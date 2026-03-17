Шаг к цифровизации: Укрпочта меняет правила работы с бизнес-клиентами

Укрпочта запускает единый договор для бизнес-клиентов вместо нескольких отдельных соглашений на разные услуги. Это решение должно упростить подключение сервисов, сократить документооборот и дать бизнесу больше гибкости в управлении логистикой, говорится в сообщении Укрпочты.

Что изменится

Новая модель прежде всего ориентирована на малый и средний бизнес, для которого скорость подключения услуг и возможность оперативно менять логистические решения часто критически важны.

Единый договор позволит проще добавлять новые сервисы или отказываться от утративших актуальность, без необходимости каждый раз заключать отдельные соглашения.

Среди ключевых преимуществ нового формата один договор вместо нескольких, оптимизация документооборота, проще подключение новых сервисов и больше свободы для масштабирования бизнеса.

Важно, что заключить его можно будет онлайн, быстро и без усилий. Так Укрпочта сделала еще один шаг к полной цифровизации.

Переход на новую модель уже начался в марте и будет продолжаться постепенно. До конца 2026 г. бизнес-клиенты должны перейти на единый договор. В то же время, все действующие соглашения продолжают действовать на предварительных условиях, а сам переход будет происходить в сопровождении менеджеров компании.

В Укрпочте отмечают, что персональные менеджеры будут контактировать с клиентами, чтобы объяснить детали перехода, ответить на вопросы и помочь выбрать оптимальный формат подключения.

Запуск единого договора — новый формат взаимодействия с бизнесом, в котором меньше бюрократии, больше гибкости и более быстрая адаптация логистики к потребностям компаний.