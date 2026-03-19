Фейковые компенсации за свет: Ощадбанк предупреждает о новой волне мошенничества

Государственный Ощадбанк зафиксировал активизацию кибермошенников, пытающихся похитить средства со счетов украинцев, манипулируя темой энергетического кризиса. В социальных сетях массово распространяются фейковые сообщения о начислении «денежных компенсаций» за длительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Злоумышленники используют поддельные сайты, визуально стилизованные под официальный сайт Ощадбанка, чтобы выманить конфиденциальные данные платежных карт.

Как работает схема?

Пользователям предлагают перейти по ссылке на сторонний ресурс, где необходимо заполнить заявку на получение помощи. На самом деле цель мошенников — заставить вас ввести:

полный номер карты;

срок ее действия;

трехзначный CVV-код с обратной стороны.

Получив эти данные, преступники получают полный доступ к вашим средствам.

Правила безопасности от Ощада

Банк отмечает, что он никогда не производит никаких выплат из-за посторонних ссылок в мессенджерах или соцсетях. Чтобы не стать жертвой обмана, следуйте следующим советам:

Проверяйте адрес: официальный сайт банка только один — oschadbank.ua. Любые другие вариации названия в адресной строке являются признаком фишинга.

Конфиденциальность: никогда не указывайте данные карты и срок ее действия на неизвестных ресурсах.

Что делать, если данные уже введены?

Если вы случайно указали информацию о своей карте на подозрительном сайте, действовать нужно немедленно: