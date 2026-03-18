От Люксембурга до Вены: где жилье в Европе стоит дороже всего

Прогноз курса
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 марта 2026, 9:23 Читати українською

От Люксембурга до Вены: где жилье в Европе стоит дороже всего

В 2026 году рынок жилой недвижимости в Европе по-прежнему демонстрирует значительную разницу в стоимости квартир и домов в зависимости от страны и уровня экономического развития. Самым дорогим городом для покупки жилья стала столица Люксембурга, тогда как самые доступные квартиры можно найти в Скопье — столице Северной Македонии. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Rational FX, пишет Visitukraine.today.

В 2026 году рынок жилой недвижимости в Европе по-прежнему демонстрирует значительную разницу в стоимости квартир и домов в зависимости от страны и уровня экономического развития.

Где в Европе самое дорогое жилье?

По данным исследования, в 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья стал Люксембург. Средняя стоимость недвижимости здесь превышает 961 тысячу евро, а цена за квадратный метр составляет более 11 тысяч евро. Помимо высоких цен на покупку квартир, Люксембург также имеет одни из самых высоких арендных ставок в Европе.

Аналитики объясняют такую ситуацию несколькими факторами:

  • ограниченное предложение жилья;
  • дефицит свободной земли для новой застройки;
  • стабильный приток иностранной рабочей силы.

В то же время страна имеет и один из самых высоких уровней доходов в Европе. Средняя годовая зарплата в Люксембурге составляет почти 83 тысячи евро, что делает страну одним из мировых лидеров по уровню оплаты труда.

В тройку самых дорогих столиц Европы по ценам на жилье также вошли Копенгаген и Берн.

ТОП-10 самых дорогих столиц Европы для покупки жилья

По данным Rational FX, рейтинг столиц с самыми высокими ценами на жилую недвижимость в 2026 году выглядит так:

  • Люксембург — средняя стоимость жилья 961 333 евро
  • Копенгаген — 916 333 евро
  • Берн — 852 976 евро
  • Лондон — 794 333 евро
  • Париж — 727 000 евро
  • Рейкьявик — 615 667 евро
  • Лиссабон — 576 667 евро
  • Берлин — 569 333 евро
  • Амстердам — 546 667 евро
  • Вена — 538 000 евро

Как видно из рейтинга, в список попали преимущественно столицы Западной и Северной Европы — регионов с высоким уровнем экономического развития, стабильным спросом на жилье и значительным присутствием международных компаний.

Где жилье самое дешевое

На другом конце рейтинга оказались города Балканского региона. Самой доступной столицей Европы для покупки жилья в 2026 году стал Скопье, столица Северной Македонии. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.

В тройку столиц с самыми низкими ценами на недвижимость также вошли Сараево — примерно 132 000 евро и Бухарест — около 135 500 евро.

Эксперты объясняют более низкие цены несколькими факторами:

  • более низкими доходами населения;
  • более медленным экономическим развитием;
  • невысоким уровнем иностранного спроса на недвижимость.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
18 марта 2026, 9:36
Цікавий матеріал) Дякую за статтю)
