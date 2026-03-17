Чтобы получить водительское удостоверение впервые, необходимо пройти подготовку и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте ГСЦ МВД.
В МВД напомнили, как получить или обменять водительское удостоверение во время войны
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как получить или обменять водительское удостоверение
Процедура состоит из нескольких этапов:
- изучение правил дорожного движения (в автошколе или путём самоподготовки);
- сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;
- прохождение практического обучения в автошколе;
- сдача практического экзамена.
После успешной сдачи экзаменов лицо получает водительское удостоверение, которое впервые выдается сроком на 2 года.
По истечении этого срока водитель может обменять его на постоянное водительское удостоверение сроком на 30 лет. В то же время следует учитывать важное условие: если в течение двух лет действия первого водительского удостоверения было совершено более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, при обмене такого документа необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Обмен или восстановление водительского удостоверения
Водительское удостоверение подлежит обмену в следующих случаях:
- истек срок его действия;
- документ утрачен или похищен;
- удостоверение повреждено;
- изменились персональные данные владельца.
Во время действия военного положения процедура обмена или восстановления документа была упрощена. В частности, медицинская справка для обмена водительского удостоверения пока не является обязательной.
Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 184, водительское удостоверение, срок действия которого истек во время военного положения, считается действительным на территории Украины на весь период его действия и еще в течение года после его завершения.
Можно ли получить или обменять удостоверения онлайн
Часть услуг водители могут получить дистанционно.
Подать заявку на:
- обмен водительского удостоверения,
- восстановление утраченного или похищенного документа
можно онлайн через Кабинет водителя или приложение Дия.
Для этого нужно авторизироваться с помощью электронной подписи, BankID или Дия. Подписи и подать соответствующую заявку. После оформления документ может быть изготовлен и доставлен по Укрпочте или Новой почте.
В то же время стоит помнить: получить водительское удостоверение впервые онлайн невозможно, ведь сдача теоретического и практического экзаменов происходит исключительно лично в сервисном центре МВД.
Услуги предоставляются независимо от места жительства
Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Это означает, что получить или обменять водительское удостоверение можно в любом удобном сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.
Комментарии