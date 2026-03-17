Рынок вторичного жилья в Украине уже несколько лет демонстрирует довольно парадоксальную картину. Несмотря на устаревший жилой фонд и активное строительство новых жилых комплексов, цены на отдельные квартиры в хрущевках остаются удивительно высокими. Иногда небольшие квартиры в пятиэтажках продаются почти за те же деньги, что и жилье в новостройках. Из-за этого на рынке все чаще появляются объявления о так называемых «элитных хрущевках», рассказывает юрист по недвижимости Владимир Копоть.
До $100 тысяч за 40 м²: почему украинцы покупают дорогие хрущевки
Речь идет о стандартных квартирах площадью около 40−50 квадратных метров, цена которых иногда превышает 100 тысяч долларов.
«Как вам „элитные“ хрущевки по цене частного дома? На первый взгляд это выглядит странно, но в поведении покупателей есть своя логика», — отмечает эксперт.
Почему хрущевки остаются популярными
Основной аргумент в пользу таких квартир — выгодное расположение. Большинство хрущевок строили в районах, где сегодня практически нет свободных участков для новой застройки. Поэтому покупатель фактически платит не только за жилье, но и за возможность жить рядом с метро, парком, школой или больницей, которые работают десятилетиями. В новых районах на окраинах подобная инфраструктура иногда формируется годами.
Еще один важный фактор — риски первичного рынка. Покупка квартиры в новостройке для многих до сих пор остается неопределенной: дом могут достроить с задержками или вообще заморозить.
«Логика покупателя проста: лучше переплатить за старую квартиру, чем рисковать и остаться без жилья», — объясняет Копоть.
Кроме того, дом, который уже много лет стоит, воспринимается как более предсказуемый актив: понятное состояние здания, сформировавшееся сообщество соседей и отсутствие строительных рисков. В некоторых случаях дешевле может быть и содержание такого жилья — коммунальные платежи в новых жилых комплексах с сервисными компаниями часто значительно выше.
Кто покупает такие квартиры
По словам эксперта, спрос на хрущевки формируют несколько категорий покупателей. Среди них:
- люди, которые не доверяют новостройкам;
- покупатели, желающие жить ближе к центру города;
- пожилые люди, не желающие менять привычный район;
- иностранцы, которые не до конца ориентируются в специфике украинского рынка;
- семьи, которые уже привязаны к местной инфраструктуре — школы, детские сады, транспорт.
Риск «дизайнерского ремонта»
Отдельная проблема — маркетинговые трюки продавцов. Часто старые квартиры пытаются преподнести как элитное жилье благодаря свежему ремонту и красивым фото в объявлениях. Именно таким образом к цене иногда добавляют еще 30−40 тысяч долларов.
«Не стоит переплачивать за чужой ремонт.
Через несколько лет он потеряет вид, и переделывать его придется уже за собственные средства. «Элитный» ремонт в хрущевке часто является лишь маркетинговой ловушкой", — предупреждает юрист.
В то же время конструктивные особенности таких домов никуда не исчезают: низкие потолки, слабая звукоизоляция и устаревшие инженерные сети. Большинство хрущевок уже давно превысили 50-летний срок эксплуатации.
Поэтому специалисты советуют при покупке обращать внимание не на дизайн интерьера, а на техническое состояние дома — подъезд, крышу, коммуникации и общее состояние конструкций. Именно эти факторы определяют реальную ценность такого жилья.
А что еще я бы советовал каждому — при покупке прийти с дозиметром.
Купил когда-то после поездки в Чернобыль. То в квартире моей бабушки (и весь дом в целом) фонит в 2 раза выше нормы (0,5−0,6 мкЗв/ч). Но кому какое дело=)