Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
18 марта 2026, 14:44 Читати українською

Bitget и SlowMist анализируют новые риски безопасности по мере того, как AI-агенты начинают самостоятельно совершать сделки

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (UEX), совместно с компанией по блокчейн-безопасности SlowMist выпустила исследовательский отчет, посвященный рискам, возникающим по мере того, как системы искусственного интеллекта начинают автономно выполнять торговые операции. По мере перехода торговли в «агентную» фазу, где системы переходят от анализа к действиям, формируется новая категория рисков, к которым традиционные модели безопасности не были готовы.

В отчете подчеркивается фундаментальный сдвиг: как только AI переходит от консультативной роли к исполнению сделок, ошибки и уязвимости перестают быть изолированными событиями — они могут приводить к мгновенным и необратимым финансовым последствиям. На крипторынках, где расчеты происходят практически мгновенно, скомпрометированный или ошибочно действующий агент способен совершать операции быстрее, чем человек успеет вмешаться.

«AI больше не просто интерпретирует рынки — он в них участвует», — отметила CEO Bitget Грейси Чен. «Это полностью меняет природу рисков. Теперь вопрос не в том, насколько интеллектуальны эти системы, а в том, насколько безопасно им разрешено действовать».

Согласно исследованию, агентные системы создают новые поверхности атак на разных уровнях — от входных данных моделей до механизмов исполнения сделок. Инъекции промптов могут влиять на принятие решений, вредоносные плагины — изменять поведение, а избыточные права API — открывать доступ к средствам для нежелательных операций. Эти риски усиливаются из-за непрерывной работы автономных агентов, которые функционируют без постоянного контроля со стороны пользователя.

В отчете эти угрозы рассматриваются не как отдельные уязвимости, а как системная проблема. В эпоху агентного AI безопасность должна выходить за рамки защиты на уровне приложений и охватывать архитектуру взаимодействия AI с капиталом.

Подход Bitget отражает эту трансформацию. Платформа разделяет интеллект, исполнение и авторизацию активов на отдельные уровни, снижая вероятность того, что единая точка отказа приведет к нежелательным сделкам. Права доступа организованы по принципу минимально необходимого доступа, а перед исполнением операций внедрены механизмы симуляции и проверки транзакций. Это позволяет ограничить действия AI-агентов даже при их автономной работе.

Анализ SlowMist подчеркивает необходимость замкнутой модели безопасности, при которой риски контролируются до, во время и после выполнения операций. Непрерывный мониторинг, ограниченные права доступа и проверяемые транзакционные потоки формируют основу такой системы, превращая безопасность из реактивного процесса во встроенный элемент архитектуры.

Выводы исследования указывают на более широкую тенденцию: по мере того как AI-агенты все глубже интегрируются в торговлю, управление активами и ончейн-операции, граница между намерениями пользователя и действиями системы становится все более размытой. В таких условиях надежность определяется не только производительностью, но и способностью систем работать в строго заданных рамках.

В рамках модели UEX от Bitget, где сосуществуют криптоактивы, деривативы и токенизированные традиционные инструменты, этот сдвиг имеет еще более широкие последствия. По мере автоматизации и взаимосвязанности финансовой активности инфраструктура должна обеспечивать не только скорость и доступ, но и устойчивость и контроль. Совместный отчет служит ориентиром для платформ, разработчиков и пользователей в условиях этой трансформации, подчеркивая, что следующий этап финансовых инноваций будет зависеть не только от интеллекта систем, но и от безопасности их исполнения.

Чтобы ознакомиться с полным отчетом, посетите официальный сайт.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами