От Люксембурга до Вены: где жилье в Европе стоит дороже всего

В 2026 году рынок жилой недвижимости в Европе по-прежнему демонстрирует значительную разницу в стоимости квартир и домов в зависимости от страны и уровня экономического развития. Самым дорогим городом для покупки жилья стала столица Люксембурга, тогда как самые доступные квартиры можно найти в Скопье — столице Северной Македонии. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Rational FX, пишет Visitukraine.today.

Где в Европе самое дорогое жилье?

По данным исследования, в 2026 году самой дорогой столицей Европы для покупки жилья стал Люксембург. Средняя стоимость недвижимости здесь превышает 961 тысячу евро, а цена за квадратный метр составляет более 11 тысяч евро. Помимо высоких цен на покупку квартир, Люксембург также имеет одни из самых высоких арендных ставок в Европе.

Аналитики объясняют такую ситуацию несколькими факторами:

ограниченное предложение жилья;

дефицит свободной земли для новой застройки;

стабильный приток иностранной рабочей силы.

В то же время страна имеет и один из самых высоких уровней доходов в Европе. Средняя годовая зарплата в Люксембурге составляет почти 83 тысячи евро, что делает страну одним из мировых лидеров по уровню оплаты труда.

В тройку самых дорогих столиц Европы по ценам на жилье также вошли Копенгаген и Берн.

ТОП-10 самых дорогих столиц Европы для покупки жилья

По данным Rational FX, рейтинг столиц с самыми высокими ценами на жилую недвижимость в 2026 году выглядит так:

Люксембург — средняя стоимость жилья 961 333 евро

Копенгаген — 916 333 евро

Берн — 852 976 евро

Лондон — 794 333 евро

Париж — 727 000 евро

Рейкьявик — 615 667 евро

Лиссабон — 576 667 евро

Берлин — 569 333 евро

Амстердам — 546 667 евро

Вена — 538 000 евро

Как видно из рейтинга, в список попали преимущественно столицы Западной и Северной Европы — регионов с высоким уровнем экономического развития, стабильным спросом на жилье и значительным присутствием международных компаний.

Где жилье самое дешевое

На другом конце рейтинга оказались города Балканского региона. Самой доступной столицей Европы для покупки жилья в 2026 году стал Скопье, столица Северной Македонии. Средняя стоимость квартиры здесь составляет около 65 тысяч евро.

В тройку столиц с самыми низкими ценами на недвижимость также вошли Сараево — примерно 132 000 евро и Бухарест — около 135 500 евро.

Эксперты объясняют более низкие цены несколькими факторами: