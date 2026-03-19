19 марта 2026, 11:37 Читати українською

От 150,000 до нуля: самые громкие прогнозы по биткоину на 2026 год

С конца февраля 2026 года биткоин демонстрирует осторожное движение вверх. Однако, это скорее восстановительная динамика, чем полноценный восходящий тренд. За последние недели цена с трудом поднялась до диапазона 70,000−75,000 долларов, то есть туда, где она была в первых числах февраля. Так что говорить о формировании нового устойчивого импульса пока рано. На этом фоне аналитики XFINE отмечают, что рынок находится в фазе переоценки ожиданий, а дальнейшее движение будет зависеть не от краткосрочного ажиотажа, а от баланса институционального спроса и глобальной ликвидности.

С конца февраля 2026 года биткоин демонстрирует осторожное движение вверх.

Аналитики JPMorgan Chase оценивают справедливую стоимость биткоина в диапазоне 70,000−85,000 долларов в базовом сценарии на 2026 год, указывая, что текущие уровни близки к равновесным при текущей доходности облигаций и инфляции. При этом в стрессовом сценарии банк допускает снижение к 60,000, если денежно-кредитная политика ФРС США останется жесткой дольше ожиданий.

В Goldman Sachs придерживаются схожей логики, но допускают более широкий диапазон. В февральском обзоре банк указывает, что в течение 2026 года биткоин может торговаться в коридоре 65,000−100,000 долларов, причем верхняя граница возможна при ослаблении доллара и притоке средств в рисковые активы. В противном случае рынок, по оценкам банка, может застрять в диапазоне около 70,000−80,000 без выраженного тренда.

Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock в своих мартовских комментариях не дает точного таргета, однако указывает на сценарий постепенного роста в сторону 100,000−120,000 долларов при сохранении устойчивых притоков в ETF. При этом в BlackRock подчеркивают, что ключевым драйвером становится именно институциональный спрос, который носит более медленный, но стабильный характер по сравнению с розничными циклами прошлых лет.

Среди инвесторов наиболее агрессивные оценки сохраняются у Cathie Wood из ARK Invest. В интервью Bloomberg в марте 2026 года она подтвердила долгосрочный ориентир выше 500,000 долларов к 2030 году, однако на ближайший год ее команда рассматривает диапазон 80,000−150,000 как реалистичный при условии продолжения институционального накопления. Более консервативный сценарий ARK предполагает удержание цены в зоне 70,000−90,000 при отсутствии новых драйверов.

Значимую роль в формировании ожиданий играет корпоративный сектор. Глава MicroStrategy Michael Saylor в выступлениях февраля-марта 2026 года говорил о потенциале движения выше 150,000 долларов в среднесрочной перспективе, связывая это с ограниченным предложением после халвинга и продолжающимся накоплением со стороны публичных компаний. При этом он признает, что в краткосрочном горизонте рынок может оставаться в диапазоне 60,000−90,000.

Аналитики XFINE обращают внимание, что текущая структура рынка существенно отличается от предыдущих циклов. Доля долгосрочных держателей остается высокой, а объем ликвидного предложения ограничен, что создает условия для резких движений при появлении нового капитала. Однако пока притоки носят умеренный характер, это приводит к затяжной консолидации вблизи текущих уровней.

Важным фактором остается политика ФРС США. При сохранении текущих процентных ставок давление на рынок рисковых активов может ограничивать рост, удерживая биткоин в диапазоне 65,000−80,000. В случае перехода к смягчению политики во втором полугодии возможен выход к 100,000 и выше, что совпадает с оценками большинства крупных участников рынка.

В середине 2026 года, по оценкам XFINE, ключевым станет вопрос устойчивости институциональных потоков. Если ETF продолжат привлекать капитал, рынок может постепенно сместиться в диапазон 90,000−110,000. При ослаблении интереса вероятно сохранение боковой динамики с периодическими откатами к 60,000−70,000.

Таким образом, консенсус-прогноз на 2026 год можно охарактеризовать как умеренно позитивный, но без ожиданий взрывного роста. Большинство банков и управляющих компаний сходятся в том, что биткоин будет торговаться в широком диапазоне 65,000−120,000 долларов, где движение вверх будет зависеть от макроэкономических условий и притока институционального капитала.

Однако, как отмечают аналитики XFINE, есть и более негативные сценарии. Так, стратеги банка Standard Chartered в мартовском обзоре допускают снижение биткоина в диапазон 50,000−60,000 долларов при ухудшении глобальной ликвидности и оттоке средств из ETF, а их коллеги из Morgan Stanley не исключают даже более глубоких просадок на фоне регуляторного давления — вплоть до 45,000−50,000. Но это ничто по сравнению с прогнозами инвестора и главы Euro Pacific Capital Петра Шиффа, который продолжает называть биткоин финансовым пузырем, допускает его падение в район 20,000 долларов, а в более долгосрочной перспективе и полного обнуления главной криптовалюты.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
