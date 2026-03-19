Покупатели снова интересуются нашими банками: стоит ли клиентам волноваться

На украинский банковский рынок снова вернулись инвесторы. Потенциальные покупатели присматриваются сразу к нескольким финучреждениям. Почему это происходит именно сейчас, по какой цене могут уйти банки новым владельцам и при каких условиях она будет расти, расскажу более подробно.

По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине насчитывалось всего 60 банков. Это при том, что в 2013—2014 годах их количество доходило до 180. Более того, из оставшихся финучреждений еще несколько уже в ближайшее время могут быть окончательно выведены с рынка, либо проданы новым владельцам.

Данные: сайт «Минфин»

При этом наблюдается явный перекос в части доли государства в банковской системе Украины и концентрации основной массы клиентов в очень малом числе банков. Это всегда негативный фактор для бизнеса, так как низкая конкуренция среди банков ухудшает их эффективность и качество обслуживания.

Доля чистых активов системно важных банков на 1 января 2025 года

Доля системно важных банков по отдельным показателям (%)

Особо не изменилась ситуация и в 2026 году. По состоянию на начало года госбанки в банковской системе Украины по-прежнему контролируют более 60% сектора.

Как и почему сжималась банковская система Украины

Сокращение количества финучреждений за 2022−2026 годы происходило в основном по таким причинам:

вывод с рынка банков с российскими корнями (тот же Альфа-банк, который был национализирован и сейчас остался на рынке как государственный Сенс банк);

потеря капитала небольшими банками в условиях жесткой конкуренции, сокращения из-за войны полноценно работающих клиентов-юрлиц, выезда из Украины более 6 млн потенциальных клиентов-физлиц. Вопросы к части банков со стороны Нацбанка, финансового мониторинга и т. д. Например, среди таких «погибших» оказались банк «Сич» и «Мегабанк».

В ноябре 2025 года НБУ отнес к категории неплатежеспособных АО «РВС Банк», который в начале 2026 года был продан новым владельцам из Прибалтики за символические 120 тысяч евро. В середине марта он был докапитализирован новым собственником на 300 млн гривен и скоро финучреждение под новой вывеской «Юте банк» начнет полноценную работу.

В феврале 2026 года Нацбанк вывел с рынка два небольших банка — Мотор-банк и Первый инвестиционный банк, но у них есть реальные шансы на продолжение работы с другими владельцами.

Так что успешный кейс реинкарнации «РВС Банка» может быть в ближайшее время повторен. Практически на финальной стадии находится и сделка по покупке банка «Львов» украинской «дочкой» французской группы «Креди Агриколь». Соответствующее соглашение еще должны согласовать центробанки Украины и Франции. Но, по имеющейся у меня информации, процесс практически запущен, а украинский и французский регуляторы не против.

Теперь сотрудники «Львова» и украинского «Креди Агриколя» активно обсуждают, как будет происходить сам процесс. Будут ли приходить во вновь купленный банк на руководящие посты «варяги» из Франции или наберут всех топов из местных кадров.

У «Львова» была хорошая клиентская база в местном регионе и у него серьезный опыт работы с тамошним малым и средним бизнесом. Поэтому, скорее всего, новый топ-менеджмент постарается взять из приобретенного банка все самое ценное и при этом за счет вливания дополнительных ресурсов от украинской «дочки» «Креди Агриколя» значительно расширить свое влияние как минимум на всю Западную Украину. Я уверен, что клиентам «Львова» не стоит переживать из-за своих финансов в этом банке.

Итак, как минимум два успешных кейса — продажа «Львова» и реинкарнация «РВС банка» — уже есть в активе 2026 года.

Если ранее, в 2022—2024 годах, банки, «закрытые» Нацбанком, в основном быстро «хоронили» из-за отсутствия потенциальных инвесторов, устраивающих как НБУ, так и Фонд гарантирования, то сейчас ситуация изменилась. Несмотря на войну, жесткие валютные ограничения и налог на прибыль в размере 50%, желающих купить украинские банки явно прибавилось. И это отнюдь не альтруисты.

Почему инвесторы снова заинтересовались украинскими банками

Из резонов для новых акционеров в таких покупках стоит выделить:

относительно низкую стоимость украинских банков, по сравнению с тем же Евросоюзом. А с учетом потенциального вхождения Украины в ЕС, новые владельцы, в случае необходимости, смогут, по их расчетам, продать свои украинские финучреждения с отличным дополнительным коэффициентом. По моим прогнозам, этот коэффициент уже сразу после войны может взлететь до уровней в 1,2−1,8 к капиталу, в зависимости от бизнес-модели финучреждения и результатов реального Due Diligence.

Как пример: еще в апреле 2025 года группа «ТАС» Сергея Тигипко завершила покупку 100% акций «Идея Банка» (Украина) у польского Getin Holding примерно за $36,5 млн, то есть сделка прошла с коэффициентом, близким к 0,6−0,7 капитала при значительно больших активах самого «Идея Банка». Таким образом, группа Тигипко купила менее чем за $37 млн банк, занимающий 27-е место (первая половина списка работающих в Украине) по активам с упором на розницу, за «смешные» для любой европейской банковской группы деньги.

Уже понятно, что после окончания войны и периода восстановления этот коэффициент значительно вырастет. Менее чем за 1 год с момента закрытия сделки, я думаю, уже как минимум на уровень коэффициента в 0,9−1 к капиталу группа «ТАС» может смело претендовать. В целом, по расчетам аналитиков, такая покупка принесет группе «ТАС» 35−40% возврата капитала (ROE) уже в течение первого года. Таким образом, при благоприятном стечении обстоятельств за 2−3 года инвестор уже полностью «отобьет» все свои первоначальные вложения.

Усиление интереса к покупке банков со стороны отдельных крупнейших бизнес-групп в Украине как для создания собственного самоокупаемого расчетного центра, так и с целью минимизации своих расходов при финансовых операциях и расширения бизнеса.

По сведениям, просочившимся в СМИ, на «обанкротившиеся» недавно PINbank и «Мотор-банк» уже претендуют как минимум 5 финучреждений:

«Асвио Банк», который в 2025 году приобрел у Фонда гарантирования активы и обязательства «Коминвестбанка», американо-украинский «Агропросперис банк», «Индустриалбанк» и те же банки Сергея Тигипко «Таскомбанк» и «Универсал банк». То есть покупка банков-неудачников стала серьезным и прибыльным бизнесом для их более успешных коллег.

Стоит еще напомнить, что PINbank хотела купить Укрпочта, чтобы на его базе запустить свой почтовый банк. Но после серии публичных скандалов и откровенных перепалок между руководством Укрпочты и Нацбанка вопрос в итоге был снят с повестки дня. Пока формально PINbank пошел в объятья Фонда гарантирования.

«Мотор-банк» был многие годы «завязан» на «Мотор-Сич» (Запорожье) и его фактическом владельце Вячеславе Богуслаеве. Теперь же банк не только убыточный, но и часть его активных вложений находятся в прифронтовой зоне Запорожской области. Но при большом желании у потенциального покупателя этого банка многие вопросы с данным финучреждением тоже решаемы, а необходимые средства вливаний в капитал для его нормальной работы не настолько большие, по европейским меркам.

Другое дело, что новому потенциальному владельцу как PINbank, так и «Мотор-банк» необходимо будет разработать для них новую эффективную бизнес-модель, иначе он не сможет пройти «горнила» Нацбанка.

А вот с этим, по моей информации, у всех кандидатов на покупку пока непросто. И это понятно: в условиях войны, да еще и с частью активов, которые могут оказаться в прифронтовой зоне или без достаточного числа клиентов, генерировать прибыль этим банкам особо не с чего.

Поэтому пока и PINbank, и «Мотор-банк» даже в Фонде гарантирования находятся в формате «пациент, скорее, еще жив, но без реанимации может стать мертвым очень быстро».

В таких условиях, по моему мнению, потенциальным покупателям лучше поторопиться. Главный вопрос по этим банкам будет состоять в дополнительном квалифицированном собственном Due Diligence, действенной бизнес-модели и окончательной цене. Кроме того, есть нюанс. Банкам-потенциальным покупателям обоих из финучреждений проще проходить «горнила» Нацбанка, так как им не нужно подтверждать происхождение своих средств и деловую репутацию: Фонд гарантирования и Нацбанк все материалы по ним и так имеют. А вот всем остальным это приходится делать, что занимает очень много времени. Поэтому, скорее всего, и по PINbank, и по «Мотор-банку» реальные шансы стать покупателями есть именно все же у банков.

Но наибольший интерес инвесторов, конечно, вызывает банк «Авангард». Из-за признания владельцев «Авангарда» Макара Пасенюка и Константина Стеценко лицами с небезупречной деловой репутацией, Нацбанк потребовал продажи банка новым акционерам. Причем, сроки уже поджимают. А это всегда вредит интересам владельцев любого бизнеса, который продается. Ведь потенциальные покупатели тоже знают об этих сроках и, естественно, стараются по максимуму выторговать для себя лучшие условия за меньшую цену.

Банк работает в основном с ценными бумагами и финансово является полностью устойчивым. Это хороший и надежный актив. И его клиентам не стоит нервничать по поводу своих денег. Все пертурбации среди собственников клиентов вряд ли коснутся. Поэтому, думаю, именно вокруг этого банка сейчас и разгорается главная битва инвесторов. Более того, по почти подтвержденным слухам, новый владелец банка уже найден, и дело только в своевременном оформлении документов и их прохождении в Нацбанке.

Периодически по рынку ходит информация о том, что потенциально идеи покупки банков рассматривают и другие крупные игроки из разных сфер — от «Новой почты» до «Эпицентра» и нескольких крупных инвестиционных фондов, способных аккумулировать средства внутри Украины и за ее пределами.

Кроме банков, по данным СМИ, покупкой PINbank и «Мотор-банка» у Фонда гарантирования интересовались не только банки. «Засветились» у журналистов среди потенциальных инвесторов платежная система EasyPay, лизинговая компания «Эска капитал» (в лице ее владельца Александра Гончарука, как физлица), а также европейский крупный финтех-стартап Zen.com.

Ходит информация и о желании поучаствовать в процессе покупки банков у основателя компании «Автострада» Максима Шкиля. «Засветилась» даже сумма, которую основатель «Автострады» готов вложить в этот бизнес, — около $30 млн. Но опыт показывает, что сумма в итоге при таких сделках всегда может оказаться больше, то есть запас финансовой прочности будет необходим всем потенциальным покупателям.

Тем более, что примеры с тем же «Идея банк» и группой ТАС сейчас принципиально отличаются от ситуации с PINbank и «Мотор-банк».

У «Идеи» в момент совершения сделок была значительно большая клиентская база, чем в случае с PINbank и «Мотор-банком». А это всегда принципиально влияет на цену покупки банка. Кроме того, «Идея-банк» продавался как действующий банк с польскими акционерами, а в случае с PINbank и «Мотор-банком» речь шла об уже закрытых банках. Это тоже очень важный нюанс подобных сделок.

Все упомянутые потенциальные покупатели — серьезные компании с профессиональными командами. При удачном стечении обстоятельств и продаже им банков в украинской банковской тусовке уже есть много желающих поучаствовать в процессе наведения в данных банках финансового порядка. Но, что интересно, по рынку уже ходит информация о том, что первоначальная оценка PINbank составляет до 150 млн гривен, а цена «Мотор-банка» озвучивается в пределах 170 млн гривен, то есть в районе коэффициента 1 на капитал. Почувствуйте уже выигрыш и стратегически правильную тактику группы ТАС, которые вовремя закрыли сделку с поляками и купили «Идея-банк» с коэффициентом к капиталу всего в 0,6−0,7.

Я прогнозирую, что сейчас для устойчивых украинских банков с достаточно стабильной базой фондирования и качественным кредитным портфелем при выполнении всех экономических нормативов Нацбанка и отсутствии претензий к банку, его акционерам и клиентам со стороны регуляторов и финмона, коэффициент покупки к капиталу будет стартовать от 0,9 до 1−1,1 размера капитала как минимум.

Более того, если идея народной приватизации Привата обретет конкретные формы и пройдет успешно, это тоже сразу же потянет вверх общий порог старта при разговоре потенциальных инвесторов и владельцев банков. А ведь еще впереди приватизация как минимум государственных Укргазбанка и Сенс банка. Так что нынешним владельцам банков и потенциальным их покупателям придется очень внимательно следить за происходящим на банковском рынке Украины всю весну этого года. Будет очень жарко.