Налог на недвижимость: кто и сколько платит в Украине

В течение января — февраля 2026 года владельцы недвижимости перечислили в местные бюджеты 2,3 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 14 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Куда направляются средства от налога

Этот налог является важным источником пополнения местных бюджетов, ведь средства направляются на развитие общин, содержание инфраструктуры и реализацию социальных программ.

Где уплачено больше всего

Наибольшие поступления обеспечили:

г. Киев — 489,8 млн грн;

Киевская область — 238,2 млн грн;

Львовская область — 232,7 млн грн;

Днепропетровская область — 217,3 млн грн.

Кто должен платить налог

Налогоплательщиками налога на недвижимое имущество являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами жилой или нежилой недвижимости.

Если недвижимость имеет нескольких владельцев, налог уплачивается в зависимости от формы собственности:

в случае общей долевой собственности — каждый владелец уплачивает налог за свою долю;

в случае общей совместной собственности без раздела имущества — налог уплачивает один из собственников, определенный по их соглашению или по решению суда;

в случае общей совместной собственности и разделения имущества между совладельцами — каждый из них уплачивает налог за принадлежащую ему долю.

Налог на недвижимое имущество начисляется только на ту часть площади, которая превышает установленные законодательством площади:

для квартир — свыше 60 кв. м;

для жилых домов — свыше 120 кв. м;

— если в собственности находятся различные типы жилой недвижимости (квартира и дом) — свыше 180 кв. м.

Уведомление о необходимости уплаты налога направляет ГНС.