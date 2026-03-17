Face ID, SPA и «двор без авто»: какие новостройки выбирают украинцы

За первые 2,5 месяца 2026 года наибольший спрос на новостройки (более 40%) зафиксирован в западных регионах страны, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях. В то же время новостройки Киева и Киевской области интересуют более 25% потенциальных покупателей, а новое жилье в Одессе и Одесской области — около 15%, на остальные области в сумме приходится до 20% спроса. Об этом рассказала Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Собственная безопасность и комфорт проживания

По словам эксперта, неравномерность спроса в первую очередь связана с рядом объективных факторов. Речь идет прежде всего о ситуации с безопасностью в том или ином регионе, эффективности систем противовоздушной обороны, а также уровне энергетической автономности самих жилых комплексов. Иными словами, покупатели все чаще выбирают новостройки, опираясь на собственную безопасность и комфорт проживания в условиях потенциальных энергетических рисков.

«По нашим оценкам, ситуация в 2026 году принципиально не будет отличаться от предыдущего года: подавляющее большинство покупателей интересуют новостройки во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде, где ситуация с безопасностью более или менее прогнозируема. Конечно, риски остаются, однако они существенно ниже, чем в городах, которые регулярно подвергаются массированным обстрелам», — подчеркнула она.

По ее данным, с начала 2026 года в западных областях соотношение реальных покупателей к количеству квартир в новостройках составляет около 1,3−1,5, что является одним из самых высоких показателей в Украине. Зато в Киеве и Киевской области этот показатель колеблется в пределах 1,5−1,7

11 наиболее востребованных у покупателей характеристик новостроек

Системы доступа Face ID

Речь идет о бесключевом доступе к подъездам и внутренним зонам комплекса с помощью технологии распознавания лиц. Такой подход повышает уровень безопасности, ведь доступ имеют только жильцы или авторизованные посетители, а также избавляет от необходимости пользоваться ключами или карточками.

Интеллектуальная система безопасности

Современные жилые комплексы все чаще внедряют комплексные системы охраны: круглосуточное видеонаблюдение, контроль доступа на территорию, присутствие профессиональной охраны и интеграцию цифровых технологий, в частности систем распознавания лиц.

Повышенный акустический комфорт

Новые дома проектируются с учетом современных стандартов шумоизоляции. Это означает, что даже в многоэтажном жилье уровень посторонних звуков между квартирами или с улицы значительно снижается, что создает более комфортную среду для проживания.

Авторские холлы с дизайнерской концепцией

Подъезды перестают быть лишь техническим пространством. В современных жилых комплексах они оформляются как полноценные общественные зоны с уникальной дизайнерской концепцией, индивидуальными элементами декора и продуманной эстетикой.

Smart-ландшафт территории

Благоустройство территории все чаще предполагает использование автоматизированных систем ухода за зелеными насаждениями. В частности, системы автоматического полива позволяют поддерживать надлежащее состояние зеленых зон в течение года без значительных затрат ресурсов.

Подземная система утилизации отходов

В современных жилых комплексах все активнее используются подземные контейнеры для сбора мусора. Такая система позволяет избежать традиционных контейнерных площадок во дворе, уменьшает неприятные запахи и улучшает общий вид территории.

Формат Ready-to-Live

Все большую популярность приобретает формат квартир, которые уже полностью готовы к проживанию: с завершенным дизайнерским ремонтом, установленной мебелью и бытовой техникой. Покупатель может заселиться сразу после приобретения, без длительного ремонта.

Концепция «двор без машин»

Во многих новых жилых комплексах автомобили выносятся за пределы внутреннего пространства двора — в подземные или отдельные паркинги. Благодаря этому двор превращается в безопасное пространство для отдыха, прогулок и детских игр.

SPA и спортивные зоны в пределах комплекса

Инфраструктура современного жилья все чаще включает собственные wellness-зоны: фитнес-залы, SPA, зоны релакса или бассейны. Это позволяет жильцам поддерживать активный образ жизни, не покидая территорию комплекса.

Безбарьерная архитектура

Современное жилье все чаще проектируется по принципам универсального дизайна: без порогов, с удобными пандусами, широкими проходами и удобной навигацией. Это делает пространство комфортным для людей разного возраста, семей с детьми и людей с инвалидностью.

Клубный формат жилой среды

Отдельные проекты предлагают формат клубных городков с малоэтажной каскадной застройкой. В таких комплексах сочетаются квартиры, таунхаусы и общие общественные пространства, что формирует более камерную атмосферу проживания и ощущение закрытого сообщества.