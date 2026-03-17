Где в Европе труднее всего получить гражданство в 2026 году: рейтинг стран

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
17 марта 2026, 9:10 Читати українською

Где в Европе труднее всего получить гражданство в 2026 году: рейтинг стран

Паспорт страны Европейского Союза открывает широкие возможности: он позволяет жить, работать и учиться в любом государстве ЕС, а также упрощает путешествия и доступ к социальным программам. Именно поэтому для многих мигрантов получение гражданства остается важной целью. Где в Европе получить паспорт может быть сложнее всего на сегодняшний день, пишет Visitukraine.today.

Паспорт страны Европейского Союза открывает широкие возможности: он позволяет жить, работать и учиться в любом государстве ЕС, а также упрощает путешествия и доступ к социальным программам.

Где сложнее всего получить гражданство в 2026 году

  • Швеция

Система натурализации в Швеции долгое время считалась довольно лояльной, однако власти планируют существенно ужесточить правила уже в 2026 году.

Основные требования:

  • проживание — 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет
  • обязательный языковой тест примерно на уровне B1 с июня 2026 года
  • стабильный доход — около 20 000 крон в месяц
  • средний срок рассмотрения заявления — до 47 месяцев
  • стоимость подачи — около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро

Двойное гражданство в Швеции разрешено.

  • Германия

В 2024 году Германия реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации. Однако процедура остается довольно бюрократичной.

Основные требования:

  • проживание — 5 лет
  • знание немецкого языка — уровень B1
  • сдача теста по законодательству и жизни в стране
  • подтверждение финансовой самостоятельности
  • стоимость подачи заявления — около 255 евро

После реформы двойное гражданство разрешено.

  • Франция

Одной из главных сложностей во Франции являются высокие языковые требования.

Основные условия:

  • проживание — 5 лет (иногда 2 года после обучения во французском университете)
  • знание французского языка — уровень B2
  • экзамен по интеграции и знанию общества
  • строгая проверка финансовой стабильности
  • стоимость подачи заявления — 255 евро

Двойное гражданство разрешено.

  • Испания

Испания имеет одну из самых длительных стандартных процедур натурализации в Европе.

Основные требования:

  • проживание — 10 лет
  • знание испанского — уровень A2
  • сдача теста по культуре и государственному устройству
  • после одобрения необходимо принести присягу королю Испании
  • стоимость подачи заявления — около 104 евро

Двойное гражданство разрешено только для граждан отдельных стран.

  • Италия

В Италии получение паспорта может занимать много лет из-за длительного срока проживания и длительного рассмотрения заявлений.

Основные требования:

  • проживание — 10 лет (или 4 года для граждан ЕС)
  • знание итальянского — уровень B1
  • подтверждение стабильного дохода
  • рассмотрение заявления — 24−36 месяцев
  • стоимость подачи — около 250 евро

Двойное гражданство разрешено.

  • Австрия

Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе.

Основные требования:

  • проживание — 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства
  • знание немецкого языка — уровень B1
  • тест на гражданство
  • подтверждение финансовой независимости
  • общая стоимость процедуры может превышать 1 300 евро

Двойное гражданство в большинстве случаев не разрешено.

Дания имеет одни из самых жестких требований к гражданству в Европе.

Основные условия:

  • проживание — примерно 9 лет
  • знание датского языка — уровень B2
  • сложный тест на гражданство
  • обязательная церемония с рукопожатием чиновника
  • стоимость подачи заявления — около 800 евро

Двойное гражданство разрешено.

  • Швейцария

Сложность натурализации в Швейцарии связана с многоуровневой системой принятия решений.

Основные требования:

  • проживание — 10 лет
  • решение принимают федеральные власти, кантон и местная община
  • знание языка — A2 в письменной форме / B1 в устной форме
  • важна активная интеграция в местное сообщество
  • стоимость подачи заявления — от 90 евро плюс местные сборы

Двойное гражданство разрешено.

  • Норвегия

После того как в Норвегии разрешили двойное гражданство, количество заявлений значительно возросло.

Основные требования:

  • проживание — 5−8 лет
  • знание норвежского — уровень B1
  • тест по обществознанию
  • стоимость подачи — около 555 евро

Двойное гражданство разрешено.

Основными причинами трудностей с получением паспорта являются длительные сроки проживания, высокие требования к знанию языка, строгие проверки интеграции и сложные бюрократические процедуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Exba
Exba
17 марта 2026, 9:31
Кипр — на общих основаниях 7 лет, греческий В1, экзамен по культуре и истории, ожидание сейчас около 5 лет. При этом это не гарантирует гражданство — нужно доказать свою связь с островом и интеграцию в местную жизнь. Но есть ускоренная процедура для высококвалифицированных специалистов — 4 года с языком В1 или 5 лет с уровнем А2, экзамен по культуре, плата за рассмотрение заявки 5000 евро. Первоначально задумывалось, что ускоренная процедура в целом будет занимать 8 месяцев, но сейчас по факту из-за большого количества аппликантов 10−12 месяцев. Но результат тоже не гарантирован — на собеседовании решают на сколько человек интегрирован с Кипром
TattiReuven
TattiReuven
17 марта 2026, 11:08
Болгария от 8−12 лет проживание в зависимости от оснований, из них 5 лет ВНЖ, болгарский на В1 финансовая самостоятельность. И то не факт, что дадут. По корням и то до 5 лет ждут Но люди активно стремятся получить
