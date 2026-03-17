За прошедший месяц украинцы приобрели 466 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 48% меньше, чем в феврале 2025, сообщает Укравтопром.
Спрос на китайские авто просел: импорт упал почти вдвое
Какие авто завозили
Из этого количества: новых — 386 ед. (-44%); б/у — 80 ед. (-62%) ед. Большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 38% (в феврале 2025 г. было 83%).
- Бензиновых авто — 29%.
- Гибридных — 28%.
- Дизельных — 5%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Sea Lion 06 — 21 ед;
- MG ZS — 19 ед.
- CHERY Tiggo 4 — 18 ед.;
- JETOUR X50 — 17 ед.;
- BYD Qin — 16 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- BUICK Envision — 13 ед.;
- VOLVO S90 — 7 ед.;
- AUDI Q4 — 7 ед.;
- BYD Song L — 6 ед.;
- BYD Song Plus — 5 ед.
Источник: Минфин
