17 марта 2026, 8:22

В МВД напомнили, как получить или обменять водительское удостоверение во время войны

Чтобы получить водительское удостоверение впервые, необходимо пройти подготовку и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте ГСЦ МВД.

Как получить или обменять водительское удостоверение

Процедура состоит из нескольких этапов:

  • изучение правил дорожного движения (в автошколе или путём самоподготовки);
  • сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;
  • прохождение практического обучения в автошколе;
  • сдача практического экзамена.

После успешной сдачи экзаменов лицо получает водительское удостоверение, которое впервые выдается сроком на 2 года.

По истечении этого срока водитель может обменять его на постоянное водительское удостоверение сроком на 30 лет. В то же время следует учитывать важное условие: если в течение двух лет действия первого водительского удостоверения было совершено более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, при обмене такого документа необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Обмен или восстановление водительского удостоверения

Водительское удостоверение подлежит обмену в следующих случаях:

  • истек срок его действия;
  • документ утрачен или похищен;
  • удостоверение повреждено;
  • изменились персональные данные владельца.

Во время действия военного положения процедура обмена или восстановления документа была упрощена. В частности, медицинская справка для обмена водительского удостоверения пока не является обязательной.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 184, водительское удостоверение, срок действия которого истек во время военного положения, считается действительным на территории Украины на весь период его действия и еще в течение года после его завершения.

Можно ли получить или обменять удостоверения онлайн

Часть услуг водители могут получить дистанционно.

Подать заявку на:

  • обмен водительского удостоверения,
  • восстановление утраченного или похищенного документа

можно онлайн через Кабинет водителя или приложение Дия.

Для этого нужно авторизироваться с помощью электронной подписи, BankID или Дия. Подписи и подать соответствующую заявку. После оформления документ может быть изготовлен и доставлен по Укрпочте или Новой почте.

В то же время стоит помнить: получить водительское удостоверение впервые онлайн невозможно, ведь сдача теоретического и практического экзаменов происходит исключительно лично в сервисном центре МВД.

Услуги предоставляются независимо от места жительства

Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Это означает, что получить или обменять водительское удостоверение можно в любом удобном сервисном центре МВД независимо от места регистрации или проживания.

Роман Мирончук
