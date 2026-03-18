В 2026 году рынок жилой недвижимости в Европе по-прежнему демонстрирует значительную разницу в стоимости квартир и домов в зависимости от страны и уровня экономического развития. Самым дорогим городом для покупки жилья стала столица Люксембурга, тогда как самые доступные квартиры можно найти в Скопье — столице Северной Македонии. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Rational FX, пишет Visitukraine.today.
От Люксембурга до Вены: где жилье в Европе стоит дороже всего
Где в Европе самое дорогое жилье?
По данным исследования, в 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья стал Люксембург. Средняя стоимость недвижимости здесь превышает 961 тысячу евро, а цена за квадратный метр составляет более 11 тысяч евро. Помимо высоких цен на покупку квартир, Люксембург также имеет одни из самых высоких арендных ставок в Европе.
Аналитики объясняют такую ситуацию несколькими факторами:
- ограниченное предложение жилья;
- дефицит свободной земли для новой застройки;
- стабильный приток иностранной рабочей силы.
В то же время страна имеет и один из самых высоких уровней доходов в Европе. Средняя годовая зарплата в Люксембурге составляет почти 83 тысячи евро, что делает страну одним из мировых лидеров по уровню оплаты труда.
В тройку самых дорогих столиц Европы по ценам на жилье также вошли Копенгаген и Берн.
ТОП-10 самых дорогих столиц Европы для покупки жилья
По данным Rational FX, рейтинг столиц с самыми высокими ценами на жилую недвижимость в 2026 году выглядит так:
- Люксембург — средняя стоимость жилья 961 333 евро
- Копенгаген — 916 333 евро
- Берн — 852 976 евро
- Лондон — 794 333 евро
- Париж — 727 000 евро
- Рейкьявик — 615 667 евро
- Лиссабон — 576 667 евро
- Берлин — 569 333 евро
- Амстердам — 546 667 евро
- Вена — 538 000 евро
Как видно из рейтинга, в список попали преимущественно столицы Западной и Северной Европы — регионов с высоким уровнем экономического развития, стабильным спросом на жилье и значительным присутствием международных компаний.
Где жилье самое дешевое
На другом конце рейтинга оказались города Балканского региона. Самой доступной столицей Европы для покупки жилья в 2026 году стал Скопье, столица Северной Македонии. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.
В тройку столиц с самыми низкими ценами на недвижимость также вошли Сараево — примерно 132 000 евро и Бухарест — около 135 500 евро.
Эксперты объясняют более низкие цены несколькими факторами:
- более низкими доходами населения;
- более медленным экономическим развитием;
- невысоким уровнем иностранного спроса на недвижимость.
