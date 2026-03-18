18 марта 2026, 16:10 Читати українською

Банк развития Совета Европы одобрил выделение Украине еще 100 миллионов евро на программу «єВдновлення»

Банк развития Совета Европы одобрил выделение Украине еще 100 миллионов евро для программы «єВідновлення». Это уже третий этап финансирования проекта HOME — компенсация за уничтоженное жилье в результате полномасштабного вторжения россии. Об этом 18 марта сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, одобрение запроса Минразвития на дополнительное финансирование прошло во время ежегодного заседания административного совета БРРЭ в Варшаве.

Кулеба также напомнил, как работает механизм компенсаций, отметив, что в его пределах люди, потерявшие жилье, получают жилищные сертификаты и используют их для приобретения нового дома.

«За предыдущие два этапа финансирования в рамках программы HOME жилье приобрели более 6 000 семей, а все выделенные средства были использованы полностью. Новое финансирование позволит обеспечить жильем еще более 3 000 семей, уже получивших сертификаты», — сказал министр.

Всего в рамках программы новые дома приобрели более 26 тысяч семей. В настоящее время в реестре — 324 тысячи поврежденных и уничтоженных объектов, из них более 285 тысяч — жилые.

9 марта Кулеба информировал, что руководящий совет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил новый пакет из восьми программ для восстановления Украины на 1,5 миллиарда евро.

Что известно о программе

23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

С мая 2023 года стартовала государственная программа «єВідновлення», по которой украинцы, чье жилье пострадало из-за боевых действий, могут получить средства на ремонт дома. Для этого необходимо сообщить о поврежденном имуществе в приложении «Дия» и подать заявление на получение финансовой помощи.

Вырученные средства украинцы могут потратить только на восстановление собственных домов. А именно — на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые можно оплатить у компаний, являющихся участниками программы.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
BatonUA
BatonUA
18 марта 2026, 17:46
Будувати ні, роздувати ціни так
