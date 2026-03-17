Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2026, 17:46

Face ID, SPA и «двор без авто»: какие новостройки выбирают украинцы

За первые 2,5 месяца 2026 года наибольший спрос на новостройки (более 40%) зафиксирован в западных регионах страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях. В то же время новостройки Киева и Киевской области интересуют более 25% потенциальных покупателей, а новое жилье в Одессе и Одесской области — около 15%, на остальные области в сумме приходится до 20% спроса. Об этом рассказала Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

За первые 2,5 месяца 2026 года наибольший спрос на новостройки (более 40%) зафиксирован в западных регионах страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Собственная безопасность и комфорт проживания

По словам эксперта, неравномерность спроса в первую очередь связана с рядом объективных факторов. Речь идет прежде всего о ситуации с безопасностью в том или ином регионе, эффективности систем противовоздушной обороны, а также уровне энергетической автономности самих жилых комплексов. Иными словами, покупатели все чаще выбирают новостройки, опираясь на собственную безопасность и комфорт проживания в условиях потенциальных энергетических рисков.

«По нашим оценкам, ситуация в 2026 году принципиально не будет отличаться от предыдущего года: подавляющее большинство покупателей интересуют новостройки во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде, где ситуация с безопасностью более или менее прогнозируема. Конечно, риски остаются, однако они существенно ниже, чем в городах, которые регулярно подвергаются массированным обстрелам», — подчеркнула она.

По ее данным, с начала 2026 года в западных областях соотношение реальных покупателей к количеству квартир в новостройках составляет около 1,3−1,5, что является одним из самых высоких показателей в Украине. Зато в Киеве и Киевской области этот показатель колеблется в пределах 1,5−1,7

11 наиболее востребованных у покупателей характеристик новостроек

  • Системы доступа Face ID

Речь идет о бесключевом доступе к подъездам и внутренним зонам комплекса с помощью технологии распознавания лиц. Такой подход повышает уровень безопасности, ведь доступ имеют только жильцы или авторизованные посетители, а также избавляет от необходимости пользоваться ключами или карточками.

  • Интеллектуальная система безопасности

Современные жилые комплексы все чаще внедряют комплексные системы охраны: круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа на территорию, присутствие профессиональной охраны и интеграцию цифровых технологий, в частности систем распознавания лиц.

  • Повышенный акустический комфорт

Новые дома проектируются с учетом современных стандартов шумоизоляции. Это означает, что даже в многоэтажном жилье уровень посторонних звуков между квартирами или с улицы значительно снижается, что создает более комфортную среду для проживания.

  • Авторские холлы с дизайнерской концепцией

Подъезды перестают быть лишь техническим пространством. В современных жилых комплексах они оформляются как полноценные общественные зоны с уникальной дизайнерской концепцией, индивидуальными элементами декора и продуманной эстетикой.

  • Smart-ландшафт территории

Благоустройство территории все чаще предполагает использование автоматизированных систем ухода за зелеными насаждениями. В частности, системы автоматического полива позволяют поддерживать надлежащее состояние зеленых зон в течение года без значительных затрат ресурсов.

  • Подземная система утилизации отходов

В современных жилых комплексах все активнее используются подземные контейнеры для сбора мусора. Такая система позволяет избежать традиционных контейнерных площадок во дворе, уменьшает неприятные запахи и улучшает общий вид территории.

  • Формат Ready-to-Live

Все большую популярность приобретает формат квартир, которые уже полностью готовы к проживанию: с завершенным дизайнерским ремонтом, установленной мебелью и бытовой техникой. Покупатель может заселиться сразу после приобретения, без длительного ремонта.

  • Концепция «двор без машин»

Во многих новых жилых комплексах автомобили выносятся за пределы внутреннего пространства двора — в подземные или отдельные паркинги. Благодаря этому двор превращается в безопасное пространство для отдыха, прогулок и детских игр.

  • SPA и спортивные зоны в пределах комплекса

Инфраструктура современного жилья все чаще включает собственные wellness-зоны: фитнес-залы, SPA, зоны релакса или бассейны. Это позволяет жильцам поддерживать активный образ жизни, не покидая территорию комплекса.

  • Безбарьерная архитектура

Современное жилье все чаще проектируется по принципам универсального дизайна: без порогов, с удобными пандусами, широкими проходами и удобной навигацией. Это делает пространство комфортным для людей разного возраста, семей с детьми и людей с инвалидностью.

  • Клубный формат жилой среды

Отдельные проекты предлагают формат клубных городков с малоэтажной каскадной застройкой. В таких комплексах сочетаются квартиры, таунхаусы и общие общественные пространства, что формирует более камерную атмосферу проживания и ощущение закрытого сообщества.

Инвестируйте в различные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — всё это есть на InvestMarket от «Минфина».

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
17 марта 2026, 18:03
#
Системи доступу Face ID Авторські холи з дизайнерською концепцією
Клубний формат житлового середовища
— Серйозно, це когось цікавить?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами