BMW электризует легенду: в Мюнхене представили новую i3 на базе 3 серии (фото)

Десятилетиями BMW 3 серии была самой популярной моделью немецкого концерна и символом профессионального успеха. Теперь баварцы официально переносят эту легенду в электрическую эпоху.

В среду, 18 марта 2026 года, компания BMW представила в Мюнхене полностью электрический седан i3. Это уже вторая модель в линейке нового поколения после сентябрьского дебюта кроссовера iX3. Новинка получила усовершенствованную систему зарядки и инновационный цифровой интерфейс.

900 км на одном заряде

BMW не просто сменила двигатель, а существенно подняла планку характеристик для своей важнейшей модели:

Запас хода: впечатляющие 900 км (по циклу WLTP) при полном заряде батареи.

Быстрая зарядка: всего 10 минут на станции быстрой зарядки придают автомобилю 400 км.

Первой на рынок выходит модификация BMW i3 50 xDrive. Благодаря двум электродвигателям (на передней и задней осях) автомобиль получил впечатляющие характеристики:

Суммарная мощность: 345 кВт/469 л.с.

Максимальный крутящий момент: 645 Нм.

Новинка оснащена силовой установкой шестого поколения BMW. В ее основе — 800-вольтная батарея с новыми цилиндрическими элементами, обеспечивающими на 20% более высокую плотность энергии.

Габариты нового автомобиля составляют примерно 4,76 м в длину при колесной базе почти 2,9 м.

Параллельно BMW представила обновленную версию мягкого гибрида (mild hybrid) с двигателем внутреннего сгорания. Зрительно она будет идентичной электрической i3, хотя будет выпускаться на других мощностях. В будущем также ожидается появление плагина-гибрида (PHEV).

По данным Ars technica, интерьер очень похож на iX3, только с меньшим пространством над головой, что означает наличие физических кнопок на центральной консоли и сенсорной трапециевидной информационно-развлекательной системы.

Также есть дисплей Panoramic Vision и встроенный персональный помощник с искусственным интеллектом и распознаванием речи на базе Alexa. На задних сиденьях достаточно места благодаря преимуществам компоновки электромобиля, хотя пассажиры задних сидений сидят немного выше, чем спереди.

Конкуренция с Tesla и BYD

Стратегия идентичного дизайна для электрокаров и авто на горючем становится трендом — аналогичный подход уже используют Mercedes-Benz (модель GLC) и Porsche (Cayenne Electric). Однако для BMW это большая ставка:

Конкуренция: цель новой i3 — бросить вызов лидерам рынка электромобилей, таким как Tesla и китайский BYD.

Спрос: если интерес к новым авто 3 серии окажется ниже ожиданий, модернизированный завод в Мюнхене рискует остаться недогруженным.

Цена

Аналитики Bloomberg отмечают, что цены на электрокары и автомобили из ДВС в премиум-сегменте постепенно уравняются, что облегчает выбор потребителям. Официальная стоимость новой i3 пока не объявлена.

Эра Neue Klasse

Новая i3 базируется на инновационной платформе Neue Klasse, в разработку которой BMW инвестировала более 10 млрд. евро. К следующему году компания планирует выпустить более 40 новых или обновленных моделей на этой базе, включая 7 серию и кроссовер X5.

Интересно, что нынешняя i3 не имеет ничего общего с одноименным странным хэтчбеком, выпускавшимся с 2013 по 2022 год. Тогда BMW искала «первопроходцев», сегодня ее цель — пересадить на электротягу своих преданных фанатов.

С момента дебюта в 1975 году 3-я серия BMW завоевала репутацию спортивного автомобиля с отличной управляемостью и стала самой успешной моделью бренда. После семи поколений планка ожиданий остается очень высокой: и поклонники и критики надеются, что новая версия подтвердит статус линейки как воплощение «чистого удовольствия от вождения».

BMW 3 серии 1975−1982

Модернизация легендарного завода

Для запуска i3 завод в Мюнхене прошел самую масштабную реконструкцию за последние 100 лет. Построен новый кузовной цех и инновационная линия сборки. Это подчеркивает ставку BMW на то, что будущее бренда — электрическое.