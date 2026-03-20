Крипторынок 2026 — как действовать инвестору: практический воркшоп от Академии Минфин

Крипторынок меняется быстрее, чем когда-либо: приход институционального капитала, запуск Bitcoin ETF и усиление регуляции формируют иные подходы к инвестированию. Чтобы помочь инвесторам адаптироваться к этим изменениям, Академия Минфин 2 апреля проведет онлайн-воркшоп «Криптопрорыв 4.0. Действия инвестора на крипторынке в 2026 году».

Еще несколько лет назад крипторынок был более хаотичным — управляли им преимущественно розничные инвесторы. Сегодня ситуация иная: рынок становится более структурированным, а ключевую роль начинают играть институции и крупные игроки.

В таких условиях старые подходы к инвестированию уже не всегда работают. Инвесторам важно понимать, как изменилась логика движения капитала, где сегодня есть реальные возможности и как правильно оценивать риски.

Именно этому посвящен 2-часовой онлайн-воркшоп «Криптопрорыв 4.0. Действия инвестора на крипторынке в 2026 году».

👤 СПИКЕР — Михаил Серюга, действующий инвестор и эксперт рынка криптовалют с 13-летним опытом. Ведет публичный криптопортфель на «Минфине»: в 2023 году доходность составила до 40% на альткоинах, в 2025-м фундаментальная часть портфеля превысила 60%.

🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

О чем этот воркшоп

В течение двух часов вместе со спикером будем обсуждать:

как трансформировался рынок после запуска Bitcoin ETF;

какую роль играет институциональный капитал;

какие инструменты реально работают сегодня (staking, DeFi, stablecoin-стратегии);

принципы формирования портфеля для разных бюджетов;

как понять смену рыночной фазы;

как составить собственный план действий на 2026 год.

Также разберем примеры образовательных портфелей разного масштаба — от $500 до $5000+, чтобы каждый участник мог адаптировать подход под свои возможности. Вы увидите, как могут сочетаться доходность, ликвидность и контроль рисков.

В результате вы получите собственный план действий на ближайшие месяцы, а также:

понимание структуры крипторынка в 2026 году;

системное видение инструментов криптоинвестирования;

примеры портфелей разного масштаба;

понимание рисков и возможностей.

Кому будет полезно

Опытным криптоинвесторам — чтобы лучше понять текущую фазу рынка и скорректировать свою инвестиционную стратегию.

Тем, кто только планирует зайти на крипторынок — чтобы получить системное понимание возможностей, рисков и логики этого рынка.

Инвесторам с альтернативными активами, рассматривающим криптовалюты как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Тем, кто хочет разобраться в крипторынке системно, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения, а не действовать хаотично.

Формат и стоимость

Воркшоп состоится 2 апреля в 19:00 (онлайн), длительность: ~2 часа.

В конце запланирована Q&A-сессия, во время которой спикер ответит на вопросы и разберет отдельные индивидуальные кейсы.

А после воркшопа все участники получат запись и дополнительные материалы. Так что вы можете оплатить участие и посмотреть воркшоп в удобное время, если не будет возможности присоединиться онлайн.

До 27 марта действует специальная цена Early bird — 1500 грн вместо 2000 грн. После этой даты стоимость повысится.

Успейте зарегистрироваться по сниженной цене и присоединяйтесь 👇

👉 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВОРКШОП