Где в Европе труднее всего получить гражданство в 2026 году: рейтинг стран

Паспорт страны Европейского Союза открывает широкие возможности: он позволяет жить, работать и учиться в любом государстве ЕС, а также упрощает путешествия и доступ к социальным программам. Именно поэтому для многих мигрантов получение гражданства остается важной целью. Где в Европе получить паспорт может быть сложнее всего на сегодняшний день, пишет Visitukraine.today.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Где сложнее всего получить гражданство в 2026 году

Швеция

Система натурализации в Швеции долгое время считалась довольно лояльной, однако власти планируют существенно ужесточить правила уже в 2026 году.

Основные требования:

проживание — 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет

обязательный языковой тест примерно на уровне B1 с июня 2026 года

стабильный доход — около 20 000 крон в месяц

средний срок рассмотрения заявления — до 47 месяцев

стоимость подачи — около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро

Двойное гражданство в Швеции разрешено.

Германия

В 2024 году Германия реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации. Однако процедура остается довольно бюрократичной.

Основные требования:

проживание — 5 лет

знание немецкого языка — уровень B1

сдача теста по законодательству и жизни в стране

подтверждение финансовой самостоятельности

стоимость подачи заявления — около 255 евро

После реформы двойное гражданство разрешено.

Франция

Одной из главных сложностей во Франции являются высокие языковые требования.

Основные условия:

проживание — 5 лет (иногда 2 года после обучения во французском университете)

знание французского языка — уровень B2

экзамен по интеграции и знанию общества

строгая проверка финансовой стабильности

стоимость подачи заявления — 255 евро

Двойное гражданство разрешено.

Испания

Испания имеет одну из самых длительных стандартных процедур натурализации в Европе.

Основные требования:

проживание — 10 лет

знание испанского — уровень A2

сдача теста по культуре и государственному устройству

после одобрения необходимо принести присягу королю Испании

стоимость подачи заявления — около 104 евро

Двойное гражданство разрешено только для граждан отдельных стран.

Италия

В Италии получение паспорта может занимать много лет из-за длительного срока проживания и длительного рассмотрения заявлений.

Основные требования:

проживание — 10 лет (или 4 года для граждан ЕС)

знание итальянского — уровень B1

подтверждение стабильного дохода

рассмотрение заявления — 24−36 месяцев

стоимость подачи — около 250 евро

Двойное гражданство разрешено.

Австрия

Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе.

Основные требования:

проживание — 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства

знание немецкого языка — уровень B1

тест на гражданство

подтверждение финансовой независимости

общая стоимость процедуры может превышать 1 300 евро

Двойное гражданство в большинстве случаев не разрешено.

Дания имеет одни из самых жестких требований к гражданству в Европе.

Основные условия:

проживание — примерно 9 лет

знание датского языка — уровень B2

сложный тест на гражданство

обязательная церемония с рукопожатием чиновника

стоимость подачи заявления — около 800 евро

Двойное гражданство разрешено.

Швейцария

Сложность натурализации в Швейцарии связана с многоуровневой системой принятия решений.

Основные требования:

проживание — 10 лет

решение принимают федеральные власти, кантон и местная община

знание языка — A2 в письменной форме / B1 в устной форме

важна активная интеграция в местное сообщество

стоимость подачи заявления — от 90 евро плюс местные сборы

Двойное гражданство разрешено.

Норвегия

После того как в Норвегии разрешили двойное гражданство, количество заявлений значительно возросло.

Основные требования:

проживание — 5−8 лет

знание норвежского — уровень B1

тест по обществознанию

стоимость подачи — около 555 евро

Двойное гражданство разрешено.

Основными причинами трудностей с получением паспорта являются длительные сроки проживания, высокие требования к знанию языка, строгие проверки интеграции и сложные бюрократические процедуры.