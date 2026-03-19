ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
19 марта 2026, 16:02 Читати українською

Фейковые компенсации за свет: Ощадбанк предупреждает о новой волне мошенничества

Государственный Ощадбанк зафиксировал активизацию кибермошенников, пытающихся похитить средства со счетов украинцев, манипулируя темой энергетического кризиса. В социальных сетях массово распространяются фейковые сообщения о начислении «денежных компенсаций» за длительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фейковые компенсации за свет: Ощадбанк предупреждает о новой волне мошенничества
Злоумышленники используют поддельные сайты, визуально стилизованные под официальный сайт Ощадбанка, чтобы выманить конфиденциальные данные платежных карт.

Как работает схема?

Пользователям предлагают перейти по ссылке на сторонний ресурс, где необходимо заполнить заявку на получение помощи. На самом деле цель мошенников — заставить вас ввести:

  • полный номер карты;
  • срок ее действия;
  • трехзначный CVV-код с обратной стороны.

Получив эти данные, преступники получают полный доступ к вашим средствам.

Правила безопасности от Ощада

Банк отмечает, что он никогда не производит никаких выплат из-за посторонних ссылок в мессенджерах или соцсетях. Чтобы не стать жертвой обмана, следуйте следующим советам:

  • Проверяйте адрес: официальный сайт банка только один — oschadbank.ua. Любые другие вариации названия в адресной строке являются признаком фишинга.
  • Конфиденциальность: никогда не указывайте данные карты и срок ее действия на неизвестных ресурсах.

Что делать, если данные уже введены?

Если вы случайно указали информацию о своей карте на подозрительном сайте, действовать нужно немедленно:

  • Заблокируйте карту через мобильное приложение «Мобильный Ощад».
  • Позвоните в контакт-центр банка по номеру 0 800 210 800.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
