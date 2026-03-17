українська
17 марта 2026, 8:41 Читати українською

До $100 тысяч за 40 м²: почему украинцы покупают дорогие хрущевки

Рынок вторичного жилья в Украине уже несколько лет демонстрирует довольно парадоксальную картину. Несмотря на устаревший жилой фонд и активное строительство новых жилых комплексов, цены на отдельные квартиры в хрущевках остаются удивительно высокими. Иногда небольшие квартиры в пятиэтажках продаются почти за те же деньги, что и жилье в новостройках. Из-за этого на рынке все чаще появляются объявления о так называемых «элитных хрущевках», рассказывает юрист по недвижимости Владимир Копоть.

Рынок вторичного жилья в Украине уже несколько лет демонстрирует довольно парадоксальную картину.

Речь идет о стандартных квартирах площадью около 40−50 квадратных метров, цена которых иногда превышает 100 тысяч долларов.

«Как вам „элитные“ хрущевки по цене частного дома? На первый взгляд это выглядит странно, но в поведении покупателей есть своя логика», — отмечает эксперт.

Почему хрущевки остаются популярными

Основной аргумент в пользу таких квартир — выгодное расположение. Большинство хрущевок строили в районах, где сегодня практически нет свободных участков для новой застройки. Поэтому покупатель фактически платит не только за жилье, но и за возможность жить рядом с метро, парком, школой или больницей, которые работают десятилетиями. В новых районах на окраинах подобная инфраструктура иногда формируется годами.

Еще один важный фактор — риски первичного рынка. Покупка квартиры в новостройке для многих до сих пор остается неопределенной: дом могут достроить с задержками или вообще заморозить.

«Логика покупателя проста: лучше переплатить за старую квартиру, чем рисковать и остаться без жилья», — объясняет Копоть.

Кроме того, дом, который уже много лет стоит, воспринимается как более предсказуемый актив: понятное состояние здания, сформировавшееся сообщество соседей и отсутствие строительных рисков. В некоторых случаях дешевле может быть и содержание такого жилья — коммунальные платежи в новых жилых комплексах с сервисными компаниями часто значительно выше.

Кто покупает такие квартиры

По словам эксперта, спрос на хрущевки формируют несколько категорий покупателей. Среди них:

  • люди, которые не доверяют новостройкам;
  • покупатели, желающие жить ближе к центру города;
  • пожилые люди, не желающие менять привычный район;
  • иностранцы, которые не до конца ориентируются в специфике украинского рынка;
  • семьи, которые уже привязаны к местной инфраструктуре — школы, детские сады, транспорт.

Риск «дизайнерского ремонта»

Отдельная проблема — маркетинговые трюки продавцов. Часто старые квартиры пытаются преподнести как элитное жилье благодаря свежему ремонту и красивым фото в объявлениях. Именно таким образом к цене иногда добавляют еще 30−40 тысяч долларов.

«Не стоит переплачивать за чужой ремонт.

Через несколько лет он потеряет вид, и переделывать его придется уже за собственные средства. «Элитный» ремонт в хрущевке часто является лишь маркетинговой ловушкой", — предупреждает юрист.

В то же время конструктивные особенности таких домов никуда не исчезают: низкие потолки, слабая звукоизоляция и устаревшие инженерные сети. Большинство хрущевок уже давно превысили 50-летний срок эксплуатации.

Поэтому специалисты советуют при покупке обращать внимание не на дизайн интерьера, а на техническое состояние дома — подъезд, крышу, коммуникации и общее состояние конструкций. Именно эти факторы определяют реальную ценность такого жилья.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Strain
Strain
17 марта 2026, 9:11
Я хз про какие города и регионы речь, но в Кривбассе квартира стоит 5000−7000$ в хрущёвке.
А что еще я бы советовал каждому — при покупке прийти с дозиметром.
Купил когда-то после поездки в Чернобыль. То в квартире моей бабушки (и весь дом в целом) фонит в 2 раза выше нормы (0,5−0,6 мкЗв/ч). Но кому какое дело=)
kadaad1988
kadaad1988
17 марта 2026, 10:24
Конечно в Кривбассе такие цены, экология полная *** !
