интернете;

операции в приложениях «Мобильный Ощад» и «ОщадPAY».

Цель обновления

Как отмечают в банке, работы необходимы для модернизации системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры. Это поможет повысить общую стабильность и надежность сервисов Ощадбанка в будущем.

«После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме. Просим клиентов заранее осуществить все важные платежи и переводы», — отметили в банке.