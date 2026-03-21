Государственный Ощадбанк предупредил о плановых технических работах, из-за которых в ночь с воскресенья на понедельник временно приостановят работу большинства банковских сервисов. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Платежные услуги на паузе: Ощадбанк проведет технические работы в ночь на 23 марта
График ограничений
Технические мероприятия продлятся почти шесть часов:
- Начало: 23 марта (понедельник) в 00:10.
- Завершение: 23 марта в 06:00.
Какие услуги будут временно недоступны?
В этот промежуток времени клиенты банка не смогут воспользоваться следующими сервисами:
- операции с карточками;
- операции в банкоматах;
- расчеты в POS-терминалах и в Интернете;
- операции в приложениях «Мобильный Ощад» и «ОщадPAY».
Цель обновления
Как отмечают в банке, работы необходимы для модернизации системы и тестирования отказоустойчивости процессинговой инфраструктуры. Это поможет повысить общую стабильность и надежность сервисов Ощадбанка в будущем.
«После 06:00 23 марта все сервисы будут работать в обычном режиме. Просим клиентов заранее осуществить все важные платежи и переводы», — отметили в банке.
Источник: Минфин
