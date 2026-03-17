Паспорт страны Европейского Союза открывает широкие возможности: он позволяет жить, работать и учиться в любом государстве ЕС, а также упрощает путешествия и доступ к социальным программам. Именно поэтому для многих мигрантов получение гражданства остается важной целью. Где в Европе получить паспорт может быть сложнее всего на сегодняшний день, пишет Visitukraine.today.
Где в Европе труднее всего получить гражданство в 2026 году: рейтинг стран
Где сложнее всего получить гражданство в 2026 году
- Швеция
Система натурализации в Швеции долгое время считалась довольно лояльной, однако власти планируют существенно ужесточить правила уже в 2026 году.
Основные требования:
- проживание — 5 лет, но планируется увеличение до 8 лет
- обязательный языковой тест примерно на уровне B1 с июня 2026 года
- стабильный доход — около 20 000 крон в месяц
- средний срок рассмотрения заявления — до 47 месяцев
- стоимость подачи — около 120 евро, но ее планируют повысить до 250 евро
Двойное гражданство в Швеции разрешено.
- Германия
В 2024 году Германия реформировала законодательство о гражданстве и сократила срок натурализации. Однако процедура остается довольно бюрократичной.
Основные требования:
- проживание — 5 лет
- знание немецкого языка — уровень B1
- сдача теста по законодательству и жизни в стране
- подтверждение финансовой самостоятельности
- стоимость подачи заявления — около 255 евро
После реформы двойное гражданство разрешено.
- Франция
Одной из главных сложностей во Франции являются высокие языковые требования.
Основные условия:
- проживание — 5 лет (иногда 2 года после обучения во французском университете)
- знание французского языка — уровень B2
- экзамен по интеграции и знанию общества
- строгая проверка финансовой стабильности
- стоимость подачи заявления — 255 евро
Двойное гражданство разрешено.
- Испания
Испания имеет одну из самых длительных стандартных процедур натурализации в Европе.
Основные требования:
- проживание — 10 лет
- знание испанского — уровень A2
- сдача теста по культуре и государственному устройству
- после одобрения необходимо принести присягу королю Испании
- стоимость подачи заявления — около 104 евро
Двойное гражданство разрешено только для граждан отдельных стран.
- Италия
В Италии получение паспорта может занимать много лет из-за длительного срока проживания и длительного рассмотрения заявлений.
Основные требования:
- проживание — 10 лет (или 4 года для граждан ЕС)
- знание итальянского — уровень B1
- подтверждение стабильного дохода
- рассмотрение заявления — 24−36 месяцев
- стоимость подачи — около 250 евро
Двойное гражданство разрешено.
- Австрия
Австрийская система натурализации считается одной из самых строгих в Европе.
Основные требования:
- проживание — 10 лет, из которых 5 лет с постоянным местом жительства
- знание немецкого языка — уровень B1
- тест на гражданство
- подтверждение финансовой независимости
- общая стоимость процедуры может превышать 1 300 евро
Двойное гражданство в большинстве случаев не разрешено.
Дания имеет одни из самых жестких требований к гражданству в Европе.
Основные условия:
- проживание — примерно 9 лет
- знание датского языка — уровень B2
- сложный тест на гражданство
- обязательная церемония с рукопожатием чиновника
- стоимость подачи заявления — около 800 евро
Двойное гражданство разрешено.
- Швейцария
Сложность натурализации в Швейцарии связана с многоуровневой системой принятия решений.
Основные требования:
- проживание — 10 лет
- решение принимают федеральные власти, кантон и местная община
- знание языка — A2 в письменной форме / B1 в устной форме
- важна активная интеграция в местное сообщество
- стоимость подачи заявления — от 90 евро плюс местные сборы
Двойное гражданство разрешено.
- Норвегия
После того как в Норвегии разрешили двойное гражданство, количество заявлений значительно возросло.
Основные требования:
- проживание — 5−8 лет
- знание норвежского — уровень B1
- тест по обществознанию
- стоимость подачи — около 555 евро
Двойное гражданство разрешено.
Основными причинами трудностей с получением паспорта являются длительные сроки проживания, высокие требования к знанию языка, строгие проверки интеграции и сложные бюрократические процедуры.
