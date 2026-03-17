Adidas разрешил покупать один кроссовок из пары

Компания Adidas запустила инициативу Single Shoe, которая позволяет людям с ампутацией или разной длиной ног покупать один кроссовок из пары за 50% стоимости, говорится в сообщении компании.

Что известно

Инициативу разработали совместно с британским сообществом паралимпийцев и доступна она в 22 странах Европы, но не в Украине.

Несколько схожая программа действует и у Nike. One Shoe Bank работает в США и позволяет лицам с ампутацией раз в год делать бесплатный запрос на обувь.

Можно указать желаемый стиль обуви, цвет и размер. Приобрести одну кроссовку в магазинах Nike напрямую нельзя.