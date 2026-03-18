Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 марта 2026, 18:46

BMW электризует легенду: в Мюнхене представили новую i3 на базе 3 серии (фото)

Десятилетиями BMW 3 серии была самой популярной моделью немецкого концерна и символом профессионального успеха. Теперь баварцы официально переносят эту легенду в электрическую эпоху.

Фото: BMW

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В среду, 18 марта 2026 года, компания BMW представила в Мюнхене полностью электрический седан i3. Это уже вторая модель в линейке нового поколения после сентябрьского дебюта кроссовера iX3. Новинка получила усовершенствованную систему зарядки и инновационный цифровой интерфейс.

900 км на одном заряде

BMW не просто сменила двигатель, а существенно подняла планку характеристик для своей важнейшей модели:

  • Запас хода: впечатляющие 900 км (по циклу WLTP) при полном заряде батареи.
  • Быстрая зарядка: всего 10 минут на станции быстрой зарядки придают автомобилю 400 км.

Первой на рынок выходит модификация BMW i3 50 xDrive. Благодаря двум электродвигателям (на передней и задней осях) автомобиль получил впечатляющие характеристики:

  • Суммарная мощность: 345 кВт/469 л.с.
  • Максимальный крутящий момент: 645 Нм.

Новинка оснащена силовой установкой шестого поколения BMW. В ее основе — 800-вольтная батарея с новыми цилиндрическими элементами, обеспечивающими на 20% более высокую плотность энергии.

Габариты нового автомобиля составляют примерно 4,76 м в длину при колесной базе почти 2,9 м.

Параллельно BMW представила обновленную версию мягкого гибрида (mild hybrid) с двигателем внутреннего сгорания. Зрительно она будет идентичной электрической i3, хотя будет выпускаться на других мощностях. В будущем также ожидается появление плагина-гибрида (PHEV).

По данным Ars technica, интерьер очень похож на iX3, только с меньшим пространством над головой, что означает наличие физических кнопок на центральной консоли и сенсорной трапециевидной информационно-развлекательной системы.

Также есть дисплей Panoramic Vision и встроенный персональный помощник с искусственным интеллектом и распознаванием речи на базе Alexa. На задних сиденьях достаточно места благодаря преимуществам компоновки электромобиля, хотя пассажиры задних сидений сидят немного выше, чем спереди.

Конкуренция с Tesla и BYD

Стратегия идентичного дизайна для электрокаров и авто на горючем становится трендом — аналогичный подход уже используют Mercedes-Benz (модель GLC) и Porsche (Cayenne Electric). Однако для BMW это большая ставка:

Конкуренция: цель новой i3 — бросить вызов лидерам рынка электромобилей, таким как Tesla и китайский BYD.

Спрос: если интерес к новым авто 3 серии окажется ниже ожиданий, модернизированный завод в Мюнхене рискует остаться недогруженным.

Цена

Аналитики Bloomberg отмечают, что цены на электрокары и автомобили из ДВС в премиум-сегменте постепенно уравняются, что облегчает выбор потребителям. Официальная стоимость новой i3 пока не объявлена.

Эра Neue Klasse

Новая i3 базируется на инновационной платформе Neue Klasse, в разработку которой BMW инвестировала более 10 млрд. евро. К следующему году компания планирует выпустить более 40 новых или обновленных моделей на этой базе, включая 7 серию и кроссовер X5.

Интересно, что нынешняя i3 не имеет ничего общего с одноименным странным хэтчбеком, выпускавшимся с 2013 по 2022 год. Тогда BMW искала «первопроходцев», сегодня ее цель — пересадить на электротягу своих преданных фанатов.

С момента дебюта в 1975 году 3-я серия BMW завоевала репутацию спортивного автомобиля с отличной управляемостью и стала самой успешной моделью бренда. После семи поколений планка ожиданий остается очень высокой: и поклонники и критики надеются, что новая версия подтвердит статус линейки как воплощение «чистого удовольствия от вождения».

BMW 3 серии 1975−1982

Модернизация легендарного завода

Для запуска i3 завод в Мюнхене прошел самую масштабную реконструкцию за последние 100 лет. Построен новый кузовной цех и инновационная линия сборки. Это подчеркивает ставку BMW на то, что будущее бренда — электрическое.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами