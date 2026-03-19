В течение января — февраля 2026 года владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Налог на недвижимость: кто и сколько платит в Украине
Куда направляются средства от налога
Этот налог является важным источником пополнения местных бюджетов, ведь средства направляются на развитие общин, содержание инфраструктуры и реализацию социальных программ.
Где уплачено больше всего
Наибольшие поступления обеспечили:
- г. Киев — 489,8 млн грн;
- Киевская область — 238,2 млн грн;
- Львовская область — 232,7 млн грн;
- Днепропетровская область — 217,3 млн грн.
Кто должен платить налог
Налогоплательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами жилой или нежилой недвижимости.
Если недвижимость имеет нескольких владельцев, налог уплачивается в зависимости от формы собственности:
- в случае общей долевой собственности — каждый владелец уплачивает налог за свою долю;
- в случае общей совместной собственности без раздела имущества — налог уплачивает один из собственников, определенный по их соглашению или по решению суда;
- в случае общей совместной собственности и разделения имущества между совладельцами — каждый из них уплачивает налог за принадлежащую ему долю.
Налог на недвижимое имущество начисляется только на ту часть площади, которая превышает установленные законодательством площади:
- для квартир — свыше 60 кв. м;
- для жилых домов — свыше 120 кв. м;
- — если в собственности находятся различные типы жилой недвижимости (квартира и дом) — свыше 180 кв. м.
Уведомление о необходимости уплаты налога направляет ГНС.
